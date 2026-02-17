mBank nie chce, żebyś korzystał z tych bankomatów. I ma rację

Oznacza to, że klient mBanku już od jutra nie będzie mógł wypłacić BLIK-iem pieniędzy z bankomatu Euronet nie płacąc przy tym prowizji. Jak donosi serwis Bankier.pl, mBank ma jeszcze dziś rozesłać do swoich klientów informację z ostrzeżeniem o tych zmianach. W treści ma znaleźć się informacja, aby unikać wypłat BLIK-iem w przypadku bankomatów Euronet.