W T-Mobile ciągle rośnie. Zasięg w nowym paśmie w 33 miejscowościach

Jak w każdą środę, magentowy operator pochwalił się postępami w budowie swojej sieci. Choć ostatnie dni przyniosły nieco mniejszą liczbę nowych obiektów, to i tak prace nad zasięgiem przyniosły konkretne efekty.

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Łączna liczba stacji w T-Mobile to już 12 826. W ostatnim tygodniu operator uruchomił 7 całkiem nowych stacji bazowych.

Jednocześnie trwa rozbudowa zasięgu 5G w paśmie C, także poprzez modernizację istniejących stacji bazowych. W efekcie liczba obiektów w tym standardzie wzrosła do 5144. W ostatnim tygodniu T-Mobile włączył 5G Bardziej w pasmie C na 4 nowych stacjach. Poprawiło to zasięg w Jarocinie i Wiciu, a jednocześnie pasmo 3600 MHz dotarło do nowych miejscowości: Polska Nowa Wieś i Radków.

Z kolei liczba stacji z pasmem 700 MHz wynosi już 931. W ostatnim tygodniu ich liczba zwiększyła się o 33 obiekty. Pasmo 700 MHz dotarło do nowych miejscowości, między innymi: Biała Podlaska, Bydgoszcz, Dębica, Gdynia, Grodzisk Mazowiecki, Kamienna Góra, Kościelna Wieś, Leszno, Lipniki, Nowęcin, Pruszków, Pszczółki, Radków, Ryki, Strachówka, Tomaszkowo, Wodzisław Śląski, Wola Uhruska i Włosnowice.

T-Mobile wzmacnia zasięg na wakacje

Poza rozbudową stałych stacji bazowych T-Mobile uruchomił także dodatkowe mobilne stacje bazowe w popularnych wakacyjnych miejscowościach. To coroczne działanie operatorów, którzy przygotowują się w ten sposób na okresowe zwiększenie ruchu.

Dzięki temu nasza sieć bez problemu radzi sobie z wakacyjnym obciążeniem, a Wy możecie cieszyć się najwyższą stabilnością połączenia – bez przeszkód wrzucać relacje prosto z plaży, streamować ulubioną muzykę i pozostawać w kontakcie z najbliższymi – chwali się T-Mobile.

Mobilne stacje T-Mobile trafiły do następujących miejscowości: Kamień Pomorski, Sława, Dąbki, Stronie Śląskie, Radków i Świnoujście.