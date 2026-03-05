Chcesz 700 zł i świetny telefon? Nowa promocja Motoroli to jazda bez trzymanki

Wiecie, co jest fajnego w wiośnie? Że to doskonała okazja, by coś zmienić w swoim życiu – na przykład wymienić swój stary, wysłużony smartfon na nowy model.

A może to wcale nie jest kwestia wiosny? Może po prostu szukam wymówki, by skorzystać z nowej promocji Motoroli? Bo jedno trzeba przyznać – to jedna z tych okazji, obok których nie można przejść obojętnie.

W ramach akcji Motomarzec 2026 do zgarnięcia czeka aż 700 zł cashbacku. Wystarczy kupić model Motorola edge 70 i wypełnić formularz dostępny na stronie producenta. Zadanie dziecinnie proste, a jak je zrobicie, to cieplejsze dni przywitacie ze świetnym telefonem i gotówką w kieszeni. Same plusy!

Motorola edge 70 – telefon pełen niespodzianek

Dlaczego to taka dobra oferta? Spora w tym zasługa samego telefonu. Motorola edge 70 to najnowszy model w ofercie producenta, który łączy atrakcyjną cenę z rozwiązaniami klasy premium znanymi z doskonale przyjętej Motoroli Signature.

To oznacza chociażby elegancki design z ultrasmukłą obudową i nietypowym wykończeniem. Telefon dostępny jest w kilku różnych odcieniach przygotowanych wspólnie z Pantone, dzięki czemu zdecydowanie przykuwa wzrok. Jeszcze większe wrażenie robi fakt, że choć obudowa ma raptem 6 mm grubości, to może się pochwalić zwiększoną odpornością na wodę i upadki, spełniając normy IP68/IP69 oraz MIL-STD-810H.

Motorola Edge 70 9 opinii Motorola Edge 70 9 opinii Ekran 6.67" P-OLED Pamięć RAM 12 GB Procesor 2.8 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 4800mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej

Lekki szok, nie? Motorola edge 70 pokazuje, że szukając telefonu dla siebie, wcale nie trzeba wybierać między doskonałym designem a wytrzymałą, niezawodną konstrukcją. Tutaj znajdziecie jedno i drugie.

Doskonałe wrażenie robi również to, co czeka na Was w środku. Nawet jeśli specyfikacja urządzenia nie jest aż tak imponująca – od zwalania z nóg jest Motorola Signature – to zdecydowanie ciężko się tutaj do czegoś przyczepić. Wyświetlacz? Dobrej klasy panel P-OLED o przekątnej 6,7” i wysokiej rozdzielczości schowany za zakrzywioną taflą szkła Gorilla Glass 7i. Procesor? Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, łączący wysoką wydajność z bardzo dobrą kulturą pracy. Pamięć? 12 GB RAM i 512 GB pamięci wewnętrznej – w dzisiejszych czasach wartości absolutnie luksusowe.

Warto też chwilę pochylić się nad akumulatorem, bo choć ma pojemność „tylko” 4800 mAh, to przypominam, że takie ogniwo udało się zmieścić w obudowie o grubości raptem 6 mm. Co więcej, telefon obsługuje szybkie ładowanie mocą 68 W oraz ładowanie bezprzewodowe – to więcej niż mają do zaoferowania niektórzy „flagowi” konkurenci.

Podoba mi się też podejście producenta do fotografii. Co prawda na pleckach znajdziemy tylko dwa aparaty, ale za to obydwa wyposażono w duże sensory o rozdzielczości 50 Mpix, jasną optykę oraz autofokus z detekcją fazy. Z perspektywy wprawionego fotografa to dużo lepszy układ niż pakowanie miliona byle jakich modułów, byle tylko liczba oczek na pleckach się zgadzała. W efekcie mimo kompromisów względem modelu Signature, Motorola edge 70 nadal powinna być doskonałym narzędziem dla osób z artystycznym zacięciem.

Motomarzec 2026 – okazja, której nie można przegapić

Mówiąc krótko, to bardzo dużo bardzo dobrego telefonu jak na sprzęt, którego premierowa cena wynosi 3499 zł. Za tyle Motorolę edge 70 znajdziemy w polskich sklepach i już to byłoby zupełnie przyzwoitą ofertą. Jeśli dodamy do tego cashback w wysokości 700 zł… cóż, powodzenia w szukaniu telefonu, który za ok. 2800 zł będzie miał więcej do zaoferowania. Gwarantuję, że nie ma wielu kandydatów.

Jeśli chcecie skorzystać z oferty, wystarczy w dniach od 1 do 31 marca 2026 roku kupić Motorolę edge 70 u jednego z autoryzowanych partnerów marki biorących udział w promocji, operatorów lub w Showroomie Lenovo i Motorola w Warszawie, a następnie wypełnić formularz online zamieszczony na stronie producenta. W akcji może wziąć udział każdy konsument oraz przedsiębiorca, a szczegółowe warunki oferty wraz z regulaminem znajdziecie na stronie cashback.motopromocja.pl.

Warto się spieszyć, bo taką okazję szkoda byłoby przegapić. Myślę, że to wystarczający powód, by zainteresować się Motorolą edge 70, a jeśli nie… cóż, tak jak mówiłem – dużo fajniej wchodzi się w wiosnę z nowym telefonem w kieszeni 😉