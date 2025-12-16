Bezpieczeństwo

Dostajesz takie SMS-y? Oszuści tym razem próbują na zielono

Oszuści podszywają się pod sieć Plus i oferują nagrody, które można zdobyć rzekomo za punkty zgromadzone na koncie. W rzeczywistości jednak chodzi o wyłudzenie danych. Co grozi tym, którzy wciągną się w tę grę?

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 17:51
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Dostajesz takie SMS-y? Oszuści tym razem próbują na zielono

O oszustach, atakujących klientów sieci komórkowych, słychać najczęściej w kontekście Orange Polska, o czym ostrzega prężenie działający dział bezpieczeństwa pomarańczowej sieci. Nie znaczy to jednak, że klienci korzystający z usług innych operatorów nie są narażeni na ataki. Przed najnowszym donowi firma CyberRescue, a na zagrożenie tym razem narażeni są użytkownicy sieci Plus.

Dalsza część tekstu pod wideo

Fałszywy SMS trafiający do użytkowników wygląda pozornie niewinnie. Możemy w nim przeczytać: 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Karma dla psa EUKANUBA Adult Breed Specific West Highland White Terrier Kurczak z indykiem 6 x 2.5 kg
Karma dla psa EUKANUBA Adult Breed Specific West Highland White Terrier Kurczak z indykiem 6 x 2.5 kg
0 zł
250.2 zł - najniższa cena
Kup teraz 250.2 zł
Karma dla psa FARMINA Vet Life Joint 4 x 12 kg
Karma dla psa FARMINA Vet Life Joint 4 x 12 kg
0 zł
1262.32 zł - najniższa cena
Kup teraz 1262.32 zł
Żel izotoniczny SIS GO Energy Czarna porzeczka (60 ml)
Żel izotoniczny SIS GO Energy Czarna porzeczka (60 ml)
0 zł
5.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 5.99 zł
Advertisement

Plus: Informujemy, że Twoje 3250 punktow wkrótce straci ważność. Punkty te można wymienić na prezenty. Wykorzystaj je teraz https://t.l.

Jak zwraca uwagę CyberRescue, to klasyczny przykład socjotechniki. Pojawiają się typowe elementy wykorzystywane przez naciągaczy: presja czasu oraz obietnica nagrody. Cyberprzestępcy chcą, żeby użytkownik odniósł wrażenie, że jeśli nie zareaguje od razu, atrakcyjna oferta przepadnie. W takiej sytuacji zaatakowane ofiary potrafią stracić głowę. 

Dostajesz takie SMS-y? Oszuści tym razem próbują na zielono

Link zawarty w wiadomości prowadzi na stronę, która przypomina oficjalny serwis operatora. Po przeklikaniu kolejnych ekranów użytkownik proszony jest o podanie danych kontaktowych, adresu zamieszkania, a także informacji z karty płatniczej.

To właśnie moment, w którym warto się zatrzymać i zastanowić. Bo jeśli podasz dane na fałszywej stronie, trafią one bezpośrednio do cyberprzestępców! A to z kolei, może prowadzić do aktywowania płatnych subskrypcji i obciążenia karty dodatkowymi opłatami

– ostrzega Karolina Kmak, ekspert ds. cyberbezpieczeństwa z CyberRescue.

To mechanizm dobrze znany z wcześniejszych kampanii SMS-owych, w których oszuści podszywali się pod firmy kurierskie czy innych operatorów.

CyberRescue radzi, co zrobić, jeśli wpadła do mnie taka wiadomość:

  • Nie klikaj linku i nie odpowiadaj na SMS.
  • Zablokuj nadawcę i usuń wiadomość.
  • Doszło do podania danych karty? Wyzeruj limity i ją zastrzeż. Sprawdź też historię transakcji, czy nie ma tam jakichś obciążeń, których nie rozpoznajesz. Koniecznie skontaktuj się z bankiem.

CyberRescue przewiduje, że kampanie tego typu będą się powtarzać. Dodatkowo im bardziej oszuści dopracowują wygląd wiadomości i stron, tym ważniejsza staje się ostrożność. 

Image
telepolis
plus oszustwo fałszywe SMS-y CyberRescue
Zródła zdjęć: Mer_Studio / Shutterstock, CyberRescue
Źródła tekstu: CyberRescue