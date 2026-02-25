Procesory AMD nadal szybko się psują. Nowy BIOS nie pomaga
Z tygodnia na tydzień liczba poszkodowanych rośnie, a mowa już o setkach udokumentowanych przypadków. Problem nie dotyczy tylko laików.
O złej sytuacji z procesorami AMD Ryzen 9000 robi się coraz głośniej. Tym razem o martwych CPU nie donosi anonimowy internauta, a doświadczony zagraniczny youtuber prowadzący duży kanał Tech Yes City. W jego przypadku zaledwie w ciągu kilku miesięcy awarii uległy dwa flagowe układy najnowszej generacji, czyli Ryzen 9 9950X.
AMD cały czas milczy, ale wymienia procesory na nowe
Bryan korzystał z różnych konfiguracji sprzętowych, ale najbardziej wymagające środowisko pracy stanowiła dla procesora płyta główna ASRock X870 Steel Legend WiFi. Pierwszy Ryzen 9 9950X działał w tym zestawie przez około 3-4 miesiące, po czym niespodziewanie przestał funkcjonować. Youtuber uznał to za jednostkowy przypadek i kupił drugi egzemplarz, tym razem z innego źródła. Niestety scenariusz się powtórzył - nowy procesor również uległ awarii po podobnym czasie pracy.
Twórca dysponuje sporą kolekcją płyt z gniazdem AMD AM5, dlatego mógł szybko zweryfikować czy problem rzeczywiście leży po stronie CPU. Testy na innych modelach oraz aktualizacja do najnowszego BIOS-u, który miał ograniczać ryzyko uszkodzeń Ryzenów 9000, nie przyniosły poprawy. Procesory były kompletnie martwe.
Wielu fanów AMD wskazuje, że problemem nie są CPU, a płyty główne ASRocka. Problem w tym, że awarie występują na platformach wszystkich producentów. A wśród największej liczby zgłoszeń dominuje nie tylko ASRock, ale i ASUS. Co gorsza, kolejne poprawki oprogramowania ze strony partnerów wcale nie przynoszą poprawy co zdaje się wykluczać BIOS.
Oczywiście na tym etapie jest zbyt wcześnie by kogokolwiek wytykać palcami. Trudno bowiem jednoznacznie wskazać przyczynę. Niepokojące jest jednak, że o ile ASRock i ASUS potwierdzili, że badają sprawę, tak AMD cały czas milczy. Procesory są wymieniane na gwarancji, ale często zajmuje to kilka tygodni co jest mało komfortowe dla poszkodowanych.