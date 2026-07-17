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8 odcinków idealnych na weekend. Chwila po premierze i już na podium

Prime Video doskonale wie, jak zrobić nam weekend i umilić wakacyjny czas. 15 lipca na platformie zadebiutował nowy serial kryminalny "Kumpele na zabój", który postanowił udowodnić, że "niektóre przyjaźnie są kuloodporne". I to w dosłownym tego słowa znaczeniu.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 11:05
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8 odcinków idealnych na weekend. Chwila po premierze i już na podium
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8 odcinków, idealnych na wakacyjny weekend

Już dwa dni, po premierze nowego komediowego thrillera na Prime Video. Jak widać, widzowie chętnie sięgają o tej porze roku po kino akcji, lekko wybuchowe, niewymagające dużego skupienia i przyjemne. Już dzień po debiucie, serial ten zagościł na podium najchętniej oglądanych pozycji na Prime Video. I nie ma co się czarować - produkcja została skierowana do masowego widza, ale tym razem naprawdę się udało. Recenzje na Rotten Tomatoes są naprawdę imponujące - na dzień dobry serial uzyskał aż 95% pozytywnych not zarówno od widzów, jak i krytyków.

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Kumpele na zabój - nowy serial na Prime Video

Jak widać, wakacje rządzą się swoimi prawami i widzowie mają teraz ochotę na lekki seans. Nowość od Prime szybko wzbudziła zainteresowanie, które całkiem prawdopodobnie, że przez weekend jedynie urośnie. Serial "Kumpele na zabój" pojawił się we właściwym momencie i zaliczył całkiem udany debiut. 

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W tego typu produkcji wcale nie chodzi o fabułę, ale o miłe spędzenie czasu. I tak właśnie jest - scenariusz nie zachwyca jakoś szczególnie, ale całość naprawdę dobrze się ogląda. Nie ma nudy i dzieje się, to co się ma dziać. Fabuła skupia się na losach najlepszych przyjaciółek. Ich życie zmienia się gwałtownie, w momencie kiedy jedna z nich odkrywa, że ta druga wcale nie jest nudną księgową ale płatną zabójczynią. I tak powoli wkręcamy się w historię Debbie (Octavia Spencer) i Judith (Hannah Waddingham). Bo to właśnie ich gra aktorska zdobyła, póki co, najwięcej pochwał. 

Osiem odcinków pierwszego sezonu jest już dostępnych na Prime Video. 

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Źródła zdjęć: Prime Video
Źródła tekstu: Prime Video