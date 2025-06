Apple znowu to robi. Po latach kombinowania kopiuje rozwiązanie z Androida

Wbrew temu, co niektórym się wydaje, to Dynamic Island jest rozwiązaniem bardziej programowym, niż sprzętowym. Maskuje ono dwa otwory w ekranie, w których znajduje się aparat i czujnik Face ID, traktując przestrzeń między nimi, a czasami i obok nich jako pasek powiadomień. I chociaż rozwiązanie to jest dość sprytne, to w wielu aplikacjach zabiera cenne miejsce, wycinając fragment obrazu.