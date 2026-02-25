Micron ma nowe pamięci. To poprawi sytuację na rynku

Amerykańska firma Micron oficjalnie wchodzi do gry z 3-gigabajtowymi kośćmi GDDR7 i tym samym dołącza do Samsunga oraz SK hynix, którzy już wcześniej zaprezentowali swoje warianty o tej pojemności. Producent ogłosił nową wersję pamięci DRAM na swoim blogu, potwierdzając, że układy te osiągają przepustowość na poziomie 36 Gb/s.

Kolejny dostawca to bardziej elastyczne łańcuchy dostaw

Nowe kości są o około 12,5% szybsze od pierwszych modułów GDDR7, które startowały z pułapu 32 Gb/s. Mimo to Micron nie obejmuje prowadzenia pod względem czystej szybkości. Konkurencyjne rozwiązania od Samsunga potrafią rozpędzić się nawet do 42,5 Gb/s, a SK hynix oferuje wersje sięgające 40 Gb/s i zapowiada kolejne generacje celujące w 48 Gb/s.

Chociaż liczby robią wrażenie, to obecne karty graficzne używają wolniejszych chipów. NVIDIA GeForce RTX 5080 pracuje z pamięciami 30 Gb/s, natomiast GeForce RTX 5090 schodzi do 28 Gb/s. Nawet w przypadku podkręcania kończymy na około 34 Gb/s. A w serii AMD Radeon RX 9000 mówimy w ogóle o starszym standardzie GDDR6 z maksymalnie 20 Gb/s.

Ale chociaż obecnie nie ma większego zapotrzebowania na ekstremalnie szybkie moduły GDDR7 w segmencie konsumenckim, to sytuacja zmieni się wraz z nadejście kolejnej generacji. Niekoniecznie musi być to od razu GeForce RTX 6000, a równie dobrze możemy zobaczyć je już w modelach GeForce RTX 5000 SUPER. O ile trafią one w końcu na rynek, bo Zieloni ciągle przesuwają ich premierę, skupiając się na akceleratorach AI.