Micron ma nowe pamięci. To poprawi sytuację na rynku
Chociaż szaleństwo na sztuczną inteligencję wysysa niemal cały DRAM i NAND z rynku, to najwięksi producenci nie przestają rozwijać swoich technologii.
Amerykańska firma Micron oficjalnie wchodzi do gry z 3-gigabajtowymi kośćmi GDDR7 i tym samym dołącza do Samsunga oraz SK hynix, którzy już wcześniej zaprezentowali swoje warianty o tej pojemności. Producent ogłosił nową wersję pamięci DRAM na swoim blogu, potwierdzając, że układy te osiągają przepustowość na poziomie 36 Gb/s.
Kolejny dostawca to bardziej elastyczne łańcuchy dostaw
Nowe kości są o około 12,5% szybsze od pierwszych modułów GDDR7, które startowały z pułapu 32 Gb/s. Mimo to Micron nie obejmuje prowadzenia pod względem czystej szybkości. Konkurencyjne rozwiązania od Samsunga potrafią rozpędzić się nawet do 42,5 Gb/s, a SK hynix oferuje wersje sięgające 40 Gb/s i zapowiada kolejne generacje celujące w 48 Gb/s.
Chociaż liczby robią wrażenie, to obecne karty graficzne używają wolniejszych chipów. NVIDIA GeForce RTX 5080 pracuje z pamięciami 30 Gb/s, natomiast GeForce RTX 5090 schodzi do 28 Gb/s. Nawet w przypadku podkręcania kończymy na około 34 Gb/s. A w serii AMD Radeon RX 9000 mówimy w ogóle o starszym standardzie GDDR6 z maksymalnie 20 Gb/s.
Ale chociaż obecnie nie ma większego zapotrzebowania na ekstremalnie szybkie moduły GDDR7 w segmencie konsumenckim, to sytuacja zmieni się wraz z nadejście kolejnej generacji. Niekoniecznie musi być to od razu GeForce RTX 6000, a równie dobrze możemy zobaczyć je już w modelach GeForce RTX 5000 SUPER. O ile trafią one w końcu na rynek, bo Zieloni ciągle przesuwają ich premierę, skupiając się na akceleratorach AI.
Tak czy siak znacznie istotniejsze od samej prędkości jest to, że na rynku pojawia się trzeci dostawca 3-gigabajtowych modułów. Oznacza to większą elastyczność w łańcuchu dostaw i mniejsze ryzyko przestojów. NVIDIA już korzysta z 3 GB kości od Samsunga i SK hynix, a włączenie Microna może pomóc w łagodzeniu problemów z dostępnością sprzętu w sklepach.