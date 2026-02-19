PKO BP tego ci nie zrobi. Szanujmy się

W ponad 3 tysiącach bankomatów PKO Banku Polskiego, zarówno klienci naszego banku jak i innych banków, mogą wypłacać gotówkę BLIKIEM bez ograniczeń i bez opłat. W największym polskim banku ułatwiamy codzienne życie klientom - konsekwentnie stawiamy na wygodę i dostępność. Zapewniamy im swobodny i szybki dostęp do pieniędzy, dokładnie wtedy, gdy tego potrzebują. Jesteśmy blisko, jesteśmy pod ręką i realnie odpowiadamy na ich potrzeby. Zapraszamy do korzystania z naszych bankomatów.

mówi Paweł Placzke, dyrektor Departamentu Produktów Klienta Indywidualnego.