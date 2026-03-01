MSI Prestige 16 AI+ to biurowy mocarz z baterią na dwa dni pracy (test)

MSI Prestige 16 AI+ to duży laptop biznesowy, który oferuje całkiem niezłą specyfikację. Powinna się ona przełożyć na wysoką kulturę pracy i możliwość zastosowania tego sprzętu w różnych scenariuszach. A jak jest w rzeczywistości? Tego się dowiesz z poniższej recenzji, do której przeczytania i komentowania zapraszam.

Specyfikacja komputera (C3MG-069PL):

Obudowa ze stopu aluminium, kolor Beige Gold (złoty),

Certyfikat MIL-STD-810H/G,

Wymiary: 357,7 x 254,3 x 11,9-13,9 mm, masa 1,5 kg,

16-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości 2880 x 1800 pikseli (212 ppi), 48-120 Hz, 100% DCI-P3, True Black 600 Certified, Low Blue Light & Flicker-free certified by SGS,

Ośmiordzeniowy (4 wysokowydajne i 4 energooszczędne), ośmiowątkowy procesor Intel Core Ultra 7 355 (do 2,3 GHz, do 4,7 GHz w Turbo, 12 MB Cache L3, Intel NPU 49 TOPS),

Grafika Intel Graphics (do 2,5 GHz),

32 GB RAM-u LPDDR5x, dysk SSD Micron 1 TB M.2 NVMe PCIe 4.0,

Podświetlana klawiatura QWERTY z klawiszem Copilot, pytka dotykowa (Action Touch Pad),

Czytnik linii papilarnych w przycisku zasilania,

Gniazda i porty: 1 x HDMI 2.1, 2 x Thunderbolt 4 (DisplayPort, Power Delivery 3.0, format USB-C), 2 x USB 3.2 Gen 1 typu A, 1 x audio Jack 3,5 mm (combo),

Łączność: Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 6,

Kamera IR FHD z HDR, 3D Noice Reduction+ (3DNR+), zgodna z Windows Hello,

Głośniki stereo 2 x 2 W Audio Speaker + 2 x 2 W Audio Woofer, DTS, Hi-Res Audio Ready, 3 mikrofony,

Wbudowany akumulator o pojemności 81 Wh,

Zasilacz sieciowy 65 (20 V / 3,25 A), USB-C,

System operacyjny Windows 11 Pro 25H2 64-bit (26200).

Laptop dotarł do mnie w zestawie z zasilaczem sieciowym z kablem USB-C. Dodatkowo, otrzymałem również bezprzewodową mysz Versa 300. Czyżby była to sugestia, że działanie touchpada może mi się nie spodobać? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w dalszej części tego artykułu.

Elegancka prostota w metalowych szatach

Najnowszy MSI Prestige 16 AI+ to przede wszystkim sprzęt do pracy. Już jego pozbawiona zbędnych ozdobników aluminiowa obudowa pokazuje, jacy użytkownicy są jego grupą docelową. To przede wszystkim pracownicy biurowi, również mający swoje biurko we własnym domu.

Urządzenie wygląda elegancko, świetnie się dopasowując do każdego wnętrza. Ze względu na rozmiary, jest to bardziej sprzęt stacjonarny niż mobilny, jednak można go też zabrać ze sobą w podróż. Trzeba jednak pomyśleć o odpowiednio dużym „opakowaniu”.

Touchpad mnie nie lubi, z wzajemnością

MSI Prestige 16 AI+ został wyposażony w podświetlaną, wyspową klawiaturę QWERTY, tym razem bez dodatkowego bloku numerycznego. Korzystanie z niej jest dość wygodne, szczególnie jeśli na co dzień korzysta się z podobnego rozwiązania.

Gdy rok temu testowałem podobny laptop MSM Prestige 16 AI Evo, wspominałem o niefortunnym umieszczeniu przycisku zasilania tam, gdzie laptopy zwykle mają Delete. Tu takiego problemu nie ma. Delete jest na swoim miejscu, w prawym górnym rogu klawiatury, a przycisk zasilania zintegrowany z czytnikiem linii papilarnych, został umieszczony tuż obok.

Testowany laptop ma duży touchpad poniżej klawiatury. Generalnie jest to przydatny dodatek, który pozwala na sprawne poruszanie kursorem po ekranie. Jednak takie zalety, jak rozmiary i czułość, mogą przeszkadzać podczas pisania. Dosyć często, szczególnie na początku, zdarzało mi się przypadkiem dotknąć powierzchnię touchpada, co kończyło się przestawieniem kursora w losowe miejsce (i kontynuowaniem pisania tam) lub zaznaczeniem kawałka tekstu (i nadpisaniem go nową treścią). Tego typu błędy są do łatwego cofnięcia, jednak cała sytuacja bywa irytująca.

Podczas testów miałem też problemy z lewym przyciskiem touchpada. Musiałem się nauczyć, gdzie i jak nacisnąć, by „klik” zadziałał.

Płytka dotykowa ma w górnych narożnikach dwa miejsca do szybkiego uruchamiania aplikacji. Wystarczy dwuklik w odpowiednim miejscu, by szybko uruchomić kalkulator lub MSI Center S. Przesuwając palcem wzdłuż krawędzi możemy zmienić jasność lub głośność czy przewinąć film. Dodatkowo, możemy zdefiniować, jak ma działać gest przesunięcia palca od krawędzi w kierunku środka touchpada. Można w ten sposób szybko uruchomić wybrane funkcje lub programy. Wszystkie można wyłączyć jednym przełącznikiem w aplikacji MSI Center S.

Biometria? Obecna, i to w dwóch odsłonach

Do odblokowania komputera możemy użyć biometrii. Do dyspozycji mamy wspomniany wcześniej czytnik linii papilarnych w przycisku zasilania oraz kamerę z podczerwienią. Jedno i drugie działało podczas testów prawidłowo.

Warto dodać, że obiektyw kamery ma fizyczną zasłonę. Oczywiście, jeśli z niej skorzystamy, nie odblokujemy laptopa twarzą.

Panel OLED z HDR i doskonałym kontrastem

Laptop firmy MSI został wyposażony w 16-calowy panel OLED o rozdzielczości 2880 x 1800 pikseli. Daje to zagęszczenie punktów na poziomie 212 ppi, co jest dobrą wartością w tego typu sprzęcie. Obraz jest ostry, a poszarpane krawędzie nie rzucają się w oczy.

Jeśli chodzi o kolory, to wyglądają one całkiem dobrze. Nieźle wypadają również w pomiarach kolorymetrycznych. Niestety jednak, otrzymane wyniki są dalekie od obiecanego w specyfikacji 100% pokrycia palety DCI-P3.

Temperatura

bieli Pokrycie

Gamy Objętość

Gamy Średnie ΔE

(MAX) 6372 K 98,6% sRGB

70,2% AdobeRGB

74,5% DCI P3 105,4% sRGB

72,6% AdobeRGB

74,7% DCI P3 0,11 (0,75) Pokaż więcej

Cały ekran świeci równomiernie. Gdy zmierzyłem jasność na środku każdego z 9 fragmentów wyświetlacza, na który go podzieliłem, różnica między najjaśniejszym i najciemniejszym wyniosła tylko około 3%. Nie ma szans, by to zauważyć przy codziennym korzystaniu z MSI Prestige 16 AI+.

Mocny i czysty dźwięk z czterech głośników

MSI Prestige 16 AI+ ma cztery głośniki o mocy 2 W każdy, w tym dwa woofery. Wszystkie grają w dół i radzą sobie bardzo dobrze z odtwarzaniem muzyki czy innych dźwięków. Cały zakres sceny jest czysty, jednak słychać lekką dominację tonów wysokich. Warte odnotowania jest to, że tony bardzo wysokie nie drażnią uszu, nawet przy maksymalnej głośności. Na bardzo głębokie basy nie mamy co liczyć, pomimo obecności wooferów (słabych niestety).

Podczas słuchania muzyki ze Spotify zmierzyłem maksymalny poziom głośności. W odległości 60 cm od głośników sięgnął on 82,4 db. To w zupełności wystarcza do typowych zastosowań, od komunikacji głosowej, przez słuchanie muzyki, na oglądaniu filmów i graniu kończąc.

Windows 11 Pro i sztuczna inteligencja

Laptop firmy MSI pracował podczas testów pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 11 Pro, na dzień dobry w wersji 25H2. W porównaniu z laptopem MSI, który testowałem rok temu (Windows 11 Pro w wersji 24H2), z paska zadań zniknął Copilot, ale pojawiła się wersja zapoznawcza narzędzia Przypomnienia. Klawisz Copilot na klawiaturze uruchamia ustawienia systemowe w zakładce dotyczącej klawiatury. Co z aplikacją Copilot? Trzeba ją sobie doinstalować, jeśli oczywiście jest ona komukolwiek potrzebna.

Skoro już o sztucznej inteligencji mowa, z procesorem został zintegrowany układ NPU do lokalnego przetwarzania zapytań kierowanych do AI w różnych aplikacjach. Nie jest to nic wielkiego (49 TOPS), jednak może się przydać w wielu różnych sytuacjach. Można nawet pokusić się o zainstalowanie lokalnego modelu językowego, który będzie nam służył pomocą bez sięgania po zewnętrzny serwer.

Jeśli chodzi o zainstalowane fabrycznie programy, to mamy tu przede wszystkim komplet różnych narzędzi dostarczanych razem z systemem Windows. Producent laptopa dodał od siebie między innymi aplikację MSI Center S, pokazującą stan urządzenia, pozwalającą korzystać z przydatnych funkcji AI oraz dającą dostęp do pomocy technicznej.

Z kolei narzędzie Intel Killer Performance Suite wykorzystuje sztuczną inteligencję do efektywniejszego wykorzystania sieci bezprzewodowej.

Przyczepić się można do „straszącej” wyskakującymi komunikatami testowej wersji pakietu Norton 360. Można to jednak odinstalować lub kupić licencję.

Wi-Fi 7 i Bluetooth 6, czyli nowoczesność w łączności

MSI Prestige 16 AI+ został przygotowany do bezprzewodowego łączenia się ze światem zewnętrznym. By skorzystać z szybkiego dostępu do Internetu, możemy sięgnąć po Wi-Fi 7. Oczywiście pod warunkiem, że mamy w domu czy w pracy odpowiednią sieć. Z kolei inne urządzenia możemy podłączyć do laptopa za pomocą standardu Bluetooth 6.0. Podczas testów wszystko działało prawidłowo.

Testowany sprzęt dysponuje również gniazdami do łączności przewodowe. Jest HDMI, są po dwa gniazda USB-A i USB-C, jest też gniazdo audio Jack 3,5 mm. Zestaw nie jest bardzo różnorodny, jednak do większości zastosowań powinien wystarczyć. Niektórym użytkownikom może brakować złącza ethernetowego – to możemy dołączyć jako zewnętrzną kartę sieciową przez USB. Taki dodatek musimy jednak sobie kupić osobno.

Wysoka wydajność do pracy, nauki i multimediów

Testowany laptop firmy MSI napędzany jest procesorem Intel Core Ultra 7 355. Przy współpracy z 32 GB szybkiej pamięci RAM LPDDR5x zapewnia on bardzo wysoką wydajność, którą możemy wykorzystać na wiele różnych sposobów. Na komputerze można nawet uruchomić gry, choć akurat w tym zakresie nie należy liczyć na zbyt wiele. MSI Prestige 16 AI+ to nie jest sprzęt gamingowy i daleko mu do tego typu produktów.

Cała reszta, czyli programy użytkowe, funkcje sztucznej inteligencji czy multimedia działają tu płynnie i bez zacinania się, nie karząc użytkownikom bardzo długo czekać na efekty swojej pracy. Oczywiście, o ile nie potrzebują silnego wsparcia ze strony układu graficznego. Szybki jest również wbudowany dysk SSD (1 TB), pozwalający na odczyt danych z szybkością nawet 7 GB/s.

Model 3DMark

TimeSpy GeekBench 6 Cinebench R23 PCMark

10 Corona

Benchmark Crystal Disk Mark Single

Core Multi

Core Single

Core Multi

Core Odczyt

sekwencyjny Zapis

sekwencyjny MSI Prestige 16 AI+ 3224 2724 11467 1925 10512 8373 3 340 865 6966,7 MB/s 5732,1 MB/s Asus Zenbook A14 n.d. 2379 14364 1105 11553 n.d. 4 106 195 7000,4 MB/s 6109,8 MB/s Asus Zenbook S 14 4272 2587 9780 1863 8208 6354 - 5015,4 MB/s 3427,9 MB/s Asus Zenbook S 16 3722 2778 13324 1936 15140 7264 4 304 874 5004,0 MB/s 3969,4 MB/s Huawei MateBook D 16 2024 2027 2681 12792 1993 13362 6373 4 860 620 4914,7 MB/s 3936,5 MB/s Huawei MateBook X Pro 2024 4147 2268 12936 1714 13472 6828 3 718 536 5233,6 MB/s 4851,0 MB/s MSI Prestige 16 AI 4534 2905 17330 1256 17673 7515 5 895 937 6997,6 MB/s 5761,1 MB/s Pokaż więcej

Podczas testów obciążeniowych obudowa laptopa rozgrzała się w najcieplejszym miejscu do 45,5°C (górna część, powyżej klawiatury). W tym czasie hałas generowany przez wentylatory chłodzące wnętrze urządzenia był wyraźnie słyszalny, osiągając niemal 50 dB w odległości 60 cm od komputera. Przy codziennym korzystaniu z laptopa na ogół jest ciszej, choć zdarzają się niespodziewane momenty, gdy wentylatory wchodzą na wysokie obroty.

Dwa dni pracy na baterii to świetny wynik

MSI Prestige 16 AI+ może być zasilany wbudowanym akumulatorem o pojemności 81 Wh. Chcąc sprawdzić wydajność tego źródła energii, włączyłem w ustawieniach zrównoważony tryb zasilania i automatyczną regulację jasności ekranu oraz wziąłem się za pisanie tej recenzji w Wordzie. W tle leciała niezbyt głośno muzyka ze Spotify (przez przeglądarkę Edge).

Po 8 godzinach poziom naładowania baterii spadł do 49%. Oznacza to dwa dni pracy (po 8 godzin dziennie), co jest wynikiem bardzo dobrym. Oczywiście – inne ustawienia oraz inne aplikacje mogą ten czas skrócić lub wydłużyć, według producenta nawet do 24 godzin.

Gdy zabraknie energii, można laptop podłączyć do zasilacza sieciowego, korzystając z któregokolwiek gniazda USB-C.

Wydajność i styl w parze z wytrzymałą baterią

MSI Prestige 16 AI+ to laptop przeznaczony głównie do zadań biurowych. Metalowa obudowa chroni podzespoły i nadaje urządzeniu surowy, ale i elegancki wygląd. Mimo 16-calowej matrycy, konstrukcja pozostaje relatywnie lekka, co ułatwia jej okazjonalne przenoszenie.

Ekran OLED zapewnia wysoką rozdzielczość i doskonały kontrast. System audio składa się z czterech jednostek, które emitują czysty dźwięk nawet przy wysokim natężeniu głośności. Aktywne chłodzenie pod dużym obciążeniem bywa hałaśliwe, ale na ogół go nie słychać.

Procesor Intel Core Ultra wspiera lokalne operacje AI i zapewnia płynność działania programów użytkowych. Urządzenie oferuje dostęp do najnowszych standardów Wi-Fi 7 oraz Bluetooth 6. Użytkownik ma do dyspozycji porty USB-C z Thunderbolt 4 i funkcją ładowania oraz wyjście HDMI do zewnętrznego monitora.

Bateria o dużej pojemności pozwala na długą pracę biurową bez użycia zasilacza sieciowego. Sprzęt sprawdza się jako wydajne stanowisko do pracy stacjonarnej oraz nauki.

Cena MSI Prestige 16 AI+ w testowanej konfiguracji wynosi 6499 zł. Przy uwzględnieniu czasu pracy na jednym ładowaniu oraz wydajności zastosowanych podzespołów, koszt zakupu urządzenia wydaje się uzasadniony.