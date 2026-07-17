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Włodawa walczy o maszt sieci komórkowej. Poszło pismo do ministestwa

Powiat Włodawski to dość szczególne miejsce na mapie Polski. Graniczy on zarówno z Ukrainą, jak i z Białorusią. Przy okazji jego mieszkańcy mają poważny problem z siecią komórkową.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 12:07
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Włodawa walczy o maszt sieci komórkowej. Poszło pismo do ministestwa
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Zwykle, kiedy mieszkańcy jakichś terenów mają problem z masztem telekomunikacyjnym, to oznacza, maszt jest, ale okoliczni mieszkańcy go nie chcą. Tu sytuacja jest całkowicie odwrotna: masztu nie ma, a mieszkańcy chcą, żeby się w końcu pojawił. A wynika to z tego, że mieszkańcy tego obszaru od wielu miesięcy muszą mierzyć się z problemami z zasięgiem i niestabilnością sieci. Często korzystanie z roamingu z zagranicy jest jedyną możliwością wykonywania połączeń, co oczywiście wiąże się z wysokimi rachunkami za usługi.

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Antena zewnętrzna 4G Pod braki zasięgu

Powiat Włodawski żąda masztu telekomunikacyjnego

Starosta włodawski Mariusz Zańko zwrócił się w tej sprawie do ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego. Podkreśla przy tym, że brak zasięgu to nie tylko wyższe rachunki, ale także wolniejszy rozwój regionu, czy niższy poziom bezpieczeństwa. Inicjatywa ta wyszła podczas lokalnego konwentu wójtów, z których każdy zgłosił podobne problemy w swojej gminie. 

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W związku z tym starosta Włodawski złożył wniosek o pilne przeanalizowanie jakości sygnału na terenie całego powiatu. Oczekuje także współpracy ministerstwa z operatorami komórkowymi w celu podjęcia działań mających poprawić zasięg i stabilność sieci w regionie. Dodatkowo władze samorządowe oczekują, że tereny te zostaną uwzględnione w rządowych programach infrastruktury.

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telepolis
ministerstwo cyfryzacji maszt telekomunikacyjny Włodawa
Źródła zdjęć: Francesca_Bluth / Shutterstock
Źródła tekstu: Lublin112