Twoja aplikacja do SMS-ów stanie się lepsza. Zaktualizuj
Wiadomości Google, czyli aplikacja używana przez większość użytkowników Androida do obsługi SMS-ów, wkrótce stanie się znacznie lepsza.
Wiadomości Google to - mam wrażenie - taka trochę aplikacja widmo. Korzysta z niej większość użytkowników Androida, a pewnie nawet nie do końca o tym wiedzą. A to właśnie ta apka ogarnia między innymi SMS-y na naszych telefonach. Już wkrótce stanie się jeszcze lepsza.
Aplikacja Wiadomości Google ze zmianami
Już w 2024 roku Google zaczął testować zmiany w aplikacji Wiadomości. Zajęły one sporo czasu, ale w końcu zostają wprowadzone w pełnej wersji aplikacji, a tym samym dla wszystkich jej użytkowników.
Główna nowość dotyczy tego, jak oznaczany będzie status wiadomości, który teraz będzie znajdował się wewnątrz kolorowej bańki, w jej prawym dolnym rogu:
- Okrąg z wielokropkiem - wiadomość jest w trakcie wysyłania
- Okrąg z pojedynczym ptaszkiem - wiadomość została wysłana
- Okrąg z podwójnym ptaszkiem - wiadomość została dostarczona
- Pełny okrąg z podwójnym ptaszkiem - wiadomość została odczytana
Poza tym przesunięcie wiadomości w lewo pokaże dokładną godzinę, w której została ona wysłana oraz czy ma szyfrowanie end-to-end (E2EE). W tym drugim przypadku zobaczymy albo przekreśloną (brak szyfrowania), albo zwykłą ikonę kłódki.
Jednak jeszcze ciekawie zapowiada się zmiana, która pozwoli użytkownikom aplikacji Wiadomości Google dzielić się swoją lokalizacją. Jeśli się na to zdecydujemy, to będą trzy opcje do wyboru: godzina, tylko dzisiaj oraz ręcznie ustawiony czas. W takim wypadku nasza lokacja wyświetli się rozmówcy na górze rozmowy. Kliknięcie jej uruchomi specjalny widok z Map Google.