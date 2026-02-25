Sprzęt

Procesory AMD nadal szybko się psują. Nowy BIOS nie pomaga

Z tygodnia na tydzień liczba poszkodowanych rośnie, a mowa już o setkach udokumentowanych przypadków. Problem nie dotyczy tylko laików.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 25 LUT 2026
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Procesory AMD nadal szybko się psują. Nowy BIOS nie pomaga

O złej sytuacji z procesorami AMD Ryzen 9000 robi się coraz głośniej. Tym razem o martwych CPU nie donosi anonimowy internauta, a doświadczony zagraniczny youtuber prowadzący duży kanał Tech Yes City. W jego przypadku zaledwie w ciągu kilku miesięcy awarii uległy dwa flagowe układy najnowszej generacji, czyli Ryzen 9 9950X.

Dalsza część tekstu pod wideo

AMD cały czas milczy, ale wymienia procesory na nowe

Bryan korzystał z różnych konfiguracji sprzętowych, ale najbardziej wymagające środowisko pracy stanowiła dla procesora płyta główna ASRock X870 Steel Legend WiFi. Pierwszy Ryzen 9 9950X działał w tym zestawie przez około 3-4 miesiące, po czym niespodziewanie przestał funkcjonować. Youtuber uznał to za jednostkowy przypadek i kupił drugi egzemplarz, tym razem z innego źródła. Niestety scenariusz się powtórzył - nowy procesor również uległ awarii po podobnym czasie pracy.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Procesor AMD Ryzen 7 5800XT (OEM) 100-000001582
Procesor AMD Ryzen 7 5800XT (OEM) 100-000001582
0 zł
1099.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1099.99 zł
Procesor INTEL Core Ultra 5-245KF
Procesor INTEL Core Ultra 5-245KF
0 zł
786.77 zł - najniższa cena
Kup teraz 786.77 zł
Procesor INTEL Core i5-14600KF
Procesor INTEL Core i5-14600KF
0 zł
1019 zł - najniższa cena
Kup teraz 1019 zł
Advertisement

Twórca dysponuje sporą kolekcją płyt z gniazdem AMD AM5, dlatego mógł szybko zweryfikować czy problem rzeczywiście leży po stronie CPU. Testy na innych modelach oraz aktualizacja do najnowszego BIOS-u, który miał ograniczać ryzyko uszkodzeń Ryzenów 9000, nie przyniosły poprawy. Procesory były kompletnie martwe.

Procesory AMD nadal szybko się psują. Nowy BIOS nie pomaga

Wielu fanów AMD wskazuje, że problemem nie są CPU, a płyty główne ASRocka. Problem w tym, że awarie występują na platformach wszystkich producentów. A wśród największej liczby zgłoszeń dominuje nie tylko ASRock, ale i ASUS. Co gorsza, kolejne poprawki oprogramowania ze strony partnerów wcale nie przynoszą poprawy co zdaje się wykluczać BIOS.

Oczywiście na tym etapie jest zbyt wcześnie by kogokolwiek wytykać palcami. Trudno bowiem jednoznacznie wskazać przyczynę. Niepokojące jest jednak, że o ile ASRock i ASUS potwierdzili, że badają sprawę, tak AMD cały czas milczy. Procesory są wymieniane na gwarancji, ale często zajmuje to kilka tygodni co jest mało komfortowe dla poszkodowanych.

AMD Ryzen 7 9800X3D
Image
telepolis
amd procesor CPU ASRock AMD Zen5 AMD Ryzen 9000 Ryzen 9 9950X AM5 Awara
Zródła zdjęć: Tech Yes City
Źródła tekstu: Tech Yes City, Wccftech, oprac. własne