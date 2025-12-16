Bezpieczeństwo

T-Mobile ma sposób na "najsłabsze ogniwo". Pomoże firmom

Cyberbezpieczeństwo to dzisiaj kluczowa kwestia, ale nawet najlepsza technologia bywa bezradna. Często największym zagrożeniem dla firmy jest po prostu niewiedza użytkownika. Magentowi postanowili to zmienić.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 12:22
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
T-Mobile ma sposób na "najsłabsze ogniwo". Pomoże firmom

Człowiek to najsłabsze ogniwo zabezpieczeń

Wydajemy tysiące na antywirusy, firewalle i skomplikowane systemy zabezpieczeń. Tymczasem hakerzy coraz rzadziej siłują się z cyfrowymi barierami. Wolą zaatakować tam, gdzie najłatwiej o błąd – uderzają w człowieka. Wystarczy jeden nieprzemyślany klik w link z maila lub SMS-a, by narazić firmę na gigantyczne straty. T-Mobile doskonale zdaje sobie z tego sprawę i wprowadza nowe narzędzie, które ma uszczelnić ten system.

Dalsza część tekstu pod wideo

Koniec z nudnymi wykładami

Operator uruchomił nowy moduł swojej platformy Cyber Know. Nie jest to jednak kolejny zestaw nudnych slajdów, które pracownicy "przeklikują" przy porannej kawie. Jak zapewnia T-Mobile, jest to rozbudowane narzędzie, które łączy teorię z praktyką. Adresowane jest właściwie do każdego – od małych firm, przez korporacje, aż po urzędy.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Laptop ASUS V16 V3607VM-RP016W 16" 144Hz Core 5 210H 16GB RAM 512GB SSD GeForce RTX5060 DLSS 4 Windows 11 Home
Laptop ASUS V16 V3607VM-RP016W 16" 144Hz Core 5 210H 16GB RAM 512GB SSD GeForce RTX5060 DLSS 4 Windows 11 Home
0 zł
4599 zł - najniższa cena
Kup teraz 4599 zł
Laptop ASUS ROG Strix G16 G614PR-R9161W 16" IPS 165Hz Ryzen 9-8940HX 16GB RAM 1TB SDD GeForce RTX5070Ti Windows 11 Home, Funkcje AI
Laptop ASUS ROG Strix G16 G614PR-R9161W 16" IPS 165Hz Ryzen 9-8940HX 16GB RAM 1TB SDD GeForce RTX5070Ti Windows 11 Home, Funkcje AI
-1351.01 zł
9899.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 8548.98 zł
Laptop LENOVO ThinkBook 16 G7 IML 16" IPS Ultra 5-125U 8GB RAM 512GB SSD Windows 11 Professional, Funkcje AI
Laptop LENOVO ThinkBook 16 G7 IML 16" IPS Ultra 5-125U 8GB RAM 512GB SSD Windows 11 Professional, Funkcje AI
0 zł
3941.94 zł - najniższa cena
Kup teraz 3941.94 zł
Advertisement

Co dokładnie dostajemy? Przede wszystkim możliwość sprawdzenia czujności zespołu w boju. Platforma pozwala na przeprowadzanie testowych kampanii socjotechnicznych. Mówiąc prościej, pracodawca może wysłać do pracowników fałszywy phishing (mail) lub smishing (SMS), który wygląda jak prawdziwy atak. To najlepszy sposób, by zweryfikować, kto zachowuje czujność, a kto wymaga doszkolenia.

T-Mobile ma sposób na "najsłabsze ogniwo". Pomoże firmom

Nauka przez zabawę i realne dane

Jeśli test wykaże braki, wkracza druga część platformy – moduł edukacyjny. Składa się on z 12 części, które obejmują najważniejsze zagadnienia bezpieczeństwa. T-Mobile postawił na nowoczesność. Mamy tu wideo, quizy i elementy rywalizacji (gamifikacji). Całość działa w przeglądarce i na telefonach, więc szkolić można się w dowolnym momencie.

Magentowy operator chwali się też unikalnym podejściem do treści. Jako dostawca usług telekomunikacyjnych, T-Mobile ma podgląd w to, co rzeczywiście dzieje się w sieci.

Jako operator telekomunikacyjny mamy unikalny wgląd w ruch sieciowy i incydenty bezpieczeństwa – to pozwala nam na bieżąco aktualizować treści szkoleniowe i dostarczać materiały oparte na realnych zagrożeniach, a nie tylko teorii.

Renata Kania, Główna Specjalistka ds. budowania świadomości i kultury bezpieczeństwa, T-Mobile

Trening czyni mistrza

Gra jest warta świeczki. Dane SANS Institute sugerują, że regularne treningi potrafią zmniejszyć ryzyko wpadki pracownika nawet o 70%. Dodatkowo, platforma pomaga firmom spełnić wymogi nowej, restrykcyjnej unijnej dyrektywy NIS2. Wygląda na to, że T-Mobile znalazł niszę, która w obecnie będzie tylko zyskiwać na znaczeniu.

Dodatkowe informacje o T-Mobile Cyber Know można znaleźć pod tym adresem.

Image
telepolis
T-Mobile cyberbezpieczeństwo phishing T-Mobile dla firm dyrektywa NIS2 T-Mobile Cyber Know szkolenia dla firm smsishing
Zródła zdjęć: Mieszko Zagańczyk / Telepolis.pl, T-Mobile
Źródła tekstu: T-Mobile