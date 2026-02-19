Aplikacje

iPhone dostanie szyfrowane wiadomości RSC

Firma Apple rozpoczęła testy szyfrowania dla standardu RCS. Zmiany trafiły do deweloperskiej wersji beta systemu iOS 26.4. Funkcja na obecnym etapie ma spore ograniczenia.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 17:21
Testy na wczesnym etapie

Gigant z Cupertino przez lata odmawiał wdrożenia standardu RCS. Tłumaczono to brakiem odpowiednich zabezpieczeń. Teraz to ostatnie powoli się zmienia, a dowodem jest testowa wersja systemu iOS 26.4. Pojawiła się tam obsługa szyfrowania end-to-end.

Obecna implementacja nie rozwiązuje pierwotnego problemu. Szyfrowane wiadomości RCS działają wyłącznie między dwoma smartfonami Apple'a. Komunikacja z użytkownikami urządzeń z systemem Android nadal odbywa się bez tego zabezpieczenia.

Zmiany w ustawieniach

Działanie nowej opcji opiera się na jednym wymogu. Szyfrowanie wiadomości w nowym standardzie aktywuje się tylko po wyłączeniu usługi iMessage. Testerzy widzą przy takich rozmowach ikonę kłódki.

Producent wydał komunikat w tej sprawie. Firma Apple potwierdziła, że funkcja nie trafi do stabilnej wersji systemu iOS 26.4. Zostanie ona udostępniona w jednej z przyszłych aktualizacji. Brak tu niestety dokładnych ram czasowych.

Prace nad profilem

Organizacja GSMA opublikowała w ubiegłym roku dokumentację RCS Universal Profile 3.0. Zawiera ona wytyczne dla szyfrowania danych na różnych platformach. Stanowi to podstawę do zabezpieczenia wymiany informacji między systemami iOS i Android.

Rozpoczęte testy potwierdzają prace deweloperskie nad tą technologią. Rozszerzenie funkcji na systemy konkurencji będzie jednak wymagało czasu. Pełne wdrożenie nowości prawdopodobnie nie nastąpi w 2026 roku. Powszechna usługa zadebiutuje z pewnością dopiero w kolejnych generacjach, na przykład na urządzeniach z serii iPhone 19.

