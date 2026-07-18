USA chce zablokować tani i dostępny RAM z Chin

Coraz więcej amerykańskich firm decyduje się na rozmowy z chińskimi producentami pamięci jak CXMT i YMTC. Owszem, moduły te nie są tak dobre, jak te od Samsunga, Microna, czy SK Hynix. Jednak w przeciwieństwie do nich są dostępne i relatywnie tanie, a w obecnej sytuacji to dwa bardzo mocne argumenty po nie sięgnąć. Sęk w tym, że władza USA chce nie tylko zablokować tę inicjatywę, ale także wymusić podobny zakaz na swoich sojusznikach, w tym Unii Europejskiej.

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Stop chińskim modułom — to nowa polityka USA

Z taką propozycją wyszedł John Moolenaar. Jest to przewodniczący Komisji ds. Chin w Izbie Reprezentantów USA, którego poparł kongresmen George Whitesides. Zwrócili się oni z tym sekretarza handlu Howarda Lutnicka. Oczekują oni, że ten doda wyżej wspominane chińskie firmy do czarnej listy, a następnie zablokuje możliwość zakupu komponentów od nich przez firmy z USA. Wszystko to powołując się na bezpieczeństwo narodowe:

Uzależnienie od chińskich producentów pamięci stwarza niedopuszczalne ryzyko dla bezpieczeństwa narodowego , bezpieczeństwa gospodarczego i bezpieczeństwa łańcucha dostaw USA.

Dzieje się to w momencie, w którym Apple ubiega się o zgodę na korzystanie z pamięci CMXT, argumentując to niską dostępnością modułów na rynku. A skoro nawet taki gigant mierzy się z problemami, to mniejsi gracze tym bardziej mają utrudniony dostęp do modułów DRAM i NAND. Nie uszło to jednak uwadze pomysłodawców nowego zakazu. Skomentowali oni ten ruch w następujący sposób:

Jesteśmy zaniepokojeni faktem, że Apple i inne amerykańskie firmy technologiczne starają się kupować pamięć od chińskich producentów półprzewodników, w tym tych, którzy mają powiązania z chińską armią.

A co z Unią Europejską?

Oczywiście na razie wygląda to jedynie na problem firm amerykańskich i to jedynie na terenie USA. Aby ominąć ten zakaz, wystarczyłoby, żeby produkty z tymi modułami pamięci trafiały na inne rynki. Rzecz w tym, że pomysłodawcy domagają się także wprowadzenia podobnych blokad na terenie Japonii, Korei Południowej i Unii Europejskiej, aby wykluczyć chińskie moduły ze światowych łańcuchów dostaw.