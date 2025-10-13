Oszukali nawet ministra. Rząd szykuje duże zmiany dla kierowców

Rząd szykuje nowelizację ustawy Prawo o ruchu drogowym. Nowe propozycje trafiły już na ręce marszałka Sejmu oraz prezydenta. Mają ułatwić rejestrację auta, ale też uchronić konsumentów przed ewentualnym oszustwem, którego niedawną ofiarą stał się sam minister.

Koniec z oszustwami na VIN

Niedawno ofiarą oszustwa stał się sam minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Polityk kupił samochód marki Peugeot o wartości 100 tys. zł. Pomimo sprawdzenia numeru VIN oraz w ASO, po pół roku okazało się, że został oszukany. Auto z identycznym numerem VIN już istniało we Francji. Samochód ministra został zajęty przez policję i prokuraturę.

Właśnie przed takimi sytuacjami ma Polaków uchronić nowe prawo. Propozycje zmian zakładają między innymi możliwość wymiany informacji o numerach VIN z innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Do tej pory nie było to możliwe.

Łatwiejsza rejestracja

Nowelizacja przewiduje też zmiany w systemie rejestracji auta. Każdy, kto kupował samochód, wie, jak frustrująca może być wizyta w urzędzie komunikacji. Wkrótce nie będzie to konieczne, bo samochód zarejestrujemy przez Internet, bez wizyty w placówce.

Co więcej, zniknąć ma obowiązek ponownej legalizacji tablic rejestracyjnych. Aktualnie, po zakupie samochodu, musimy zdemontować tablice i udać się z nimi do urzędu, nawet jeśli chcemy zachować dotychczasowe numery. Po zmianie przepisów nie będzie to konieczne. Wystarczy oświadczenie o posiadaniu tablic, które są czytelne i utrzymane w należytym stanie.

Kolejna zmiana dotyczy zaświadczenia o badaniu technicznym, które również było wymagane przy rejestracji auta. Było to absurdalne, bo przecież diagności i tak wysyłają te dane do CEPiK-u. Dlatego też papierowe zaświadczenie nie będzie już konieczne. Urząd sam pobierze dane z systemu.