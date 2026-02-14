Telefon za symboliczną złotówkę? Nowa oferta Plusa to prawdziwa petarda

Życie ma to do siebie, że fajne rzeczy zwykle szybko przemijają: smak pączków, Walentynki itd. Ale wiecie, co zostanie z Wami na długo? Smartfon, którego za symboliczną złotówkę możecie zgarnąć w najnowszej promocji Plusa.

Nie, nie jest to pomyłka. W ofercie zielonego operatora pojawiły się wyjątkowe zestawy, w których – w drobnym uproszczeniu – dostajecie dwa urządzenia w cenie jednego. W sam raz, kiedy szukacie telefonu dla drugiej połówki (w końcu niedawno mieliśmy Walentynki), dla dziecka albo po prostu jako zapas do szuflady. Dodajmy do tego fakt, że za sprzęt możemy zapłacić w nawet 36 wygodnych ratach i robi się z tego naprawdę fajna oferta.

Pełną listę urządzeń, które możecie kupić w takim duecie, znajdziecie na stronie operatora. Poniżej natomiast macie listę kilku najciekawszych naszym zdaniem propozycji, które czekają na Was w promocji.

Samsung Galaxy A56 5G 8/128 GB + Samsung Galaxy A16 4/128 GB

W mojej prywatnej opinii to chyba najfajniejszy zestaw, jaki można znaleźć wśród duetów przygotowanych przez Plusa. Samsung Galaxy A56 to kwintesencja dobrze wyposażonego smartfona w rozsądnej cenie, a tańszy Samsung Galaxy A16 doskonale powinien się nadawać do roli telefonu „do dzwonienia”.

Co mam na myśli, pisząc „dobrze wyposażony”? Ano to, że Samsung Galaxy A56 ma praktycznie wszystko, czego można by oczekiwać od sprzętu za te pieniądze, a do tego szereg mniej oczywistych rozwiązań, zapożyczonych wprost z segmentu premium. Telefon jest świetnie wykonany, o czym świadczy chociażby zastosowanie w jego konstrukcji szkła Gorilla Glass Victus+ oraz wodoodporność na poziomie IP67.

Do tego ma rewelacyjny wyświetlacz Super AMOLED o przekątnej 6,7”, bardzo dobry aparat o rozdzielczości 50 Mpix oraz mocny akumulator o pojemności 5000 mAh. Co ważne – ten ostatni obsługuje szybkie ładowanie mocą 45 W, czyli szybsze nawet niż w niektórych flagowcach producenta.

Samsung Galaxy A16 to natomiast model nieco prostszy, ale wbrew pozorom z droższym kuzynem łączy go całkiem sporo. Przykładowo, tu także znajdziemy wyświetlacz Super AMOLED o przekątnej 6,7” czy akumulator o pojemności 5000 mAh. Przede wszystkim jednak obydwa telefony mogą się pochwalić dopracowanym oprogramowaniem oraz obietnicą nawet sześciu dużych aktualizacji Androida. To obszar, gdzie Samsung mocno wyprzedza konkurencję – większość rywali takie deklaracje rezerwuje co najwyżej dla swoich flagowców, a nie modeli z półki średniej i budżetowej.

Za taki zestaw na stronie Plusa zapłacimy raptem 1499 zł – 1 zł na start oraz 12 rat po 124,83 zł/mies.

Xiaomi 15T Pro 5G 12/512 GB + Xiaomi Redmi 15C 4/128 GB

Jeśli szukacie sprzętu o nieco bardziej imponującej specyfikacji, to Xiaomi 15T Pro zdecydowanie Was nie zawiedzie. Tańszy Xiaomi Redmi 15C, którego dostaniecie do niego za złotówkę, to natomiast bardzo fajna wisienka na torcie.

A co jest właściwie w Xiaomi 15T Pro takiego imponującego? Chociażby wydajność, za którą odpowiada procesor Mediatek Dimensity 9400+. To układ o absolutnie topowej mocy, który śmiało może rywalizować z dowolnym innym flagowcem na rynku. A to tylko jedna z mocnych stron tego modelu, bo flagowy jest tu także wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,83” i wysokiej rozdzielczości, potrójny aparat przygotowany z firmą Leica czy jakość wykonania. Nawet w przypadku baterii producent nie poszedł na kompromis, ponieważ dostajemy ogniwo o pojemności aż 5500 mAh i z obsługą szybkiego ładowania 90 W oraz ładowania bezprzewodowego 50 W.

Mówiąc krótko, Xiaomi 15T Pro to flagowiec w praktycznie każdym tego słowa znaczeniu. No, może z wyjątkiem ceny, bo ta jest zauważalnie niższa niż w większości modeli o porównywalnych parametrach.

Xiaomi Redmi 15C AŻ TAK imponujący może nie jest, ale na pewno docenią go użytkownicy, ceniący sobie niezawodność. Producent zdecydował się tu zastosować akumulator o pojemności aż 6000 mAh. W połączeniu ze stosunkowo energooszczędnym procesorem powinno gwarantować dobrych kilka dni pracy bez nerwowego rozglądania się za gniazdkiem.

Za taki zestaw na stronie Plusa zapłacimy raptem 3699 zł – 349 zł na start oraz 12 rat po 279,17 zł/mies.

Huawei Watch GT6 41 mm Elegant + Huawei FreeBuds SE 2

No a że na smartfonach świat się nie kończy, to w ramach oferty duetów znajdziemy też zestawy składające się ze smartwatcha i słuchawek.

Konkretnie możemy zgarnąć np. Huawei Watch GT6 w wersji 41 mm. To zegarek, który udowadnia, że smartwatch także może być elegancki. Oprócz designu, który wynosi ten sprzęt do rangi biżuterii, znajdziemy tu także sporo dobrego, jeśli chodzi o stronę bardziej techniczną. Przykładowo, doskonały wyświetlacz OLED, wodoodporność na poziomie 5 ATM oraz mocny akumulator, który spokojnie wytrzyma nawet 14 dni typowego używania. Oprócz tego na pokładzie czeka mnóstwo funkcji pomagających w monitorowaniu zdrowia oraz aktywności fizycznej – w sam raz jako pomoc przy spalaniu nadwyżkowych kalorii po tłustym czwartku 😉

Dodatkowo w zestawie czekają słuchawki Huawei FreeBuds SE 2, czyli zupełnie przyzwoita para bezprzewodowych pchełek typu TWS. Kompaktowy rozmiar, zgrabny, elegancki design i nawet 40 godzin słuchania muzyki przy wykorzystaniu baterii z etui – czy można chcieć czegoś więcej? Pewnie można, ale nie zmienia to faktu, że mówimy tu o naprawdę fajnym sprzęcie do chodzenia na co dzień.

Za taki zestaw na stronie Plusa zapłacimy raptem 1299 zł – 1 zł na start oraz 12 rat po 108,17 zł/mies.

Wyjątkowe duety w Plusie

Walentynki może się skończyły, ale wyjątkowe duety w Plusie nadal na Was czekają. To fajna okazja, z której żal nie skorzystać. Zresztą najlepiej chyba, jak przekonacie się sami, klikając w link poniżej. Czeka tam na Was pełna lista produktów objętych promocją.