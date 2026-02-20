Vasco Electronics podbija Azję. Polska firma z sukcesem na skalę światową

Jakie są najważniejsze wnioski z okresu działalności Vasco Electronics na rynkach azjatyckich, szczególnie po roku w Chinach?

Wejście na nowy rynek zawsze wiąże się zarówno z dużymi możliwościami, jak i istotnym ryzykiem. W takim przypadku kluczowe znaczenie ma etap, który osoby z branży filmowej określiłyby mianem „preprodukcji” - chodzi o analizę rynku i ocenę własnego potencjału.

Jaki jest najważniejszy wniosek z ostatnich dwunastu miesięcy? Produkty Vasco są w Azji realnie potrzebne. Mieszkańcy tak Chin, jak i Japonii chętnie podróżują, często pracują w firmach o globalnym zasięgu. W obu tych sytuacjach regularnie napotykają bariery językowe, bo języki i kultury realnie się różnią. Mamy alfabety i logogramy, inną architekturę zdań, inaczej wytrenowane aparaty mowy. Vasco pomaga trudności te skutecznie przezwyciężać.

Rozwój naszej sieci sprzedaży jest dowodem na to, że potrzeba precyzyjnej i niezawodnej komunikacji ma charakter uniwersalny. W Chinach translatory Vasco były początkowo dostępne wyłącznie na lotniskach w Pekinie, Shenzhen i Guangzhou. Obecnie można je kupić już w 43 punktach sprzedaży w 20 miastach. Nie zamierzamy jednak na tym poprzestać. Chcemy konsekwentnie udowadniać, że jesteśmy liderem rynku tłumaczy elektronicznych nie tylko w Europie, lecz także na całym świecie.

Jakie kluczowe różnice w kontekście oczekiwań konsumentów dostrzegacie między Europą, Ameryką Północną a Azją?

W Europie i Ameryce Północnej użytkownicy koncentrują się przede wszystkim na funkcjonalności i wygodzie. Nie bez powodu jesteśmy liderami na tych rynkach. Naszym celem jest tworzenie takich rozwiązań, dzięki którym osoby korzystające z translatorów Vasco mogą w pełni skupić się na komunikacji i de facto zapomnieć, że odbywa się ona za pośrednictwem urządzenia. Najlepsza technologia działa tak intuicyjnie, że nie zwraca się uwagi na to, jak funkcjonuje, lecz na to, co umożliwia.

Europa chętnie importuje technologie z Azji, dlatego europejska firma, która chce rozpocząć sprzedaż w Japonii czy Chinach, musi zupełnie zmienić swoje myślenie i patrzeć na biznesową rzeczywistość oczami lokalnych klientów i partnerów handlowych. Pomaga nam to, jak kluczowe znaczenie w Azji ma jakość i renoma europejskich marek. Ale to nie wystarcza. Skuteczne funkcjonowanie w Azji nie byłoby możliwe przy zastosowaniu jednego, globalnego schematu. Trzeba dopasować się do lokalnych relacji i oczekiwań - od kanałów sprzedaży, przez sposoby komunikacji marki, aż po standardy prowadzenia biznesu.

Przykładowo, w Japonii popularnym modelem rozpoczęcia działalności jest crowdfunding, który pozwala nie tylko pozyskać środki finansowe, lecz także zweryfikować realne zainteresowanie rynkowe daną technologią lub rozwiązaniem. I tak zrobiliśmy, wchodząc w 2021 roku na ten rynek. Współpracujemy z miejscowymi specjalistami, którzy pomagają nam łączyć najwyższy poziom technologiczny z prowadzeniem biznesu w sposób zgodny z tamtejszymi standardami. Działamy lokalnie, zachowując jednocześnie globalną spójność marki Vasco.

W jakim stopniu obecność w Azji wpłynęła na strategiczne filary rozwoju Vasco w 2026 roku oraz na sam produkt?

Gdy wkraczasz do Azji, twoja marka staje się realnie globalną, wychodzącą poza zachodni krąg kulturowy. To zmienia podejście do produktu, do komunikacji z klientem i całościowego podejścia do biznesu - niekiedy bezpośrednio, niekiedy jako inspiracja.

Podam prosty przykład. Jesteś w Kioto i chcesz szybko coś zjeść. Samo przetłumaczenie nazw dań w menu nie wystarczy, ponieważ wciąż nie wiesz, co kryje się pod lokalnymi, często enigmatycznymi określeniami. I tu z pomocą przychodzi Vasco Assistant - nasze nowe rozwiązanie zaprezentowane premierowo kilka tygodniu temu. Assistant wykona w takiej sytuacji dwa zadania jednocześnie. Nie tylko przetłumaczy sfotografowany tekst, ale także wyjaśni, czym jest dana potrawa, z jakich składników się ją przygotowuje oraz jakich walorów smakowych możesz się spodziewać. A zagadek jest więcej - w japońskiej kolei sam musisz wyznaczyć kwotę do zapłaty zależnie od długości trasy. Wyjaśnią to tablice stojące obok automatów biletowych - ale to translator okaże się nieoceniony, by bez problemu zrozumieć sens i logikę tych komunikatów.

Globalnie w Azji mieszka ponad połowa światowej populacji, a metropolie takie jak Tokio czy Pekin przyciągają ogromne rzesze turystów. Podczas dużych wydarzeń technologicznych, biznesowych czy edukacyjnych często nie ma możliwości zapewnienia każdemu uczestnikowi konferencji czy prelekcji indywidualnego urządzenia tłumaczącego. Dla takich sytuacji stworzyliśmy Vasco Audience - rozwiązanie, które pozwala każdemu słuchaczowi otrzymać tłumaczenie w swoim języku, z poziomu własnego telefonu. Ten właśnie system tłumaczeń dla konferencji, prelekcji i szkoleń, czyli Vasco Audience, mieliśmy okazję zaprezentować w 2025 roku podczas Expo w japońskiej Osace - podobnie jak zresztą same nasze translatory.

Swoistym nawiązaniem do Azji mogą być także tłumaczenia offline, nad którymi intensywnie pracujemy. Choć dziś dajemy użytkownikom Vasco nielimitowany internet do tłumaczeń, to mogą zdarzyć się sytuacje, gdy ten dostęp będzie utrudniony - sztandarowym przykładem mogą być długie, międzykontynentalne loty. A zapewnienie tłumaczeń offline w popularnych parach językowych to coś, co zaoferujemy użytkownikom Vasco Translator Q1 już w najbliższych miesiącach.

Podsumowując zatem - wszystko, co tworzymy, zaczyna się od oczekiwań klientów i użytkowników. Doświadczenie zdobyte podczas rozwoju marki Vasco w Azji pozwoliło nam jeszcze lepiej zrozumieć, że samo tłumaczenie jest jedynie punktem wyjścia. Nie ukrywamy, że szczególnie pierwszy rok obecności w Chinach był dla nas okresem intensywnej nauki. Ale jej efektem są nasze najnowsze technologie i lepsze zrozumienie globalnych potrzeb naszych obecnych i przyszłych klientów.