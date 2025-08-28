Najpierw było pytanie. Potem bankomat wysunął kilkanaście tys. złotych

Z bankomatu wysunęły się pieniądze, które nie były jej

Jak wynika z relacji kobiety, w zeszły poniedziałek, udała się ona wieczorem do bankomatu, po to aby dokonać wypłaty pieniędzy. Ku swojemu zdziwieniu znalazła w okienku kilkanaście tysięcy złotych. Pieniądze leżały pozostawione, a właściciela nie było widać. Policjanci stawiają 55-latkę jako wzór godny naśladowania w takiej sytuacji. Kobieta nie przywłaszczyła sobie cudzych pieniędzy, ale je oddała do banku, gdzie będą bezpiecznie czekały na właściciela.

Chciała skorzystać z bankomatu, a gdy stanęła przed nim, zauważyła na wyświetlaczu napis o treści "Czy potrzebujesz pomocy?". Po wybraniu opcji z odrzuceniem pomocy, z kasety wysunęły się pieniądze. Ze względu na późną porę i zamkniętą już placówkę banku, zaskoczona sytuacją kobieta, postanowiła zaczekać ze zgłoszeniem do rana. - relacjonuje st. post. Daria Juda z Komendy Powiatowej Policji w Staszowie.

O całym zdarzeniu poinformowała także policję. Z samego rana, w asyście policjanta, kobieta zgłosiła niecodzienną sytuację do banku. Bank zabezpieczył środki i będą one czekały w jednej z placówek na swojego właściciela, który prawdopodobnie nie dokończył operacji wypłaty gotówki.