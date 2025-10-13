Telewizja i VoD

Nowy szwedzki serial to idealny wybór na jesień. Premiera 10 listopada

SkyShowtime przygotowało niezłą gratkę dla tych, którzy już tęsknią za wakacjami oraz dla wszystkich miłośników szwedzkich seriali. "Where The Sun Always Shines" to nowy, lekko mroczny, szwedzki serial obyczajowy z elementami komedii. Idealny na jesienne wieczory.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 09:09
Wiele osób marzy o życiu w słońcu

"Where The Sun Always Shines" ("Gdzie zawsze świeci słońce") to kolejny dowód na to, że szwedzkie produkcje da się lubić i przyciągają nas swoją oryginalnością. To tylko sześć odcinków, ale wcale nie takich słonecznych, jak wskazuje tytuł - mroku i komplikacji w nich nie zabraknie.

Ale serial to nie tylko rodzinne intrygi i słodko-gorzkie sytuacje, to także uczta dla oczu i ucieczka od jesiennej szarości i pluchy. Nie ma się co dziwić, to serial oryginalny SkyShowtime, nakręcony w plenerach Majorki w Hiszpanii. Serial wyreżyserował Felix Herngren. 

"Where The Sun Always Shines" - czym jest serial?

Fabuła przedstawia nam historię Toma i Petry, szwedzkiego małżeństwa, które ma na swoim koncie masę sukcesów. Poznajemy ich w momencie, kiedy sprzedali swój hipermarket za rekordową cenę i spełniają swoje marzenie - zaczynają luksusowe życie, wraz z synami, na hiszpańskiej wyspie. Jednak nie wszystko idzie zgodnie z planem. Podczas przyjęcia z okazji 50. urodzin Toma, wydarzenia przybierają nieoczekiwany obrót - wszystko się komplikuje i nagle zostaje uruchomiona lawina rodzinnych dramatów. 

W obsadzie znaleźli się: Erik "Jerka" Johansson, Rakel Warmlander, Per Lasson, Lisa Linnertorp oraz Suzanne Reuter. Premiera serialu została zaplanowana na 10 listopada. 

