Stuu wróci do Polski. Może trafić do więzienia na długie lata

Stuart B., który w sieci działał pod pseudonimem Stuu, ma polskie i brytyjskie obywatelstwo. Mężczyzna urodził się i wychował w Wielkiej Brytanii, ale karierę zrobił w polskiej części sieci. Jego konto na YouTube obserwowało ponad 4 mln osób.

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Pandora Gate kończy karierę Stuu

Kariera influencera załamała się kilka lat temu, gdy inni youtuberzy zarzucili mu niewłaściwe zachowanie wobec nieletnich. To element tzw. Pandora Gate. Mowa była wówczas o sextingu, czyli prowadzeniu korespondencji o charakterze erotycznym. Sprawa szybko nabrała jednak znacznie większego ciężaru. Wiosną br. skontaktowałem się z Prokuraturą Okręgową w Warszawie i dowiedziałem się, iż przeciwko Stuartowi B. prowadzone jest postępowanie, a mężczyzna podejrzany jest o to, że:

W bliżej nieustalonym dniu, na przełomie sierpnia i września 2015 r. w Katowicach dopuścił się innej czynności seksualnej wobec małoletniej poniżej lat 15.



W okresie od 6 sierpnia 2018 r. do dnia 7 sierpnia 2018 r. w Warszawie rozpijał dwie małoletnie.



W dniu 7 sierpnia 2018 r. w Warszawie dopuścił się innej czynności seksualnej wobec małoletniej poniżej lat 15.

Influencer może w końcu trafić do Polski. Co go tu czeka?

Warszawska Prokuratura wydała postanowienie o przedstawieniu zarzutów Stuartowi B. jeszcze w październiku 2023 roku. Problem polegał na tym, że influencer przebywał wówczas poza granicami kraju. Co prawda został aresztowany w Wielkiej Brytanii, ale proces ekstradycyjny nie przebiegał zbyt płynnie. A gdy w końcu wydano zgodę na przekazanie Stuu stronie polskiej, youtuber odwołał się od tej decyzji.