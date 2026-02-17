Płatności bezgotówkowe

mBank nie chce, żebyś korzystał z tych bankomatów. I ma rację

Kilka dni temu pisaliśmy o tym, że Euronet od jutra wprowadza limity wypłat BLIK-em wynoszące 200 zł na pojedynczą transakcję. Problem w tym, że klienci mBanku mają darmowe wypłaty od 300 zł. 

Oznacza to, że klient mBanku już od jutra nie będzie mógł wypłacić BLIK-iem pieniędzy z bankomatu Euronet nie płacąc przy tym prowizji. Jak donosi serwis Bankier.pl, mBank ma jeszcze dziś rozesłać do swoich klientów informację z ostrzeżeniem o tych zmianach. W treści ma znaleźć się informacja, aby unikać wypłat BLIK-iem w przypadku bankomatów Euronet.

mBank odradza bankomaty Euronet

Tu mają być rekomendowane urządzenia innych partnerów oraz samego mBanku. Dodatkowo limit 200 zł w przypadku Euronetu nie dotyczy wypłat przy pomocy karty płatniczej. 

Oczywiście idealnym rozwiązaniem dla klientów banku byłoby obniżenie kwoty darmowej wypłaty do 200 złotych. Pamiętajmy jednak, że mBank jest obecnie na etapie gaszenia pożaru i szukaniu szybkich rozwiązań, aby uchronić klientów przed stratami wynikającymi z nowych ograniczeń operatora bankomatów. Na ewentualne obniżki więc wciąż może przyjść czas.

