Z T-Mobile odpalisz w swoim smartfonie mini studio podcastowe

W maju T-Mobile we współpracy z CampusAI wystartował z programem edukacyjnym dotyczącym sztucznej inteligencji.

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Podstawą programu edukacyjnego jest Magenta AI – zestaw trzech narzędzi sztucznej inteligencji przygotowany wspólnie z ElevenLabs, Picsart i Perplexity. Magenta AI jest dostępna bez dodatkowych opłat i konieczności instalowania nowego oprogramowania.

Sztuczna inteligencja nie tylko zmienia sposób, w jaki tworzymy treści, lecz także wpływa na to, jak je konsumujemy. Coraz częściej sięgamy po materiały audio, które pozwalają zdobywać wiedzę, śledzić informacje czy rozwijać zainteresowania w podróży lub podczas wykonywania codziennych czynności. Dlatego w ramach drugiej lekcji naszego kursu można zyskać cenną wiedzę, jak wykorzystać AI do tworzenia własnych podcastów i audycji audio – tłumaczy T-Mobile.

Mini studio podcastowe w smartfonie

Nowa lekcja „Mini studio podcastowe z Magenta AI” pokazuje, jak zamieniać artykuły i dłuższe teksty w przystępne materiały audio oraz tworzyć angażujące rozmowy z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Uczestnicy dowiedzą się również, jak projektować skuteczne prompty, dzięki którym AI lepiej zrozumie ich potrzeby i wygeneruje bardziej trafne rezultaty.

Program kursu został przygotowany w formule praktycznych ćwiczeń i koncentruje się na rzeczywistych zastosowaniach technologii. Podczas nauki można poznać sposoby tworzenia krótkich podcastów wyłącznie przy użyciu smartfonu, budowania dialogów w różnych stylach i perspektywach czy wyjaśniania skomplikowanych zagadnień prostym i zrozumiałym językiem. Ważnym elementem kursu jest także pokazanie, jak korzystać ze sztucznej inteligencji kreatywnie, a jednocześnie bezpiecznie i odpowiedzialnie.

Jak skorzystać z kursu?

W pierwszej kolejności należy odblokować odpowiednią ofertę w Magenta Moments i odebrać kod dostępu. Następnie, po kliknięciu w przycisk „Chcę zrealizować teraz”, użytkownik zostanie przekierowany na stronę CampusAI, gdzie może zalogować się na swoje konto lub je założyć (jeżeli jeszcze go nie posiada). Po przejściu do Centrum Użytkownika i uruchomieniu CampusAI Blended Learning Platform wystarczy wybrać kurs „Mini studio podcastowe z Magenta AI”, wpisać otrzymany kod i rozpocząć naukę.