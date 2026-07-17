Opuścił Daredevil: Odrodzenie. Przerywa milczenie i wyjaśnia dlaczego

Punisher to twardy charakter

Aktor jest znany z wyrazistych ról i grania twardych postaci. W "Daredevil: Odrodzenie", Jon Bernthal wcielał się w kultową rolę Franka Castle, znanego szerzej jako Punisher. Aktor grał tę postać już wcześniej w uniwersum Marvela na Netflixie. Aktor zrezygnował z roli w pierwotnej wersji Daredevil: Odrodzenie, ponieważ nie zgodził się na złagodzenie wizerunku Punishera i nie spodobały mu się zmiany w scenariuszu. Okazało się, że co jak co, ale jest on niezwykle lojalny wersji komiksowej.

Dalsza część tekstu pod wideo

Widzowie z czasów Netflixa błagali wręcz, aby Jon Bernthal i Charlie Cox wrócili do swoich ról po latach. Marvel postanowił się do tych próśb przychylić w 2025 roku. Ale dla Bernthala coś było nie tak. Oczywiście, Frank Castle powrócił w pierwszym sezonie serialu "Daredevil: Odrodzenie", ale pojawił się problem. Twórcy serialu i aktor nie byli zgodni, co do przyszłości Punishera.

Aktorowi nie podobał się kreatywny wizerunek Punishera w Daredevil

Jon Bernthal nie krył rozczarowania zmianami. Jako lojalny fan wersji komiksowej, nie mógł się pogodzić, że Punisher "stał się nijaki" i mało go było widać w drugim sezonie produkcji. Ostatecznie, twórcy zgodzili się na zmiany, zmienili showrunnerów i napisali tę postać zgodnie ze wskazówkami aktora. Co więcej, powierzono Bernthalowi kontrolę kreatywną nad filmem "The Punisher: One Last Kill" na Disney. Fani mogą odetchnąć z ulgą, Punisher rozgałęzia się na bardziej rozbudowane uniwersum Marvela i możemy być pewni, że nie wybiera się nigdzie w najbliższym czasie.