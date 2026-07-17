T-Mobile rozdaje kasę na zakupy. Sprawdź, czy możesz skorzystać

T-Mobile testuje nową promocję z Biedronką

Magentowy operator wystartował z dwoma projektami testowymi, które mają sprawdzić zainteresowanie klientów dodatkowymi korzyściami przy zawieraniu umów. W obu przypadkach nagrodą są vouchery do sklepów Biedronka, ale zasady udziału znacząco się różnią.

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Pierwsza akcja obowiązuje od 15 lipca do 30 września 2026 roku lub do wyczerpania puli kodów. Nie jest jednak dostępna dla wszystkich. Mogą z niej skorzystać wyłącznie osoby, które otrzymały od T-Mobile zaproszenie SMS-em. Następnie trzeba podpisać aneks do umowy na Internet stacjonarny, usługi mobilne albo telewizję oraz wyrazić komplet siedmiu zgód marketingowych i utrzymać je co najmniej do momentu otrzymania nagrody.

Za spełnienie tych warunków operator przyzna voucher o wartości 50 zł lub dwa vouchery po 50 zł, czyli łącznie 100 zł. Wyższa nagroda przysługuje w większości przypadków, między innymi przy ofertach obejmujących standardowe usługi głosowe lub telewizję. Kod zostanie wysłany SMS-em na numer przypisany do umowy albo numer kontaktowy. Dodatkowe informacje znajdziesz w regulaminie.

Druga promocja dla nowych umów

Druga akcja rozpoczęła się 16 lipca i potrwa do 29 lipca 2026 roku. Tym razem skierowana jest do obecnych klientów indywidualnych T-Mobile, którzy mają już aktywną usługę abonamentową lub telewizyjną i zdecydują się podpisać nową umowę na abonament komórkowy z nielimitowanymi połączeniami krajowymi. W nagrodę otrzymają voucher o wartości 50 zł do Biedronki. Szczegóły w regulaminie.

W obu promocjach samo spełnienie warunków nie wystarczy. Po otrzymaniu wiadomości od operatora trzeba jeszcze odesłać SMS o treści TAK, aby odebrać kod. W pierwszej akcji odpowiedź należy wysłać najpóźniej do 30 września, a w drugiej do 16 sierpnia 2026 roku. Dopiero wtedy T-Mobile prześle voucher SMS-em.

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