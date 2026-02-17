BLIK nokautuje karty płatnicze. Nowe dane nie kłamią

Miliardy transakcji w systemie

Użytkownicy BLIKA wykonali w minionym roku łącznie ponad 2,9 mld operacji. Ich łączna wartość wyniosła 441,5 mld zł. Statystyki pokazują ogromną skalę adopcji tego rozwiązania. Średnio każdego dnia Polacy realizowali 8 mln płatności. Oznacza to wzrost o 21% względem roku poprzedniego. W najlepszym dniu roku wykonano niemal 13 mln operacji.

Dalsza część tekstu pod wideo

Końcówka roku przyniosła największy ruch w systemie. Tylko w czwartym kwartale przetworzono 785,7 mln transakcji. W szczytowych momentach tego okresu system obsługiwał prawie 100 płatności na sekundę. Baza użytkowników również pęcznieje. Na koniec grudnia z usługi aktywnie korzystało już 20,7 mln osób.

Dominacja w Internecie jest faktem

Najciekawsze dane płyną z sektora e-commerce. To tutaj kod generowany w aplikacji bankowej wyrósł na hegemona. W 2025 roku użytkownicy zapłacili BLIKIEM w sieci 1,4 miliarda razy. To niemal połowa wszystkich operacji w systemie. Wartość zakupów internetowych opłaconych tą metodą sięgnęła 219 mld zł. Dynamika wzrostu w tym kanale wyniosła 27% rok do roku.

Wynik ten deklasuje tradycyjne karty płatnicze. Szacunki pokazują, że wartość transakcji kartowych w polskim e-commerce wyniosła około 65 mld zł. BLIK wyprzedził więc plastikowe odpowiedniki ponad trzykrotnie pod względem wolumenu pieniędzy. Średnia wartość koszyka zakupowego w Internecie wyniosła 156 zł. Największe wzrosty wartości transakcji odnotowano w usługach finansowych (wzrost o 49%) oraz opłacaniu rachunków.

Telefony zamiast portfela

Klienci banków coraz częściej płacą telefonem w sklepach stacjonarnych. Ten kanał urósł o 22% rok do roku. Łącznie wykonano w terminalach 704,5 mln transakcji. Wartość tych operacji osiągnęła poziom 41,9 mld zł. Kluczowa dla tego wzrostu jest funkcja zbliżeniowa.

Płatności zbliżeniowe BLIK stanowią już około 47% wszystkich transakcji w terminalach. W 2025 roku wykonano ich 333,7 mln. Rozwiązanie to zyskuje na popularności także poza granicami kraju. Poza Polską najczęściej płaciliśmy tak w Niemczech (664 tys. transakcji), we Włoszech (291 tys.) oraz w Czechach (283 tys.).

Warto dodać, że wkrótce płatności zbliżeniowe BLIK mają trafić na iPhone'y. Ma to nastąpić w pierwszej połowie tego roku.

Przelewy na telefon i nowe usługi

Niezmiennie silną pozycję mają natychmiastowe przelewy na numer telefonu (P2P). To już standard w rozliczeniach między znajomymi. W minionym roku przesłaliśmy sobie pieniądze w ten sposób 735,1 mln razy. Średnia kwota takiego przelewu to 167 zł. Usługa ta rośnie stabilnie, notując 22-procentowy skok rok do roku.

Ciekawostką jest rosnące zainteresowanie nowymi funkcjami. Choć to wciąż nowość, liczba transakcji w ramach BLIK Płacę Później (BNPL) wyniosła 235,5 tys., a ich łączna wartość to 59,4 mln zł. Z kolei płatności powtarzalne wygenerowały 1,6 mln operacji. Na koniec warto wspomnieć o gotówce. Transakcje w bankomatach to "tylko" 79 mln operacji, ale charakteryzują się one najwyższą średnią wartością – wyciągamy lub wpłacamy przeciętnie 731 zł.