Tania, miniaturowa konsola dla fanów retro z wysyłka z Polski

Ten rynek zdaje się zagarnięty przez Anbernica i Miyoo mini. Wciąż jednak istnieją inne alternatywy, zwłaszcza wśród tańszych urządzeń. 

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 18:33
0
Telepolis.pl
Jedną z nich jest Ampown XU MINI M. Jest to konsola na bazie Linuksa, która oferuje 2,8-calowy ekran IPS o rozdzielczości VGA. Całość działa pod kontrolą procesora RK3326 wspieranego przez 1 GB RAM i wspiera karty pamięci do 512 GB, co pozwoli pomieścić potężną bibliotekę gier.

Ampown XU MINI M Małe rozmiary i duże możliwości

Ampown XU MINI M

Konsola ta oferuje wsparcie emulacji dla większości konsol retro na rynku do PSP włącznie. Zagramy tu więc zarówno w hity z PSX, jak i klasyki Nintendo od NES-a po N64, i od GB do NDS. Nie zabrakło także wsparcia dla konsol SEGA i całej masy innych starszych urządzeń. 

Ampown XU MINI M oferuje przy tym klasyczny dziś układ kontrolera, na który składa się d-pad, 4 przyciski akcji, dwa analogi i cztery przyciski L. A wszystko to za 207,79 zł. 

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

Zródła zdjęć: Aliexpress