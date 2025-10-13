Spotify ma problem? Nie chodzi o samo zniszczenie aplikacji

"Śmierć Spotify” - nowy ruch

W Stanach Zjednoczonych powstał nawet ruch o nazwie “Śmierć Spotify”. Pierwsze spotkanie ruchu zostało zorganizowane w bibliotece Bathers w Oakland. Była to seria wykładów, która szybko się wyprzedała i wzbudziła międzynarodowe zainteresowanie. Wzięli w nim udział znani w USA dziennikarze i artyści. Początkowo ruch był małą lokalną inicjatywą. Jednak z czasem zainteresowało się nim wielu ekspertów, muzyków oraz fanów z całego świata. Temat podłapały także światowe media sprawiając, że “Śmierć Spotify” stało się czymś więcej niż tylko wybrykiem grupki młodych mieszkańców Oakland.

Spotify w swojej historii miało już kilka przypadków bojkotowania platformy. Najgłośniejszym zapewne było wycofanie się z aplikacji Taylor Swift. Amerykańska piosenkarka usunęła wszystkie swoje piosenki z platformy na kilka lat. W 2017 roku wróciła jednak, a jej muzyka dostępna jest na Spotify do teraz. Podobnie zresztą jak kilku innych znanych muzyków jak Neil Young, Joni Mitchell czy Thom Yorke.

Ostatnio w proteście przeciwko inwestycji twórcy Spotify Daniela Eka w firmę Helsing, produkującą drony bojowe, z platformy zrezygnowały takie zespoły jak Massive Attack, czy King Gizzard & the Lizard Wizard.

Jak twierdzą przedstawicielki ruchu “Śmierć Spotify” Stephanie Dukich i Manasa Karthiheyan nie chodzi im o zniszczenie samej aplikacji.

Chcemy rozmawiać o sposobie w jaki słuchamy muzyki. O tym co oznaczałaby rezygnacja ze streamingu i słuchaniem muzyki przez algorytmy z zaniżonym wynagrodzeniem dla artystów.

Ze Spotify od dawna próbuje walczyć też amerykańskie stowarzyszenie muzyków i pracowników scenicznych (Union of Musicians and Allied Workers - UMAW).

Eric Drott, profesor Uniwersytetu Texas w Austin uważa, że obecne działania mają w sobie coś nowego i mogą odnieść sukces.