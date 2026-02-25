Aplikacje

Google chce zamienić Street View. Nano Banana trafi do Map

Google nie zwalnia tempa i dalej upycha AI w swoich aplikacjach. Tym razem na celowniku ponownie znalazły się Mapy, ale w dość nietypowym i nie do końca jasnym zastosowaniu. 

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 20:12
0
Mapy Google już wcześniej zyskały funkcje Gemini, które ułatwiają kierowcy ale też rowerzyście lub pieszemu nawigowanie i wyszukiwanie różnych miejsce bez potrzeby ręcznego wstukiwania tekstu, To jednak najwyraźniej okazało się niewystarczające, a Google szykuje dość nieoczekiwaną nowość. Portal Android Authority dotarł do kodu aplikacji Mapy Google w wersji v26.09.00.873668274 i znalazł tam coś zaskakującego – linijki wskazujące na integrację modelu Nano Banana z funkcją Street View.

Nano Banana to wewnętrzny moduł generowania i edycji obrazów w Gemini. Model potrafi nie tylko tworzyć obrazy z opisu tekstowego, ale też restaurować stare zdjęcia, usuwać niepożądane elementy (jak ogrodzenia) czy całkowicie zmieniać wystrój wnętrz. Wcześniej Nano Banana trafiło już m.in. do wyszukiwarki Google, Zdjęć, NotebookLM i przeglądarki Chrome. Teraz ma zadebiutować w Mapach. Pytanie tylko – po co?

Street View jako artystyczne płótno

Jak podaje Android Authority, w kodzie Map znalazły się ciągi tekstowe sugerujące nową funkcję. Jeden z nich zachęca wprost: 

Stwórz obraz swoich ulubionych miejsc w zabawnym, nowym stylu.

Z analizy całości kodu wynika, że użytkownicy będą mogli otworzyć widok Street View dowolnego miejsca, wybrać jeden z dostępnych stylów graficznych i wygenerować artystyczną reinterpretację danej ulicy czy budynku, a następnie od razu podzielić się nią ze znajomymi.

Trudno w tej momencie wskazać realne i sensowne zastosowanie tej funkcji – poza czysto rozrywkowym. W nawigowaniu i zwiedzaniu niespecjalnie to pomoże, ale z drugiej strony Nano Banana w Street View może przyciągnąć uwagę tych, którzy lubią się chwalić swoimi podróżami – dzięki tej funkcji będą mogli stworzyć wirtualną kartkę do zamieszczenia w mediach społecznościowych.

Nowa funkcja nie jest jeszcze aktywna. Informacje pochodzą z analizy pliku instalacyjnego aplikacji przed jej oficjalną premierą. Nie wszystkie znalezione funkcje trafiają finalnie do użytkowników, więc trudno przewidzieć, czy Nano Banana rzeczywiście doczeka się debiutu w Mapach.

W tym samym kodzie znalazły się również wskazówki zwiastujące drobniejsze zmiany: panel wyboru typu mapy ma zyskać zaokrąglone rogi i uchwyt do przeciągania, a warstwa 3D zostanie przemianowana na Podwyższone budynki (Raised buildings), co trafniej opisuje jej faktyczne działanie, czyli wytłaczanie płaskich obrazów budynków, a nie tworzenie pełnego widoku trójwymiarowego.

telepolis
Zródła zdjęć: aileenchik / Shutterstock
Źródła tekstu: Android Authority