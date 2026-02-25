Kosztuje 14 tys. zł i jest wart tych pieniędzy. Ten laptop firmy ASUS to petarda

Są na świecie rzeczy, które po połączeniu po prostu działają – jak pizza z ananasem albo czekolada z miętą. Jedną z takich perfekcyjnych kombinacji są laptopy ASUS ProArt z kamerkami GoPro. Z takim duetem można nie tylko uwieczniać najbardziej emocjonujące chwile swojego życia, ale także w prosty sposób dzielić się nimi ze światem.

ASUS ProArt i GoPro – para idealna

Tym bardziej zaskakujące jest, że obie marki potrzebowały aż tyle czasu, by wykorzystać tę perfekcyjną synergię w dedykowanym produkcie. Ale nie trzeba dłużej czekać, bo taki sprzęt trafił właśnie do sklepów. O ASUS ProArt GoPro Edition można napisać wiele rzeczy, ale jedna wydaje się najważniejsza: ten laptop naprawdę ma sens!

Nie piszę tego jako uszczypliwości pod adresem innych komputerów, a raczej prostą obserwację. Nie trzeba być ekspertem, by zauważyć, że większość tego typu kolaboracji na rynku komputerów to akcje bardzo powierzchowne. Ot, dostajemy ładny wzorek na obudowie, parę ekskluzywnych tapet i może jakiś fajny gadżet w pudełku. Nie ma w tym oczywiście nic złego. Nie da się natomiast ukryć, że głównym atutem ASUS ProArt GoPro Edition jest to, że tutejsza współpraca idzie znacznie dalej.

Wielka moc w małym wydaniu

Nowy laptop Tajwańczyków to nie tylko gadżet dla fanów GoPro – to idealny kompan dla kamerki sportowej, którego specyfikacja i funkcjonalność zostały zaprojektowane tak, by idealnie z nimi współpracować. Zresztą wystarczy spojrzeć na tutejszą specyfikację.

ASUS ProArt GoPro Edition to kompaktowy laptop w rozmiarze 13,3”, w którym udało się zmieścić wydajny procesor AMD Ryzen AI MAX+ 395. Do dyspozycji mamy więc 16 rdzeni, 32 wątki, maksymalne taktowanie rzędu 5,1 GHz oraz 80 MB cache. Tłumacząc na ludzki – to maszyna, która spokojnie radzi sobie z obróbką materiału 4K i nawet nie powinna się przy tym za bardzo spocić.

To „AI” w nazwie też nie jest tu tylko dla ozdoby. Na pokładzie znajdziemy układ AMD XDNA NPU o wydajności sięgającej 50 TOPS. To oznacza, że spokojnie możemy korzystać z lokalnych narzędzi na bazie sztucznej inteligencji, które stanowią coraz ważniejszy aspekt pracy kreatywnej. Szczególnie podczas pracy w terenie tego typu funkcje potrafią być dużym ułatwieniem, a z ASUS ProArt GoPro Edition mamy je na wyciągnięcie ręki.

A jeśli nadal macie obawy, czy ten maluch na pewno wystarczy do pracy z wideo, to dodam tylko, że na pokładzie czeka aż 128 GB pamięci LPDDR5X. W dzisiejszych czasach już samo to wystarczy, by całkowicie uzasadnić jego cenę.

Świetny wyświetlacz i masa udogodnień

No i kluczowy aspekt każdego sprzętu przeznaczonego do pracy z wideo i zdjęciami: wyświetlacz. Nie w każdym laptopie widuje się panele OLED, a co dopiero panele OLED o takich parametrach! Zastosowany ekran ma przekątną 13,3” oraz rozdzielczość 2880 x 1800, co daje absolutnie perfekcyjną ostrość. Do tego trzeba dodać 100 procent pokrycia przestrzeni DCI-P3, wstępną kalibrację z certyfikatem Pantone Validated, a także fenomenalny kontrast i perfekcyjną czerń.

No dobra – to ostatnie to może nie jest jakaś cecha szczególna ASUS ProArt GoPro Edition. OLED-y po prostu tak mają. Nie zmienia to natomiast faktu, że w przypadku pracy z wideo jest to atut absolutnie nie do podważenia. Już nie wspomnę, że zastosowany ekran obsługuje sterowanie dotykiem, a dzięki obrotowym zawiasom, można go używać także w trybie tabletu.

A, no i nie wspomniałem jeszcze o bogatym zestawie portów. Na obudowie znajdziemy trzy szybkie porty USB (1x USB-A i 2x USB-C), gniazdo jack 3,5 mm oraz slot na karty microSD. I wiecie, co jest najlepsze? To wszystko dostajemy bez żadnych przejściówek! Luksus, o który w dzisiejszych czasach coraz trudniej.

No dobra, ale to wszystko znajdziemy też w innych komputerach dedykowanych do pracy kreatywnej, także tych z oferty firm ASUS. Czym w takim razie wyróżnia się model opracowany we współpracy z GoPro?

Nie boi się wyzwań

No, jest tego trochę. Rzecz najbardziej oczywista: wyglądem. ASUS ProArt GoPro Edition wyróżnia się unikalnym designem nawiązującym do kultowej linii kamerek sportowych. Obudowa urządzenia posiada grawerowanie CNC nawiązujące do outdoorowej natury marki GoPro, co daje wręcz poczucie obcowania ze sprzętem pancernym.

Zresztą nie jest to zwykła pokazówka – ten laptop naprawdę jest mocny. Urządzenie zostało przetestowane przez producenta pod kątem odporności na piasek, pył, wstrząsy i wilgotność, tak, żebyśmy mieli pewność, że nie zawiedzie nawet w trudnym terenie.

No a żebyśmy mieli do reszty spokój ducha, to warto dodać, że jest to jeden z modeli objętych programem ASUS Perfect Warranty. To dodatkowa ochrona na wypadek m.in. zalania lub upadku, oferowana bez żadnych dodatkowych opłat. Wystarczy zarejestrować swój komputer na stronie internetowej udostępnionej przez producenta, by w razie nieszczęśliwego wypadku błyskawicznie otrzymać odpowiednią pomoc.

Ten laptop ma sens!

Wracając jednak do współpracy z GoPro, to równie istotne jest to, że te sprzęty ze sobą… no, współpracują. ASUS ProArt GoPro Edition wyposażono w szereg rozwiązań, dzięki którym sprzęt lepiej radzi sobie z obsługą kamerek GoPro. Przykładowo, znajdziemy tu dedykowany skrót klawiszowy, pozwalający na uruchomienie programu GoPro Player. To chyba najprostszy sposób, by uzyskać dostęp do swoich klipów i zdjęć. Równie przydatna jest aplikacja StoryCube, gwarantująca pełną integrację z GoPro Cloud oraz oferująca szereg praktycznych sztuczek, w tym m.in. przeglądanie materiałów na podstawie miejsca ich utworzenia.

Mówiąc krótko, ASUS ProArt GoPro Edition to nie jest po prostu kolejny laptop z doklejonym logo innej marki. To perfekcyjny kompan do sprzętu GoPro, a przy okazji absurdalnie dobry ultramobilny laptop do pracy kreatywnej. Patrząc na jego możliwości, nawet cena rzędu 13 999 zł nie wydaje się taka straszna – ten sprzęt potrafi doskonale przekonać, że serio jest wart tych pieniędzy.