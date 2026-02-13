Promocja tak dobra, że strach się bać. Resident Evil Requiem za darmo w Media Expert

Jeśli choć trochę interesujecie się grami, to pewnie dawno słyszeliście o Resident Evil Requiem, czyli jednej z głośniejszych premier tego sezonu. Najnowsza odsłona kultowej sagi o zombie i eksperymentach biologicznych zapowiada się na kolejny hit dla każdego miłośnika cyfrowych horrorów.

Wyjątkowa gratka szykuje się głównie dla fanów serii, którzy po latach ponownie będą mogli odwiedzić zrujnowane Raccoon City – miasto, od którego wszystko się zaczęło i z którym dość definitywnie pożegnaliśmy się w Resident Evil 3: Nemesis. Dodatkowo po raz kolejny przyjdzie nam się wcielić w Leona S. Kennedy’ego oraz w Grace Ashcroft, dla której będzie to pierwsze starcie z okropnościami przygotowanymi przez Umbrella Corporation.

Jeśli chcecie na własnej skórze przekonać się, czy Resident Evil nadal straszy równie skutecznie, co w swoich najlepszych latach, to jest ku temu świetna okazja. Media Expert i ASUS przygotowały świetną ofertę, w której zupełnie za darmo można zgarnąć najnowszą produkcję firmy Capcom. Wystarczy kupić jeden ze sprzętów biorących udział w akcji w terminie od 5 lutego do 19 marca 2026 r. i zarejestrować go na stronie producenta. Więcej szczegółów oraz pełną listę produktów znajdziecie w linku poniżej.

Nie wiecie, co wybrać? W takim razie służymy pomocą. Poniżej znajdziecie propozycje kilku ciekawych sprzętów, do których można zgarnąć nowego Residenta.

Monitor ASUS ROG Strix XG27AQDMG

Wiadomo, że do horrorów trzeba odpowiedniej oprawy. No i tutaj ciężko dorównać tej, którą potrafi zafundować porządny monitor OLED – taki jak ASUS ROG Strix XG27AQDMG.

Pomińmy pełną nazwę, która jest horrorem sama w sobie (spróbujcie to napisać z pamięci!) – cała reszta to gamingowa ekstraklasa. Znajdziecie tu panel o przekątnej 26,5” oraz rozdzielczości 2560 x 1440, co pozwala uzyskać świetną jakość grafiki bez niepotrzebnego forsowania karty graficznej. Przede wszystkim dostajemy jednak matrycę WOLED, a to oznacza perfekcyjną czerń, fenomenalny kontrast i niesamowitą płynność obrazu za sprawą odświeżania 240 Hz. Jeśli chować się przed potworami w ciemnych korytarzach, to tylko na takim ekranie!

Oprócz tego jak na monitor dla graczy sporo tu ukłonów pod adresem szeroko pojętej ergonomii i produktywności. Znajdziemy tu choćby regulowaną podstawę zgodną ze standardem VESA, funkcję pivot i spory zestaw portów, włącznie z hubem USB 3.2 Gen 1. Mówiąc krótko, to strasznie dobra maszyna.

Słuchawki ASUS ROG Pelta

Kontynuując wątek oprawy, nie można też zapominać o dźwięku. Tutaj dobrym pomysłem mogą być słuchawki bezprzewodowe, takie jak ASUS ROG Pelta.

Co prawda jest to model zaprojektowany głównie z myślą o rozgrywkach sieciowych, o czym świadczy chociażby doczepiany mikrofon, ale podczas grania w Resident Evil Requiem również sprawdzi się doskonale. ASUS ROG Pelta to sprzęt wygodny, z dużymi nausznikami . No i nie musimy się martwić o żaden kabel, bo oprócz połączenia przewodowego mamy do dyspozycji łączność Bluetooth oraz 2,4 GHz.

Router ASUS RT-BE92U

Wiecie, co jest serio straszne? Brak Internetu. Nawet jeśli na co dzień grywacie głównie w gry single player, to jednak wizja utraty dostępu do sieci potrafi przyprawić o dreszcz – szczególnie, kiedy długo wyczekiwany tytuł nadal czeka na pobranie. Router ASUS RT-BE92U być może w stu procentach tego problemu nie rozwiązuje, ale z pewnością mocno pomaga.

To bardzo wydajny model z obsługą Wi-Fi 7 i to takiego pełnego Wi-Fi 7, bo aż na trzech różnych pasmach (2,4, 5 i 6 GHz). To oznacza lepszą jakość połączenia w przypadku kompatybilnych urządzeń i teoretyczną przepustowość przy połączeniu bezprzewodowym rzędu blisko 10 Gb/s. Z kolei dla najbardziej wymagających istnieje możliwość połączenia przewodowego o łącznej szybkości nawet 20 Gb/s.

Jak na tak potężną maszynę ASUS RT-BE92U jest naprawdę dobrze wyceniony. Oprócz tego ma do zaoferowania szeroką gamę praktycznych funkcji, takich jak obsługa technologii Wi-Fi Mesh czy funkcja tworzenia osobnej sieci dla urządzeń IoT.

Klawiatura ASUS ROG Azoth X RGB

Porządna klawiatura to niezbędny element ekwipunku każdego gamera. Jeśli szukacie sprzętu, który na tym polu nie zawodzi, warto rzucić okiem na ASUS ROG Azoth X RGB.

To kompaktowa klawiatura mechaniczna w rozmiarze 75%. Świetnie wykonana, wyposażona w wysokiej klasy przełączniki ROG NX V2 oraz szerokie możliwości personalizacji m.in. za sprawą funkcji hot-swap. Dodatkowo ma fajny bajer w postaci wbudowanego wyświetlacza, wyświetlającego wybrane przez nas informacje.

W ogóle unikalny design to jeden z kluczowych wyróżników tego modelu. Krzykliwa estetyka ASUS ROG Azoth X RGB może nie przypadnie do gustu każdemu, ale podejrzewam, że dla wielu osób stanowi wystarczający powód, by dodać ją do koszyka. I wiecie co? Ja to doskonale rozumiem i z całego serca popieram 😉

To tylko kilka wybranych produktów, do których w Media Expert możecie zgarnąć klucz na Resident Evil Requiem. Jeśli chcecie przejrzeć pełną listę, to znajdziecie ją na stronie promocji w linku poniżej. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, jeśli wypatrzycie tam jakąś perełkę!