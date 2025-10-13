AMD Sound Wave coraz bliżej. To będą wyjątkowe układy

AMD przygotowuje się do kolejnego dużego kroku. Po latach dominacji w segmencie mobilnych APU opartych na architekturze x86 firma ma zamiar wejść na rynek ARM z nową serią układów o nazwie Sound Wave. Informacje na ten temat pojawiły się w listach przewozowych, które wskazują, że prace są wciąż na względnie wczesnym etapie rozwoju.

Dalsza część tekstu pod wideo

Jest szansa na premierę już w przyszłym roku

Z dokumentów transportowych wynika, że układ Sound Wave wykorzystuje obudowę typu BGA 1074, a wymiary pakietu wynoszą 32 x 27 mm. Występuje też wzmianka o nowym gnieździe FF5, które ma zastąpić dotychczasowe FF3 (stosowane m.in. w konsoli Valve Steam Deck).

Pierwsze plotki o Sound Wave pojawiły się już w ubiegłym roku, a odżyły one kilka miesięcy temu. Chociaż dokładne zastosowanie tej serii pozostaje nieznane, wiele wskazuje na konkurencję dla Qualcomm Snapdragon X Elite oraz przygotowania do momentu, aż system Windows 11 on ARM dojrzeje i będzie w pełni używalny - aktualnie to wciąż ciekawostka.