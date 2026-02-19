iPhone dostanie szyfrowane wiadomości RSC

Testy na wczesnym etapie

Gigant z Cupertino przez lata odmawiał wdrożenia standardu RCS. Tłumaczono to brakiem odpowiednich zabezpieczeń. Teraz to ostatnie powoli się zmienia, a dowodem jest testowa wersja systemu iOS 26.4. Pojawiła się tam obsługa szyfrowania end-to-end.

Dalsza część tekstu pod wideo

Obecna implementacja nie rozwiązuje pierwotnego problemu. Szyfrowane wiadomości RCS działają wyłącznie między dwoma smartfonami Apple'a. Komunikacja z użytkownikami urządzeń z systemem Android nadal odbywa się bez tego zabezpieczenia.

Zmiany w ustawieniach

Działanie nowej opcji opiera się na jednym wymogu. Szyfrowanie wiadomości w nowym standardzie aktywuje się tylko po wyłączeniu usługi iMessage. Testerzy widzą przy takich rozmowach ikonę kłódki.

Producent wydał komunikat w tej sprawie. Firma Apple potwierdziła, że funkcja nie trafi do stabilnej wersji systemu iOS 26.4. Zostanie ona udostępniona w jednej z przyszłych aktualizacji. Brak tu niestety dokładnych ram czasowych.

Prace nad profilem

Organizacja GSMA opublikowała w ubiegłym roku dokumentację RCS Universal Profile 3.0. Zawiera ona wytyczne dla szyfrowania danych na różnych platformach. Stanowi to podstawę do zabezpieczenia wymiany informacji między systemami iOS i Android.

Rozpoczęte testy potwierdzają prace deweloperskie nad tą technologią. Rozszerzenie funkcji na systemy konkurencji będzie jednak wymagało czasu. Pełne wdrożenie nowości prawdopodobnie nie nastąpi w 2026 roku. Powszechna usługa zadebiutuje z pewnością dopiero w kolejnych generacjach, na przykład na urządzeniach z serii iPhone 19.

Apple iPhone Air 18 opinii Apple iPhone Air 18 opinii Ekran 6.50" OLED Pamięć RAM 8 GB Procesor - Aparat 48 Mpix Bateria 3149mAh Pamięć wbudowana 1000 GB Zobacz więcej

Apple iPhone 17 33 opinii Apple iPhone 17 33 opinii Ekran 6.30" OLED Pamięć RAM 8 GB Procesor - Aparat 48 Mpix Bateria 3692mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej

Apple iPhone 17 Pro 42 opinii Apple iPhone 17 Pro 42 opinii Ekran 6.30" OLED Pamięć RAM 12 GB Procesor - Aparat 48 Mpix Bateria 3998 / 4252mAh Pamięć wbudowana 1000 GB Zobacz więcej