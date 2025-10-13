Nowy szwedzki serial to idealny wybór na jesień. Premiera 10 listopada

Wiele osób marzy o życiu w słońcu

"Where The Sun Always Shines" ("Gdzie zawsze świeci słońce") to kolejny dowód na to, że szwedzkie produkcje da się lubić i przyciągają nas swoją oryginalnością. To tylko sześć odcinków, ale wcale nie takich słonecznych, jak wskazuje tytuł - mroku i komplikacji w nich nie zabraknie.

Dalsza część tekstu pod wideo

Ale serial to nie tylko rodzinne intrygi i słodko-gorzkie sytuacje, to także uczta dla oczu i ucieczka od jesiennej szarości i pluchy. Nie ma się co dziwić, to serial oryginalny SkyShowtime, nakręcony w plenerach Majorki w Hiszpanii. Serial wyreżyserował Felix Herngren.

"Where The Sun Always Shines" - czym jest serial?

Fabuła przedstawia nam historię Toma i Petry, szwedzkiego małżeństwa, które ma na swoim koncie masę sukcesów. Poznajemy ich w momencie, kiedy sprzedali swój hipermarket za rekordową cenę i spełniają swoje marzenie - zaczynają luksusowe życie, wraz z synami, na hiszpańskiej wyspie. Jednak nie wszystko idzie zgodnie z planem. Podczas przyjęcia z okazji 50. urodzin Toma, wydarzenia przybierają nieoczekiwany obrót - wszystko się komplikuje i nagle zostaje uruchomiona lawina rodzinnych dramatów.