To nie Urząd Skarbowy pyta o takie rzeczy. Do skrzynek lecą dziwne maile

Oszuści chcą kontrolować przedsiębiorców

Jeśli się chce, to zawsze znajdzie się nowy sposób na oszustwo. Tym razem, przestępcy mają prawdziwe używanie i postanowili wykorzystać nowy system e-Faktur 2.0, KSeF. Nic dziwnego, zawsze podczas wprowadzania nowości tego typu, mamy do czynienia z zamieszaniem, które oszuści zawsze będą starali się wykorzystać. Właśnie wtedy łatwo się pomylić i fałszywego maila uznać za prawdziwego. Oszuści wiedzą to doskonale i bez żadnego wahania, podają się za Urząd Skarbowy i rozsyłają do losowych odbiorców "Powiadomienia od Naczelnika Urzędu Skarbowego". To taki rodzaj kontroli wprowadzonego systemu, co zwiększa wiarygodność wiadomości. W treści maila, oszuści, najczęściej pytają o stopień przygotowania do KseF.