Bank zaplanował przerwę w 2 turach. Oto, co nie zadziała 16 lutego
Jeśli ktoś ma nadzieję, że wraz z weekendem skończyły się wszelkie planowane niedostępności związane z usługami bankowymi w Santander Consumer Bank, to niestety jest w błędzie. Bank zaplanował przerwę w dwóch turach. Druga, obejmie także poniedziałkowy wieczór.
W weekend wiele banków zaplanowało prace techniczne, które dotknęły klientów. Prace odbywały się w Santander Consumer Bank, ING Śląskim (usługa Makler), Banku Millennium, Alior Banku, Credit Agricole i PKO BP. We wszystkich tych instytucjach chodziło przede wszystkim o brak dostępu do bankowości internetowej, a w niektórych bankach mogły wystąpić także trudności z płatnościami za pomocą kart.
Santander Consumer Bank aż z dwiema przerwami
Santander Consumer Bank podzielił zaplanowane prace techniczne aż na dwie części. Pierwsze z nich były zaplanowane na niedzielę i dotyczyły kart kredytowych. Druga przerwa natomiast została zaplanowana na dziś, czyli poniedziałek 16 lutego 2026.
W poniedziałek 16 lutego w godzinach 22:00 - 24:00 planujemy wyłączenie w bankowości elektronicznej. Za niedogodności przepraszamy.
Santander Consumer Bank - co nie będzie działało w poniedziałek?
Klienci tego banku nie skorzystają w trakcie przerwy z aplikacji mobilnej, ani nie zalogują się w bankowości elektronicznej. Warto zatem nie planować żadnych wieczornych transakcji, ani zakupów online. To informacja szczególnie przydatna, dla wszystkich tych, którzy zasiadają do płacenia rachunków oraz zakupów, na spokojnie, po 22:00. Bank wyjątkowo radzi, aby wszystkie pilne transakcje zaplanować i wykonać wyjątkowo w innych godzinach.