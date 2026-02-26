Skandal i wstrzymana premiera. Apple TV wyemituje serial w przyszłym tygodniu

"The Hunt" nagle zniknął bez śladu

Apple TV wycofał całkowicie z grafiku oraz ze swojej strony z komunikatami prasowymi o najnowszych serialach, jakiekolwiek informacje odnośnie do "The Hunt". Zniknął wtedy także zwiastun. Stacja miała ku temu powód - padł poważny zarzut plagiatu. Początkowo, "The Hunt" było przedstawiane jako dzieło oryginalne. Producent serialu, Gaumont, potwierdził wkrótce po tym jak wybuchł skandal, że faktycznie, serial, powstał na podstawie powieść Douglasa Fairbairna "Shoot". Firma natychmiast zaczęła działać i w stosunkowo krótkim czasie uzyskała wszystkie wymagane zgody. Wszystkie procedury trwały niespełna 3 miesiące i teraz, kiedy sprawa już została zamknięta, ogłoszono nową datę premiery.

"The Hunt" premiera na Apple TV 4 marca 2026

Francuski serial "The Hunt" pojawi się na Apple TV już 4 marca 2026 roku. Opowiada on historię Francka (Benoit Magimel), który wraz z grupą przyjaciół wyrusza na polowanie podczas jednego z weekendów. Jednak sytuacja wymyka się spod kontroli, kiedy nieznajoma grupa innych myśliwych, w pewnym momencie zaczyna do nich strzelać. Nawet po powrocie do codziennego życia, nie wszystko jest takie, jakie było przed polowaniem. I choć Franc próbuje wrócić do spokojnego życia u boku żony (Melanie Laurent), to czuje, że coś jest nie tak. Obcy myśliwi najwyraźniej szukają zemsty.