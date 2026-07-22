Wiadomości

W T-Mobile ciągle rośnie. Zasięg w nowym paśmie w 33 miejscowościach

T-Mobile poinformował o najnowszych postępach w rozbudowie sieci. Łączna liczba stacji operatora zbliża się już do 13 tysięcy.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 19:21
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
W T-Mobile ciągle rośnie. Zasięg w nowym paśmie w 33 miejscowościach
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Jak w każdą środę, magentowy operator pochwalił się postępami w budowie swojej sieci. Choć ostatnie dni przyniosły nieco mniejszą liczbę nowych obiektów, to i tak prace nad zasięgiem przyniosły konkretne efekty.

Dalsza część tekstu pod wideo

Łączna liczba stacji w T-Mobile to już 12 826. W ostatnim tygodniu operator uruchomił 7 całkiem nowych stacji bazowych.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Etui TORRAS Diamond Clear do Apple iPhone 15 Pro Transparentny
Etui TORRAS Diamond Clear do Apple iPhone 15 Pro Transparentny
0 zł
89.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 89.99 zł
Telefon MAXCOM MM334L 4G Czarny
Telefon MAXCOM MM334L 4G Czarny
0 zł
348 zł - najniższa cena
Kup teraz 348 zł
Kabel USB-C - USB-C HAMA 201589 1 m Czarny
Kabel USB-C - USB-C HAMA 201589 1 m Czarny
0 zł
34.9 zł - najniższa cena
Kup teraz 34.9 zł
Advertisement

Jednocześnie trwa rozbudowa zasięgu 5G w paśmie C, także poprzez modernizację istniejących stacji bazowych. W efekcie liczba obiektów w tym standardzie wzrosła do 5144. W ostatnim tygodniu T-Mobile włączył 5G Bardziej w pasmie C na 4 nowych stacjach. Poprawiło to zasięg w Jarocinie i Wiciu, a jednocześnie pasmo 3600 MHz dotarło do nowych miejscowości: Polska Nowa Wieś i Radków.

W T-Mobile ciągle rośnie. Zasięg w nowym paśmie w 33 miejscowościach

Z kolei liczba stacji z pasmem 700 MHz wynosi już 931. W ostatnim tygodniu ich liczba zwiększyła się o 33 obiekty. Pasmo 700 MHz dotarło do nowych miejscowości, między innymi: Biała Podlaska, Bydgoszcz, Dębica, Gdynia, Grodzisk Mazowiecki, Kamienna Góra, Kościelna Wieś, Leszno, Lipniki, Nowęcin, Pruszków, Pszczółki, Radków, Ryki, Strachówka, Tomaszkowo, Wodzisław Śląski, Wola Uhruska i Włosnowice.

T-Mobile wzmacnia zasięg na wakacje

Poza rozbudową stałych stacji bazowych T-Mobile uruchomił także dodatkowe mobilne stacje bazowe w popularnych wakacyjnych miejscowościach. To coroczne działanie operatorów, którzy przygotowują się w ten sposób na okresowe zwiększenie ruchu. 

Dzięki temu nasza sieć bez problemu radzi sobie z wakacyjnym obciążeniem, a Wy możecie cieszyć się najwyższą stabilnością połączenia – bez przeszkód wrzucać relacje prosto z plaży, streamować ulubioną muzykę i pozostawać w kontakcie z najbliższymi

– chwali się T-Mobile.

Mobilne stacje T-Mobile trafiły do następujących miejscowości: Kamień Pomorski, Sława, Dąbki, Stronie Śląskie, Radków i Świnoujście.

W T-Mobile ciągle rośnie. Zasięg w nowym paśmie w 33 miejscowościach
Mobilna stacja bazowa T-Mobile w Kamieniu Pomorskim
Image
telepolis
T-Mobile zasięg t-mobile nowe stacje bazowe 5G Bardziej zasięg 5G Bardziej
Źródła zdjęć: Telepolis.pl, T-Mobile
Źródła tekstu: T-Mobile