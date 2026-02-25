Procesory AMD nadal szybko się psują. Nowy BIOS nie pomaga

O złej sytuacji z procesorami AMD Ryzen 9000 robi się coraz głośniej. Tym razem o martwych CPU nie donosi anonimowy internauta, a doświadczony zagraniczny youtuber prowadzący duży kanał Tech Yes City. W jego przypadku zaledwie w ciągu kilku miesięcy awarii uległy dwa flagowe układy najnowszej generacji, czyli Ryzen 9 9950X.

AMD cały czas milczy, ale wymienia procesory na nowe

Bryan korzystał z różnych konfiguracji sprzętowych, ale najbardziej wymagające środowisko pracy stanowiła dla procesora płyta główna ASRock X870 Steel Legend WiFi. Pierwszy Ryzen 9 9950X działał w tym zestawie przez około 3-4 miesiące, po czym niespodziewanie przestał funkcjonować. Youtuber uznał to za jednostkowy przypadek i kupił drugi egzemplarz, tym razem z innego źródła. Niestety scenariusz się powtórzył - nowy procesor również uległ awarii po podobnym czasie pracy.

Twórca dysponuje sporą kolekcją płyt z gniazdem AMD AM5, dlatego mógł szybko zweryfikować czy problem rzeczywiście leży po stronie CPU. Testy na innych modelach oraz aktualizacja do najnowszego BIOS-u, który miał ograniczać ryzyko uszkodzeń Ryzenów 9000, nie przyniosły poprawy. Procesory były kompletnie martwe.

Wielu fanów AMD wskazuje, że problemem nie są CPU, a płyty główne ASRocka. Problem w tym, że awarie występują na platformach wszystkich producentów. A wśród największej liczby zgłoszeń dominuje nie tylko ASRock, ale i ASUS. Co gorsza, kolejne poprawki oprogramowania ze strony partnerów wcale nie przynoszą poprawy co zdaje się wykluczać BIOS.