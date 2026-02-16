Bank zaplanował przerwę w 2 turach. Oto, co nie zadziała 16 lutego

W weekend wiele banków zaplanowało prace techniczne, które dotknęły klientów. Prace odbywały się w Santander Consumer Bank, ING Śląskim (usługa Makler), Banku Millennium, Alior Banku, Credit Agricole i PKO BP. We wszystkich tych instytucjach chodziło przede wszystkim o brak dostępu do bankowości internetowej, a w niektórych bankach mogły wystąpić także trudności z płatnościami za pomocą kart.

Santander Consumer Bank aż z dwiema przerwami

Santander Consumer Bank podzielił zaplanowane prace techniczne aż na dwie części. Pierwsze z nich były zaplanowane na niedzielę i dotyczyły kart kredytowych. Druga przerwa natomiast została zaplanowana na dziś, czyli poniedziałek 16 lutego 2026.

W poniedziałek 16 lutego w godzinach 22:00 - 24:00 planujemy wyłączenie w bankowości elektronicznej. Za niedogodności przepraszamy. czytamy na stronie banku Santander Consumer Bank.

Santander Consumer Bank - co nie będzie działało w poniedziałek?