PKO BP tego ci nie zrobi. Szanujmy się

PKO BP uspokaja klientów. Bank zapewnia, że tego nie zrobi. Chodzi o wypłaty BLIK.

W ostatnim czasie sieć bankomatów Euronet zaskoczyła swoich klientów. Firma postanowiła ograniczyć maksymalną kwotę wypłaty za pomocą BLIKA. Od dzisiaj (19 lutego) w bankomatach Euronet wyciągniemy w ten sposób maksymalnie 200 zł, co przy dzisiejszych cenach nie wystarczy nawet na większe zakupy. Sprawa odbiła się tak szerokim echem, że postanowił na nią zareagować PKO Bank Polski.

PKO BP zapewnia klientów

PKO BP zapewnia, że nie zamierza ograniczyć wypłaty BLIKIEM w swoich bankomatach. Dotyczy to zarówno klientów tego, jak i innych banków działających w Polsce.

W ponad 3 tysiącach bankomatów PKO Banku Polskiego, zarówno klienci naszego banku jak i innych banków, mogą wypłacać gotówkę BLIKIEM bez ograniczeń i bez opłat. W największym polskim banku ułatwiamy codzienne życie klientom - konsekwentnie stawiamy na wygodę i dostępność. Zapewniamy im swobodny i szybki dostęp do pieniędzy, dokładnie wtedy, gdy tego potrzebują. Jesteśmy blisko, jesteśmy pod ręką i realnie odpowiadamy na ich potrzeby. Zapraszamy do korzystania z naszych bankomatów.

mówi Paweł Placzke, dyrektor Departamentu Produktów Klienta Indywidualnego.

Bank podkreśla, że ograniczenie wypłat do 200 zł jest niezależną decyzją firmy Euronet, na którą banki nie mają żadnego wpływu. Jednocześnie sam BLIK przypomina, że klienci nadal mogą wypłacać pieniądze bez ograniczeń w 13 tys. innych bankomatów, znajdujących w Polsce.

