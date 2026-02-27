Telewizja i VoD

Nr 1 Netflixa. Dla jednych irytujący, a inni "zbierają szczęki z podłogi"

"Zatrzymać pożar" nie tylko spodobał się Polakom. Ten hiszpański thriller jest numerem 1 Netflixa w 28 krajach. Jak widać, wciąż jest gigantyczne zapotrzebowanie na filmy grozy, opowiadające historię uwięzionej rodziny w domku letniskowym. 

Nr 1 Netflixa to hiszpański film o zniknięciu ośmiolatki

Jak to zwykle bywa, przy tego typu filmach, nie każdemu się spodoba, ale jedno jest pewne - istnieje duża grupa widzów, których thriller wciąga, zapewnia silne emocje i sprawia, że "niektórzy zbierają szczęki z podłogi". Polacy tak szybko zainteresowali się produkcją, że wyprzedziła ona w rankingu inne filmy, takie jak "Szwecki łącznik"

"Zatrzymać pożar" tu fabuła ma znaczenie

Film, którego reżyserem jest David Victori, przenosi widzów do domku letniskowego w Hiszpanii. To właśnie tam wyjechała Mara (Belen Cuesta), główna bohaterka filmu, wraz z 8-letnią córką Lide oraz rodziną. Wyjazd ten był jej potrzebny po to, aby zmierzyć się z traumą po śmierci męża. Niestety, po jednej ze sprzeczek, córka Mary, nieoczekiwanie znika w lesie. Jednocześnie, nieopodal wybucha groźny pożar, który w dość szybkim tempie rozprzestrzenia się po okolicy. To wszystko sprawia, że cała sytuacja staje się napięta do granic możliwości. Mimo okoliczności, matka nie poddaje się i stara się odnaleźć córkę na własną rękę. Podczas poszukiwań budzą się demony z przeszłości i wychodzą na jaw rodzinne tajemnice. 

Film wywołał burzliwą dyskusję w mediach, która w dalszym ciągu trwa w najlepsze. Czy faktycznie jest tak wyjątkowy i wart aż takiego sukcesu? Na IMDB dostał ocenę 5,7/10. Część widzów zachwyca się atmosferą grozy i napięciem wykreowanym na ekranie, a druga część uważa film za nieco nudnawy, irytujący oraz nawet "najgorszy, jaki widzieli". Jedno jest pewne - jeśli nie mamy niczego w planach, warto zafundować sobie seans grozy w weekend. Wtedy przekonamy się na własnej skórze, po której stronie barykady stoimy, jeśli chodzi o ocenę filmu.

"Zatrzymać pożar" można oglądać na Netflixie od 20 lutego 2026 roku.

