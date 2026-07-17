T-Mobile rozdaje kasę na zakupy. Sprawdź, czy możesz skorzystać
T-Mobile uruchomił dwie nowe akcje promocyjne, w których można zdobyć vouchery do Biedronki. W zależności od rodzaju podpisywanej umowy, do odebrania jest 50 lub nawet 100 zł. Jest jednak kilka ważnych warunków, które trzeba spełnić.
T-Mobile testuje nową promocję z Biedronką
Magentowy operator wystartował z dwoma projektami testowymi, które mają sprawdzić zainteresowanie klientów dodatkowymi korzyściami przy zawieraniu umów. W obu przypadkach nagrodą są vouchery do sklepów Biedronka, ale zasady udziału znacząco się różnią.
Pierwsza akcja obowiązuje od 15 lipca do 30 września 2026 roku lub do wyczerpania puli kodów. Nie jest jednak dostępna dla wszystkich. Mogą z niej skorzystać wyłącznie osoby, które otrzymały od T-Mobile zaproszenie SMS-em. Następnie trzeba podpisać aneks do umowy na Internet stacjonarny, usługi mobilne albo telewizję oraz wyrazić komplet siedmiu zgód marketingowych i utrzymać je co najmniej do momentu otrzymania nagrody.
Za spełnienie tych warunków operator przyzna voucher o wartości 50 zł lub dwa vouchery po 50 zł, czyli łącznie 100 zł. Wyższa nagroda przysługuje w większości przypadków, między innymi przy ofertach obejmujących standardowe usługi głosowe lub telewizję. Kod zostanie wysłany SMS-em na numer przypisany do umowy albo numer kontaktowy. Dodatkowe informacje znajdziesz w regulaminie.
Druga promocja dla nowych umów
Druga akcja rozpoczęła się 16 lipca i potrwa do 29 lipca 2026 roku. Tym razem skierowana jest do obecnych klientów indywidualnych T-Mobile, którzy mają już aktywną usługę abonamentową lub telewizyjną i zdecydują się podpisać nową umowę na abonament komórkowy z nielimitowanymi połączeniami krajowymi. W nagrodę otrzymają voucher o wartości 50 zł do Biedronki. Szczegóły w regulaminie.
W obu promocjach samo spełnienie warunków nie wystarczy. Po otrzymaniu wiadomości od operatora trzeba jeszcze odesłać SMS o treści TAK, aby odebrać kod. W pierwszej akcji odpowiedź należy wysłać najpóźniej do 30 września, a w drugiej do 16 sierpnia 2026 roku. Dopiero wtedy T-Mobile prześle voucher SMS-em.
Jak wykorzystać bon na zakupy?
Kod można zrealizować w sklepach stacjonarnych Biedronka, zarówno przy kasach tradycyjnych, jak i samoobsługowych. Voucher działa aż do wyczerpania przypisanych środków, więc nie trzeba wykorzystać całej kwoty podczas jednej wizyty. Nie można go jednak wymienić na gotówkę ani połączyć z innymi voucherami lub kodami promocyjnymi. W przypadku pierwszej akcji, czas na wykorzystanie kodu upływa z końcem 2026 roku.