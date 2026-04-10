Marvel pokazuje na co go stać. Dawno nie było takiego Punishera

Punisher powraca i daje nam historię pełną mroku

Uniwersum Marvela ma się ostatnio świetnie, a sam "Punisher" wcale nie zamierza odejść do cienia. Postać Franka Castle pojawi się w "Spider-Man: Całkiem nowy dzień", i wszystko wskazuje na to, że właśnie z tego powodu, wytwórnia chce rozbudować jeszcze bardziej tę postać.

Dalsza część tekstu pod wideo

Punisher (czyli Francis "Frank" Castle)to fikcyjny antybohater z komiksów Marvela. Został stworzony przez Gerry'ego Conwaya, debiutując w 1974 roku. To eks żołnierz, który po brutalnym zamordowaniu jego rodziny przez mafię, wypowiedział wojnę całemu przestępczemu światu. Od tego momentu, Punisher, wymierza sprawiedliwość na własną rękę, nie stroniąc od brutalności.

Przypomnijmy, że część fanów jest mocno rozczarowana faktem braku postaci Punishera w drugim sezonie "Daredevil: Odrodzenie". Ale najwyraźniej twórcy oraz platforma Disney+ mieli inny plan. Przygotowali dla fanów specjalny odcinek "The Punisher: One Last Kill", którego premiera odbędzie się 12 maja. Trzeba przyznać, że zwiastun jest w stanie rozgrzać fanów do czerwoności. Bez dwóch zdań, robi naprawdę dobre wrażenie.To nic innego, jak dawka mocnego marvelowskiego kina.

"The Punisher: One Last Kill" co to takiego?

To specjalny projekt MCU, którego reżyserii podjął się Reinaldo Marcus Green. Scenariusz współtworzył z nim, grający Punishera, John Bernthal. Produkcja jest częścią Marvel Cinematic Universe i jednocześnie kolejną odsłoną formatu Special Presentation, który opowiada nieco bardziej kameralne, ale równie wciągające, historie.