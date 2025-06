Fani będą zachwyceni. Uwielbiana postać pojawi się w filmie Marvela

Kilka źródeł potwierdziło, że Jon Bernthal, znany z roli Punishera (Frank Castle) pojawi się w jednym z ważniejszych filmów Marvela. Mowa o Spider-Man: Brand New Day. Będzie to już kolejna znana postać, która pojawi się w filmie obok Petera Parkera.

Spider-Man: Brand New Day

Ostrzegam przed spojlerami! Spider-Man: Brand New Day będzie czwartą częścią przygód Petera Parkera. Można powiedzieć, że to pewnego rodzaju reboot dla tego bohatera, bo w ostatniej części wszyscy zapomnieli, kim on jest. W ten sposób historia ma bardziej przypominać to, co znamy z komiksów.