Apple i Samsung dominują w Europie. Reszta nie ma szans

Mimo trwających trudności makroekonomicznych w Europie, 2025 był przyzwoitym rokiem dla dostaw smartfonów, a zakończył się on stosunkowo mocno. Zarówno Apple, jak i Samsung odnotowały dobry wzrost. Honor, Motorola i Google kontynuowały swoją ekspansję w regionie. Na tym jednak kończą się dobre wiadomości.



Na horyzoncie widać kłopoty, ponieważ oczekuje się, że wzrost cen pamięci spowoduje znaczne spadki w 2026 roku. Segmenty tańszych urządzeń zmierzą się z największymi wyzwaniami, ale całkowite dostawy i tak odnotują wyraźne spadki rok do roku w ciągu kilku najbliższych kwartałów.

Jan Stryjak, Associate Director, Counterpoint Research