Logitech G Pro X2 Superstrike – biurowy ideał w gamingowym przebraniu

G: Inside w Lozannie

Na początku lutego miałem przyjemność odwiedzić szwajcarską siedzibę firmy Logitech. Mogłem tam między innymi zapoznać się z procesem tworzenia najnowszej gamingowej myszy Logitech G, modelu Pro X2 Superstrike. Szerzej o tym napisałem w poniższej relacji.

Dalsza część tekstu pod wideo

Wtedy też zaczęła się moja przygoda z nowym „gryzoniem” firmy. Urządzenie zostało stworzone przede wszystkim z myślą o graczach. Oni z pewnością docenią jej konstrukcję, lekkość czy wprowadzone rozwiązania techniczne, mające polepszyć wyniki w grach.

Jak Superstrike wypada w rękach gracza, dowiecie się z recenzji Damiana, która wkrótce trafi na łamy TELEPOLIS.PL. Ja postawiłem przed sobą nieco inny cel. Postanowiłem sprawdzić, czy najnowsza gamingowa mysz Logitech G nadaje się do pracy biurowej oraz jak się w takiej roli sprawdzi w porównaniu z modelem Logitech MX Master 4, którego używam na co dzień.

Co z tego wyszło? Tego się dowiesz z poniższej recenzji, do której przeczytania i komentowania zapraszam.

Taka nowoczesna, a prawie nic nie waży

Logitech G Pro X2 Superstrike waży zaledwie 61 gramów, czyli tylko o 1 g więcej od starszego modelu Pro X Superlight 2. Nowa mysz ma też identyczny kształt oraz wymiary: 125 x 63,5 x 40 mm. Osoby przesiadające się na nowszy produkt ze starszego z pewnością to docenią. Dla porównania dodam, że MX Master 4 waży aż 150 g.

Obudowa nowej myszy została wykonana z tworzywa sztucznego ABS. Surowiec ten w 49% pochodzi z recyklingu. Pro X2 Superstrike występuje w wersji kolorystycznej Lunar Eclipse. Górna część obudowy jest biała, a główne przyciski oraz spód myszy są czarne.

Na obudowie umieszczono pięć przycisków. Użytkownik ma do dyspozycji lewy przycisk, prawy przycisk oraz wciskane kółko przewijania. Na lewym boku urządzenia znajdują się dwa dodatkowe przyciski. Klawisze boczne służą domyślnie do nawigacji w przeglądarce internetowej. Przełączają one strony do przodu i do tyłu. Na spodzie urządzenia znajduje się fizyczny suwak zasilania. Obok niego umieszczono okrągłą zaślepkę otworu obsługującego system PowerPlay.

Mysz bezprzewodowa, a dali kabel

Niecodziennym akcesorium, które można znaleźć w pudełku z Logitech G Pro X2 Superstrike, jest kabel USB z wtyczkami typu A i C na końcach. Przy jego pomocy można między innymi ładować akumulator w myszy. Jest też inne przeznaczenie, na które zwraca uwagę producent.

Opisywana tu mysz łączy się z komputerem radiowo za pośrednictwem małego odbiornika, które należy podłączyć do portu USB-A komputera. Logitech G zaleca jednak, by odległość między myszą i odbiornikiem nie była większa niż 20 cm. Do komputera podłączamy więc kabel, do niego dołączony do zestawu adapter, a do niego odbiornik. Taka procedura ma zmniejszyć ryzyko zakłóceń przesyłu sygnału w paśmie 2,4 GHz.

Oprogramowanie G HUB – tu wszystko ustawisz

Aby mysz Pro X2 Superstrike działała dokładnie tak, jak chcemy, należy sięgnąć po program Logitech G HUB. Dostępny on jest na komputery z systemami Windows oraz MacOS i służy do pełnej konfiguracji parametrów ”gryzonia”.

Aplikacja pozwala między innymi zmienić działanie przełączników HITS. System opiera się na pomiarze głębokości oraz zjawisku indukcji. Rozwiązanie to eliminuje całkowicie obecność tradycyjnych styków pod przyciskami. Użytkownik wybiera punkt aktywacji klawisza na prostej, dziesięciostopniowej skali.

Funkcja Rapid Trigger ułatwia bardzo szybkie powtarzanie kliknięć bez pełnego puszczania przycisku. Oprogramowanie oferuje pięć poziomów czułości tego mechanizmu. Wbudowany silnik haptyczny generuje wibracje przy każdym uderzeniu w klawisz. G HUB udostępnia pięć stopni mocy sprzężenia zwrotnego.

Haptykę myszy można również wyłączyć. Powoduje to swobodne zapadanie się przycisku bez żadnego oporu pod palcem i jest bardzo dziwne. Wciskamy przycisk i nie dostajemy żadnej odpowiedzi, że to już.

Logitech G Pro X2 Superstrike ma optyczny sensor HERO 2 o rozdzielczości od 100 DPI do 44000 DPI. Działa on sprawnie na każdej powierzchni, o ile jest odpowiednio gładka. Żonglując ustawieniem rozdzielczości możemy zdecydować, jak duży trzeba wykonać ruch ręką by uzyskać określony ruch na ekranie. Częstotliwość raportowania położenia myszy sięga 8000 Hz. Dane są więc odświeżane co 0,125 milisekundy. To jednak cecha, która ma znaczenie przede wszystkim dla graczy.

Używasz Linuxa? Musisz poczekać

W systemie Linux sterowanie jest prawie dobre. Oprogramowanie Solaar, które jest opensourceowym zamiennikiem dla Logi Options+, widzi mysz, ale nie wspiera jeszcze jej funkcji.

Na Githubie znalazłem informacje, że jest to w planach. Istnieje nawet pull-request do obsługi tej myszy, ale nie jest to jeszcze włączone do głównego wydania. Zapewne niedługo się to zmieni.

Mysz dla graczy przy pracy biurowej

A jak gamingowa mysz sprawdza się w pracy biurowej? Bardzo dobrze. Niska masa sprzętu bardzo dobrze zmniejsza obciążenie dłoni podczas wielogodzinnej pracy przy biurku. Ręka znacznie mniej się męczy przy ciągłym przesuwaniu wskaźnika po tabelach i oknach systemu. Kliknięcia głównych przycisków są ciche i subtelne. Dźwięk ten różni się od głośnego trzasku spotykanego w tanich myszkach i jest bliższy temu, czego można doświadczyć przy modelu Logitech MX Master 4. Dodatkowo, symetryczny kształt obudowy dobrze dopasowuje się do ręki.

Nie wszystko jest jednak idealne. Przez jakiś czas myszy Logitech G Pro X2 Superstrike korzystała osoba leworęczna, która zwróciła uwagę na to, że przyciski boczne umieszczono po lewej stronie urządzenia z myślą o osobie praworęcznej. Poza tym urządzenie łączy się z komputerem tylko przez dedykowany odbiornik radiowy w paśmie 2,4 GHz. Superstrike nie współpracuje z uniwersalnym standardem biurowym Logi Bolt. Kółko przewijania działa wyłącznie w trybie zapadkowym. Każdy obrót rolki generuje twardy przeskok mechanizmu.

Pro X2 Superstrike kontra MX Master 4

Logitech MX Master 4 to najnowsza wersja popularnego narzędzie do pracy biurowej. Sprzęt ten waży równe 150 gramów, więc Pro X2 Superstrike jest o 89 gramów lżejszy. Taka różnica jest silnie odczuwalna przy długotrwałym użytkowaniu. Mysz gamingowa przegrywa jednak z modelem MX Master 4 na polu przeglądania dokumentów.

Logitech MX Master 4 ma wbudowany tryb swobodnego obracania kółka. Rolka kręci się w nim bez oporu z dużą bezwładnością. Umożliwia to błyskawiczne przewijanie długich tekstów, umów czy logów systemowych. Model Superstrike pozbawiono tej funkcji, mało przydatnej graczom. Brak płynnego trybu zmusza do ciągłego poruszania palcem w dół czy w górę.

Logitech MX Master 4 ma więcej przycisków oraz dodatkową rolkę. Boczna rolka pozwala przewijać obraz w poziomie. Ułatwia to nawigację po szerokich arkuszach kalkulacyjnych. Przyspiesza również przesuwanie osi czasu przy montażu wideo. Dodatkowe przyciski można przypisać do różnych akcji w oprogramowaniu. Użytkownik tworzy w ten sposób własne skróty klawiszowe dla poszczególnych programów biurowych. Zwiększa to wydajność pracy. Model Pro X2 Superstrike ma tylko dwa boczne klawisze nawigacyjne, nie ma też bocznego kółka. Z tego powodu MX Master 4 daje większe możliwości osobom pracującym w zaawansowanych aplikacjach.

Są jednak osoby, którym nadmiar przycisków przeszkadza – sam do takich należę. Jedna z tych osób używa myszy raczej nie w programach graficznych, a bardziej jako wspomagania dla klawiatury. W MX Master 4 najbardziej jej przeszkadzał przycisk pod kciukiem. Mysz jest ciężka i zdarzało się ten przycisk naciskać mimowolnie przy podnoszeniu myszy. W Logitech G Pro X2 Superstrike takiego problemu nie ma.

Z ta podkładką zapomnisz o baterii

Wewnątrz obudowy producent umieścił akumulator o pojemności 290 mAh. Ogniwo to, zdaniem producenta, pozwala na 90 godzin ciągłej pracy bez użycia kabla. Ustawienie wysokiej siły wibracji haptycznych w programie G HUB znacznie szybciej rozładowuje baterię. Na grzbiecie urządzenia znajduje się niewielka dioda informacyjna LED. Spadek poziomu energii do 15 procent włącza czerwone światło ostrzegawcze.

Mysz ma standardowe złącze USB typu C z przodu obudowy. Podłączenie przewodu zasilającego zmienia kolor diody z czerwonego na zielony. Ładowanie akumulatora nie przerywa działania czujnika optycznego.

Sprzęt współpracuje opcjonalnie z systemem bezprzewodowego ładowania PowerPlay. Mata na biurko ładuje mysz w trakcie jej używania. Eliminuje to całkowicie konieczność ręcznego podpinania kabla zasilającego. Okrągła zaślepka na spodzie obudowy pozwala na szybki montaż modułu ładującego, dołączonego do maty. Tę możemy używać jako podkładkę pod mysz lub, po zdjęciu wierzchniej warstwy, podłożyć pod inną podkładkę.

Idealna mysz do pracy biurowej

Logitech G Pro X2 Superstrike to nowa mysz bezprzewodowa, zaprojektowana głównie z myślą o graczach. Urządzenie wyróżnia się bardzo niską masą, a jego obudowa powstaje częściowo z tworzyw z recyklingu. Sprzęt wyposażono w czuły sensor optyczny, a łączność z komputerem odbywa się za pomocą dedykowanego odbiornika radiowego.

Urządzenia można dokładnie i wszechstronnie skonfigurować w dedykowanej aplikacji producenta. Oprogramowanie daje dostęp do zaawansowanych ustawień, takich jak zmiana punktu aktywacji przełączników czy regulacja siły wibracji. Mysz ma wbudowany akumulator pozwalający na długą pracę, który ładuje się kablem USB lub poprzez specjalną podkładkę ładującą, sprzedawaną osobno.

Mimo gamingowego przeznaczenia, mysz świetnie się sprawdza w codziennej pracy biurowej. Lekkość konstrukcji skutecznie zapobiega zmęczeniu dłoni podczas wielu godzin przy biurku. Urządzenie ustępuje jednak niektórym modelom biurowym w nawigacji po dokumentach, ponieważ brakuje w niej swobodnego obrotu kółka czy dodatkowej rolki bocznej. Jednak nie każdemu jest to potrzebne.

Cena modelu Logitech G Pro X2 Superstrike wynosi 769 zł. Z jednej strony to dużo, ponieważ są myszy kosztujące mniej niż 50 zł. Z drugiej strony jednak – można jeździć Mercedesem, a można Dacią. Znam osobę, która po przesiadce z MX Master 4 daje tej myszy ocenę 10/10.