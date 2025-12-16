Prezes Apple zarabia zbyt mało. Powinien dostawać więcej

Tim Cook to najdłużej urzędujący dyrektor generalny w historii Apple, który "pokonał" pod tym względem nawet Steve'a Jobsa. To pod jego rządami firma z Cupertino urosła z technologicznego giganta do pierwszej spółki na świecie wycenianej na 4 biliony dolarów. Można by więc zakładać, że wynagrodzenie Cooka idzie w parze z rekordową kapitalizacją Apple. Najnowsze dane pokazują jednak coś zupełnie innego.

Według Fortune roczne wynagrodzenie Tima Cooka wynosi 74,6 milionów dolarów. Dla większości osób to kwota trudna do wyobrażenia, bo oznacza to, że szef Apple zarabia w kilka godzin tyle, ile Nowak czy Kowalski w kilka lat. Skala nierówności jest ogromna, ale na tle innych CEO największych firm technologicznych Cook wcale nie wypada najlepiej.

Dla porównania Microsoft płaci swojemu prezesowi - Satyi Nadelli - 79,1 milionów dolarów rocznie. Jeszcze więcej inkasuje szef Starbucks, czyli Brian Niccol, którego roczne wynagrodzenie wynosi 95,8 milionów dolarów. Rekordzistą w USA jest natomiast Rick Smith z Axon, który może liczyć na pakiet wynagrodzenia szacowany na 164,5 milionów dolarów rocznie.

Warto pamiętać, że podawane kwoty są szacunkami i w dużej mierze zależą od wyników finansowych spółek oraz zapisów w kontraktach. W przypadku Tima Cooka liczby jednak mówią same za siebie. W trakcie jego 14-letniej kadencji wartość Apple wzrosła o imponujące 13 900%, co jasno pokazuje, że obecny CEO miał ogromny wpływ na sukces firmy.