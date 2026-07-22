Starlink wyrzucił Polaków z Europy. To kpina

Zmiany w ofercie Starlink od 10 sierpnia – dla Polaków to kuriozum

O tym, jak zabrać się do Starlinka i czego się spodziewać możecie przeczytać w naszej szerokiej, długoterminowej recenzji pod tym adresem. Wynika z niej między innymi, że oferta Elona Muska, realizowana za pomocą potężnej spółki SpaceX, stała nie jest i spodziewać należy się co jakiś czas istotnych zmian w konfiguracji czy pakietach. W sierpniu czekają nas kolejne zmiany ofertowe i są one wyjątkowo przykre dla Polaków.

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Jak informuje swoich użytkowników platforma, od 10 sierpnia zmieniają się zasady dotyczące podróży międzynarodowych. Plan Starlink W drodze – bez ograniczeń zapewnia brak konieczności zmiany kraju rejestracji do swobodnego korzystania z Internetu Starlink w swoim regionie. Regiony mamy 3 rodzajów:

Stany Zjednoczone, Kanada i ich terytoria stowarzyszone – jako jeden region, Kraje europejskie – jako jeden region, Pozostałe kraje świata – indywidualnie jako oddzielne regiony.

Czyli mamy roaming satelitarny? Oj nie, wszyscy tylko nie Polacy

W myśl nowej oferty Starlinka podróże w obrębie kraju rejestracji usługi lub w obrębie regionu (USA/Kanada lub Europa) nie są uznawane za podróże międzynarodowe. Pozostałe destynacje wymagają rejestracji swojej podróży, a po 30 dniach tracimy dostęp do Internetu, jeśli nie zwiększymy planu lub nie przeniesiemy konta do nowego kraju. Co warto dodać, droższy plan Priorytetowy załatwia nam roaming tylko na 60 dni, potem też trzeba zgłaszać pełną przeprowadzkę.

No i zgadnijcie, na jakiej liście znalazła się tutaj Polska? Dobrze obstawiacie, zostaliśmy usunięci z Europy, pomimo obecności takich krajów jak Czechy, Słowacja, Litwa czy Rumunia. Dla Elona Muska jesteśmy najwyraźniej jakąś Kenią, a nie państwem w samym sercu Europy i my musimy rejestrować swoje podróże po Europie, a po 30 dniach płacić więcej i/lub przeprowadzać się na stałe.

Następujące kraje europejskie są traktowane jako jeden region w przypadku podróży w ramach planu W drodze:

Wyspy Alandzkie

Austria

Belgia

Bułgaria

Chorwacja

Czechy

Dania

Estonia

Finlandia

Francja

Niemcy

Gibraltar

Grecja

Guernsey

Węgry

Islandia

Wyspa Man

Irlandia

Włochy

Jersey

Łotwa

Liechtenstein

Litwa

Luksemburg

Malta

Holandia

Norwegia

Portugalia

Rumunia

Słowacja

Słowenia

Hiszpania

Szwecja

Szwajcaria

Svalbard i Jan Mayen

Wielka Brytania