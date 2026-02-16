Fintech

Bank zaplanował przerwę w 2 turach. Oto, co nie zadziała 16 lutego

Jeśli ktoś ma nadzieję, że wraz z weekendem skończyły się wszelkie planowane niedostępności związane z usługami bankowymi w Santander Consumer Bank, to niestety jest w błędzie. Bank zaplanował przerwę w dwóch turach. Druga, obejmie także poniedziałkowy wieczór.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 07:35
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Bank zaplanował przerwę w 2 turach. Oto, co nie zadziała 16 lutego

W weekend wiele banków zaplanowało prace techniczne, które dotknęły klientów. Prace odbywały się w Santander Consumer Bank, ING Śląskim (usługa Makler), Banku Millennium, Alior Banku, Credit Agricole i PKO BP. We wszystkich tych instytucjach chodziło przede wszystkim o brak dostępu do bankowości internetowej, a w niektórych bankach mogły wystąpić także trudności z płatnościami za pomocą kart. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Santander Consumer Bank aż z dwiema przerwami

Santander Consumer Bank podzielił zaplanowane prace techniczne aż na dwie części. Pierwsze z nich były zaplanowane na niedzielę i dotyczyły kart kredytowych. Druga przerwa natomiast została zaplanowana na dziś, czyli poniedziałek 16 lutego 2026. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon APPLE iPhone 15 5G 256GB 6.1" Różowy
Smartfon APPLE iPhone 15 5G 256GB 6.1" Różowy
0 zł
3149 zł - najniższa cena
Kup teraz 3149 zł
Smartfon APPLE iPhone 17 Pro 5G 256GB 6.3" 120Hz Srebrny
Smartfon APPLE iPhone 17 Pro 5G 256GB 6.3" 120Hz Srebrny
0 zł
5799 zł - najniższa cena
Kup teraz 5799 zł
Smartfon APPLE iPhone Air 5G 1TB 6.5" 120Hz Gwiezdna czerń
Smartfon APPLE iPhone Air 5G 1TB 6.5" 120Hz Gwiezdna czerń
0 zł
5699 zł - najniższa cena
Kup teraz 5699 zł
Advertisement

W poniedziałek 16 lutego w godzinach 22:00 - 24:00 planujemy wyłączenie w bankowości elektronicznej. Za niedogodności przepraszamy.

czytamy na stronie banku Santander Consumer Bank.

Santander Consumer Bank - co nie będzie działało w poniedziałek?

Klienci tego banku nie skorzystają w trakcie przerwy z aplikacji mobilnej, ani nie zalogują się w bankowości elektronicznej. Warto zatem nie planować żadnych wieczornych transakcji, ani zakupów online. To informacja szczególnie przydatna, dla wszystkich tych, którzy zasiadają do płacenia rachunków oraz zakupów, na spokojnie, po 22:00. Bank wyjątkowo radzi, aby wszystkie pilne transakcje zaplanować i wykonać wyjątkowo w innych godzinach. 

Pralka Candy MultiWash
Image
telepolis
Santander Consumer Bank santander consumer santander przerwa techniczna Santander przerwa santander consumer przerwa
Zródła zdjęć: Mino Surkala / Shutterstock
Źródła tekstu: Santander Consumer Bank