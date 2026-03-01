Tego o Ozempic nie wiedziałeś. Zawarty tam składnik wpływa na jelita

Pomocnik semaglutydu - pomaga, ale i może trochę szkodzić

Substancja, która może nam w tym kontekście szkodzić nazywa się salkaprozotan sodu (w skrócie SNAC). SNAC pomaga semaglutydowi dotrzeć do krwioobiegu, chroniąc aktywny składnik leku przed trawieniem w żołądku i pomagając mu przeniknąć przez ścianę jelitową. Jak się okazuje, wywołuje również niepożądane zmiany we florze bakteryjnej w jelitach, a także może mieć negatywny wpływ na inne funkcje organizmu. Dowiedli tego naukowcy z Uniwersytetu w Adelajdzie, którzy opublikowali właśnie nowe wyniki badań na ten temat.

Naukowcy pod kierownictwem doktoranta Amina Ariaee przez 21 dni podawali SNAC zwierzętom laboratoryjnym i obserwowali zmiany w organizmie. Wyniki pokazały obniżenie liczebności pożytecznych bakterii jelitowych rozkładających błonnik pokarmowy. Jednocześnie spadły poziomy krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, czyli związków produkowanych przez mikroflorę, które chronią wyściółkę jelita i hamują stany zapalne.

W badaniu odnotowano też wzrost markerów zapalnych we krwi oraz zwiększoną masę wątroby, co może sygnalizować łagodny, przewlekły stan zapalny. Zmniejszeniu uległa również kątnica, czyli fragment jelita grubego odpowiedzialny za fermentację błonnika. Co istotne z punktu widzenia neurologii, badacze zaobserwowali obniżone stężenie białka wywodzącego się z mózgu, którego niedobór wiązany jest z zaburzeniami funkcji poznawczych.

Autorzy zastrzegają, że wyniki nie dowodzą szkodliwości SNAC u ludzi. Starszy badacz dr Paul Joyce zaznaczył, że dane pochodzą z modelu zwierzęcego i wymagają ostrożnej interpretacji. Wskazał jednak, że składnik umożliwiający działanie tabletek może wywierać efekty biologiczne wykraczające poza sam transport leku.

Tabletkowa wersja Wegovy została wprowadzona w USA pod koniec ubiegłego roku. Codzienny kontakt milionów pacjentów ze SNAC w dłuższym okresie to nowe zjawisko, którego dotąd nikt nie mógł przeanalizować. Ozempic w wersji tabletkowej ma zostać z kolei wprowadzony w drugiej połowie 2026 r.