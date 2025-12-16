Tania, miniaturowa konsola dla fanów retro z wysyłka z Polski

Jedną z nich jest Ampown XU MINI M. Jest to konsola na bazie Linuksa, która oferuje 2,8-calowy ekran IPS o rozdzielczości VGA. Całość działa pod kontrolą procesora RK3326 wspieranego przez 1 GB RAM i wspiera karty pamięci do 512 GB, co pozwoli pomieścić potężną bibliotekę gier.

Ampown XU MINI M

Konsola ta oferuje wsparcie emulacji dla większości konsol retro na rynku do PSP włącznie. Zagramy tu więc zarówno w hity z PSX, jak i klasyki Nintendo od NES-a po N64, i od GB do NDS. Nie zabrakło także wsparcia dla konsol SEGA i całej masy innych starszych urządzeń.

Ampown XU MINI M oferuje przy tym klasyczny dziś układ kontrolera, na który składa się d-pad, 4 przyciski akcji, dwa analogi i cztery przyciski L. A wszystko to za 207,79 zł.