Samsung robi przełom w TV. Ta technologia sporo zmienia

Walka o więcej warstw

LG Display ogłosiło wprowadzenie technologii Tandem WOLED, czyli warstwowej konstrukcji OLED, w której czerwone, zielone i niebieskie elementy emisyjne są ułożone w osobnych, laminowanych warstwach, a całość uzupełnia biały subpiksel (W) charakterystyczny dla paneli LG. Taka wielowarstwowa struktura zapewnia wyższą jasność, niższe zużycie energii oraz większą trwałość materiałów OLED, ponieważ obciążenie świetlne rozkłada się na kilka warstw. W zasadzie ta technologia została opracowana wcześniej, a bardziej chodzi tu o komunikat marketingowy, że ta technologia nosi teraz nazwę Tandem WOLED, zamiast dotychczasowego OLED EX.

Samsung nie chce być dłużny i wprowadza QD-OLED Penta Tandem.

Pięciowarstwowa odpowiedź Samsunga

Nowa nazwa to nie tylko marketing — stoi za nią pięciowarstwowa struktura niebieskich diod OLED, która zastępuje wcześniejszy, czterowarstwowy układ stosowany w QD‑OLED. Według Samsunga taka konstrukcja pozwala uzyskać wyższą jasność, lepszą efektywność energetyczną i dwukrotnie dłuższą żywotność panelu. Firma podkreśla, że to efekt kilku lat doświadczeń z masową produkcją QD‑OLED i optymalizacją materiałów organicznych.

Nowe oznaczenie obejmuje już kilka monitorów, w tym zeszłoroczny 27‑calowy panel 4K oraz tegoroczne modele 32‑calowe 4K i 34‑calowe WQHD. Samsung potwierdził też nadchodzący 49‑calowy panel 5120×1440, również oparty na pięciowarstwowej konstrukcji.

W przypadku telewizorów etykieta QD‑OLED Penta Tandem trafi na panele z lat 2025 i 2026 — wszystkie dostępne rozmiary (55, 65 i 77 cali) korzystają już z nowej architektury. Samsung zapowiada, że w tym roku rozszerzy tę technologię na całą linię paneli premium, dostarczając je największym producentom elektroniki.