Motorola oddaje 700 zł. Limitowana pula, liczy się czas

Motorola wystartowała z nową akcją promocyjną pod nazwą „Cashbackowy Motomarzec”. Promocja pozwala odzyskać 700 złotych za zakup smartfonu Motorola Edge 70. Akcja ruszyła dziś i potrwa do końca miesiąca.

Aby skorzystać z okazji, należy kupić Edge 70 w terminie do 31 marca 2026 roku u jednego z autoryzowanych partnerów handlowych. Na liście znalazły się największe sieci handlowe z elektroniką, a także główni operatorzy telekomunikacyjni w Polsce, tacy jak Orange, Play, Plus i T-Mobile. Pełna lista sprzedawców znajduje się w regulaminie.

Po kupnie smartfonu trzeba jeszcze tylko wypełnić formularz na stronie cashback.motopromocja.pl – jest na to czas do 8 kwietnia 2026 roku. Do elektronicznego zgłoszenia trzeba dołączyć czytelny dowód zakupu oraz zdjęcie etykiety z numerem IMEI, którą uprzednio należy fizycznie wyciąć z kartonowego opakowania telefonu – jest to warunek konieczny. Po pozytywnej weryfikacji formularza zwrot w wysokości 700 złotych zostanie przelany na wskazane konto bankowe nabywcy w ciągu maksymalnie 60 dni.

Organizator przewidział pulę 3380 dostępnych nagród pieniężnych, a o przyznaniu premii decyduje kolejność prawidłowo złożonych zgłoszeń. Jeden uczestnik może zarejestrować w systemie wyłącznie jeden smartfon.

Motorola Edge 70 – co to za smartfon?

Edge 70 to jeden z najnowszych smartfonów Motoroli, wyróżniający się płaską obudową o grubości zaledwie 5,99 mm i wadze 159 g. Jednocześnie jest bardzo wytrzymały – spełnia normę IP69 i wojskowy standard wytrzymałości MIL-STD 810H.

Wyświetlacz to panel pOLED o przekątnej 6,67 cala, rozdzielczości 1220 x 2712 i z odświeżaniem 120 Hz. Szczytowa jasność sięga 4500 nitów. Sercem Edge 70 jest układ Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm), wspierany przez 12 GB pamięci RAM LPDDR5X i 512 GB pamięci masowej.

Sekcję fotograficzną tworzy zestaw dwóch tylnych aparatów 50 Mpix – główny z optyczną stabilizacją obrazu OIS i autofokusem oraz ultraszerokokątny z funkcją makro. Z przodu znalazł się aparat do selfie również 50 Mpix.

Za zasilanie odpowiada akumulator krzemowo-węglowy 4800 mAh z ładowaniem TurboPower 68 W. Więcej o tym telefonie tutaj: Motorola edge 70 już w Polsce. Na start zestaw o wartości 1100 zł