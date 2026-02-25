Twoja aplikacja do SMS-ów stanie się lepsza. Zaktualizuj

Wiadomości Google to - mam wrażenie - taka trochę aplikacja widmo. Korzysta z niej większość użytkowników Androida, a pewnie nawet nie do końca o tym wiedzą. A to właśnie ta apka ogarnia między innymi SMS-y na naszych telefonach. Już wkrótce stanie się jeszcze lepsza.

Aplikacja Wiadomości Google ze zmianami

Już w 2024 roku Google zaczął testować zmiany w aplikacji Wiadomości. Zajęły one sporo czasu, ale w końcu zostają wprowadzone w pełnej wersji aplikacji, a tym samym dla wszystkich jej użytkowników.

Główna nowość dotyczy tego, jak oznaczany będzie status wiadomości, który teraz będzie znajdował się wewnątrz kolorowej bańki, w jej prawym dolnym rogu:

Okrąg z wielokropkiem - wiadomość jest w trakcie wysyłania

- wiadomość jest w trakcie wysyłania Okrąg z pojedynczym ptaszkiem - wiadomość została wysłana

- wiadomość została wysłana Okrąg z podwójnym ptaszkiem - wiadomość została dostarczona

- wiadomość została dostarczona Pełny okrąg z podwójnym ptaszkiem - wiadomość została odczytana

Poza tym przesunięcie wiadomości w lewo pokaże dokładną godzinę, w której została ona wysłana oraz czy ma szyfrowanie end-to-end (E2EE). W tym drugim przypadku zobaczymy albo przekreśloną (brak szyfrowania), albo zwykłą ikonę kłódki.