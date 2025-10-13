AMD Sound Wave coraz bliżej. To będą wyjątkowe układy
Wygląda na to, że drużyna Czerwonych chce rywalizować nie tylko z Intelem, ale również Qualcommem. Mowa o urządzeniach z Windows 11 on ARM.
AMD przygotowuje się do kolejnego dużego kroku. Po latach dominacji w segmencie mobilnych APU opartych na architekturze x86 firma ma zamiar wejść na rynek ARM z nową serią układów o nazwie Sound Wave. Informacje na ten temat pojawiły się w listach przewozowych, które wskazują, że prace są wciąż na względnie wczesnym etapie rozwoju.
Jest szansa na premierę już w przyszłym roku
Z dokumentów transportowych wynika, że układ Sound Wave wykorzystuje obudowę typu BGA 1074, a wymiary pakietu wynoszą 32 x 27 mm. Występuje też wzmianka o nowym gnieździe FF5, które ma zastąpić dotychczasowe FF3 (stosowane m.in. w konsoli Valve Steam Deck).
Pierwsze plotki o Sound Wave pojawiły się już w ubiegłym roku, a odżyły one kilka miesięcy temu. Chociaż dokładne zastosowanie tej serii pozostaje nieznane, wiele wskazuje na konkurencję dla Qualcomm Snapdragon X Elite oraz przygotowania do momentu, aż system Windows 11 on ARM dojrzeje i będzie w pełni używalny - aktualnie to wciąż ciekawostka.
Warto przypomnieć, że to nie będzie pierwsze podejście AMD do ARM. Już w 2014 roku firma zapowiedziała projekt Skybridge, który miał połączyć architektury x86 i ARM na jednej platformie, lecz został anulowany z powodów ekonomicznych i ograniczonego zainteresowania rynkowego. Sound Wave wciąż nie zostało oficjalnie zapowiedziane, ale ptaszki ćwierkają o premierze w przyszłym roku i wykorzystaniu litografii 3 nm od TSMC.