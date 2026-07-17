Włodawa walczy o maszt sieci komórkowej. Poszło pismo do ministestwa

Zwykle, kiedy mieszkańcy jakichś terenów mają problem z masztem telekomunikacyjnym, to oznacza, maszt jest, ale okoliczni mieszkańcy go nie chcą. Tu sytuacja jest całkowicie odwrotna: masztu nie ma, a mieszkańcy chcą, żeby się w końcu pojawił. A wynika to z tego, że mieszkańcy tego obszaru od wielu miesięcy muszą mierzyć się z problemami z zasięgiem i niestabilnością sieci. Często korzystanie z roamingu z zagranicy jest jedyną możliwością wykonywania połączeń, co oczywiście wiąże się z wysokimi rachunkami za usługi.