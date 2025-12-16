T-Mobile ma sposób na "najsłabsze ogniwo". Pomoże firmom

Człowiek to najsłabsze ogniwo zabezpieczeń

Wydajemy tysiące na antywirusy, firewalle i skomplikowane systemy zabezpieczeń. Tymczasem hakerzy coraz rzadziej siłują się z cyfrowymi barierami. Wolą zaatakować tam, gdzie najłatwiej o błąd – uderzają w człowieka. Wystarczy jeden nieprzemyślany klik w link z maila lub SMS-a, by narazić firmę na gigantyczne straty. T-Mobile doskonale zdaje sobie z tego sprawę i wprowadza nowe narzędzie, które ma uszczelnić ten system.

Koniec z nudnymi wykładami

Operator uruchomił nowy moduł swojej platformy Cyber Know. Nie jest to jednak kolejny zestaw nudnych slajdów, które pracownicy "przeklikują" przy porannej kawie. Jak zapewnia T-Mobile, jest to rozbudowane narzędzie, które łączy teorię z praktyką. Adresowane jest właściwie do każdego – od małych firm, przez korporacje, aż po urzędy.

Co dokładnie dostajemy? Przede wszystkim możliwość sprawdzenia czujności zespołu w boju. Platforma pozwala na przeprowadzanie testowych kampanii socjotechnicznych. Mówiąc prościej, pracodawca może wysłać do pracowników fałszywy phishing (mail) lub smishing (SMS), który wygląda jak prawdziwy atak. To najlepszy sposób, by zweryfikować, kto zachowuje czujność, a kto wymaga doszkolenia.

Nauka przez zabawę i realne dane

Jeśli test wykaże braki, wkracza druga część platformy – moduł edukacyjny. Składa się on z 12 części, które obejmują najważniejsze zagadnienia bezpieczeństwa. T-Mobile postawił na nowoczesność. Mamy tu wideo, quizy i elementy rywalizacji (gamifikacji). Całość działa w przeglądarce i na telefonach, więc szkolić można się w dowolnym momencie.

Magentowy operator chwali się też unikalnym podejściem do treści. Jako dostawca usług telekomunikacyjnych, T-Mobile ma podgląd w to, co rzeczywiście dzieje się w sieci.

Jako operator telekomunikacyjny mamy unikalny wgląd w ruch sieciowy i incydenty bezpieczeństwa – to pozwala nam na bieżąco aktualizować treści szkoleniowe i dostarczać materiały oparte na realnych zagrożeniach, a nie tylko teorii. Renata Kania, Główna Specjalistka ds. budowania świadomości i kultury bezpieczeństwa, T-Mobile

Trening czyni mistrza

Gra jest warta świeczki. Dane SANS Institute sugerują, że regularne treningi potrafią zmniejszyć ryzyko wpadki pracownika nawet o 70%. Dodatkowo, platforma pomaga firmom spełnić wymogi nowej, restrykcyjnej unijnej dyrektywy NIS2. Wygląda na to, że T-Mobile znalazł niszę, która w obecnie będzie tylko zyskiwać na znaczeniu.