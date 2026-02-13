Sponsorowane

Promocja tak dobra, że strach się bać. Resident Evil Requiem za darmo w Media Expert

Czekacie na Resident Evil Requiem? Media Expert i ASUS mają dla Was świetną ofertę.Advertisement

Arkadiusz Bała (ArecaS)
ARKADIUSZ BAłA (ARECAS) 15:41
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Telepolis.pl
Promocja tak dobra, że strach się bać. Resident Evil Requiem za darmo w Media Expert

Jeśli choć trochę interesujecie się grami, to pewnie dawno słyszeliście o Resident Evil Requiem, czyli jednej z głośniejszych premier tego sezonu. Najnowsza odsłona kultowej sagi o zombie i eksperymentach biologicznych zapowiada się na kolejny hit dla każdego miłośnika cyfrowych horrorów.

Promocja tak dobra, że strach się bać. Resident Evil Requiem za darmo w Media Expert

Wyjątkowa gratka szykuje się głównie dla fanów serii, którzy po latach ponownie będą mogli odwiedzić zrujnowane Raccoon City – miasto, od którego wszystko się zaczęło i z którym dość definitywnie pożegnaliśmy się w Resident Evil 3: Nemesis. Dodatkowo po raz kolejny przyjdzie nam się wcielić w Leona S. Kennedy’ego oraz w Grace Ashcroft, dla której będzie to pierwsze starcie z okropnościami przygotowanymi przez Umbrella Corporation.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Fotel ASUS ROG Chariot X Core SL301CW Szary
Fotel ASUS ROG Chariot X Core SL301CW Szary
0 zł
1528.08 zł - najniższa cena
Kup teraz 1528.08 zł
Konsola ASUS ROG Xbox Ally X RC73XA Czarny
Konsola ASUS ROG Xbox Ally X RC73XA Czarny
0 zł
3699 zł - najniższa cena
Kup teraz 3699 zł
Kontroler ASUS ROG Tessen
Kontroler ASUS ROG Tessen
0 zł
559 zł - najniższa cena
Kup teraz 559 zł
Advertisement

Jeśli chcecie na własnej skórze przekonać się, czy Resident Evil nadal straszy równie skutecznie, co w swoich najlepszych latach, to jest ku temu świetna okazja. Media Expert i ASUS przygotowały świetną ofertę, w której zupełnie za darmo można zgarnąć najnowszą produkcję firmy Capcom. Wystarczy kupić jeden ze sprzętów biorących udział w akcji w terminie od 5 lutego do 19 marca 2026 r. i zarejestrować go na stronie producenta. Więcej szczegółów oraz pełną listę produktów znajdziecie w linku poniżej.

Resident Evil Requiem w prezencie ze sprzętem ASUS i ROG

Nie wiecie, co wybrać? W takim razie służymy pomocą. Poniżej znajdziecie propozycje kilku ciekawych sprzętów, do których można zgarnąć nowego Residenta.

Monitor ASUS ROG Strix XG27AQDMG

Promocja tak dobra, że strach się bać. Resident Evil Requiem za darmo w Media Expert

Wiadomo, że do horrorów trzeba odpowiedniej oprawy. No i tutaj ciężko dorównać tej, którą potrafi zafundować porządny monitor OLED – taki jak ASUS ROG Strix XG27AQDMG.

Pomińmy pełną nazwę, która jest horrorem sama w sobie (spróbujcie to napisać z pamięci!) – cała reszta to gamingowa ekstraklasa. Znajdziecie tu panel o przekątnej 26,5” oraz rozdzielczości 2560 x 1440, co pozwala uzyskać świetną jakość grafiki bez niepotrzebnego forsowania karty graficznej. Przede wszystkim dostajemy jednak matrycę WOLED, a to oznacza perfekcyjną czerń, fenomenalny kontrast i niesamowitą płynność obrazu za sprawą odświeżania 240 Hz. Jeśli chować się przed potworami w ciemnych korytarzach, to tylko na takim ekranie!

Oprócz tego jak na monitor dla graczy sporo tu ukłonów pod adresem szeroko pojętej ergonomii i produktywności. Znajdziemy tu choćby regulowaną podstawę zgodną ze standardem VESA, funkcję pivot i spory zestaw portów, włącznie z hubem USB 3.2 Gen 1. Mówiąc krótko, to strasznie dobra maszyna.

ASUS ROG Strix XG27AQDMG w Media Expert

Słuchawki ASUS ROG Pelta

Promocja tak dobra, że strach się bać. Resident Evil Requiem za darmo w Media Expert

Kontynuując wątek oprawy, nie można też zapominać o dźwięku. Tutaj dobrym pomysłem mogą być słuchawki bezprzewodowe, takie jak ASUS ROG Pelta.

Co prawda jest to model zaprojektowany głównie z myślą o rozgrywkach sieciowych, o czym świadczy chociażby doczepiany mikrofon, ale podczas grania w Resident Evil Requiem również sprawdzi się doskonale. ASUS ROG Pelta to sprzęt wygodny, z dużymi nausznikami . No i nie musimy się martwić o żaden kabel, bo oprócz połączenia przewodowego mamy do dyspozycji łączność Bluetooth oraz 2,4 GHz.

ASUS ROG Pelta w Media Expert

Router ASUS RT-BE92U

Promocja tak dobra, że strach się bać. Resident Evil Requiem za darmo w Media Expert

Wiecie, co jest serio straszne? Brak Internetu. Nawet jeśli na co dzień grywacie głównie w gry single player, to jednak wizja utraty dostępu do sieci potrafi przyprawić o dreszcz – szczególnie, kiedy długo wyczekiwany tytuł nadal czeka na pobranie. Router ASUS RT-BE92U być może w stu procentach tego problemu nie rozwiązuje, ale z pewnością mocno pomaga.

To bardzo wydajny model z obsługą Wi-Fi 7 i to takiego pełnego Wi-Fi 7, bo aż na trzech różnych pasmach (2,4, 5 i 6 GHz).  To oznacza lepszą jakość połączenia w przypadku kompatybilnych urządzeń i teoretyczną przepustowość przy połączeniu bezprzewodowym rzędu blisko 10 Gb/s.  Z kolei dla najbardziej wymagających istnieje możliwość połączenia przewodowego o łącznej szybkości nawet 20 Gb/s.

Jak na tak potężną maszynę ASUS RT-BE92U jest naprawdę dobrze wyceniony. Oprócz tego ma do zaoferowania szeroką gamę praktycznych funkcji, takich jak obsługa technologii Wi-Fi Mesh czy funkcja tworzenia osobnej sieci dla urządzeń IoT.

ASUS RT-BE92U w Media Expert

Klawiatura ASUS ROG Azoth X RGB

Promocja tak dobra, że strach się bać. Resident Evil Requiem za darmo w Media Expert

Porządna klawiatura to niezbędny element ekwipunku każdego gamera. Jeśli szukacie sprzętu, który na tym polu nie zawodzi, warto rzucić okiem na ASUS ROG Azoth X RGB.

To kompaktowa klawiatura mechaniczna w rozmiarze 75%. Świetnie wykonana, wyposażona w wysokiej klasy przełączniki ROG NX V2 oraz szerokie możliwości personalizacji m.in. za sprawą funkcji hot-swap. Dodatkowo ma fajny bajer w postaci wbudowanego wyświetlacza, wyświetlającego wybrane przez nas informacje. 

W ogóle unikalny design to jeden z kluczowych wyróżników tego modelu. Krzykliwa estetyka ASUS ROG Azoth X RGB może nie przypadnie do gustu każdemu, ale podejrzewam, że dla wielu osób stanowi wystarczający powód, by dodać ją do koszyka. I wiecie co? Ja to doskonale rozumiem i z całego serca popieram 😉

ASUS ROG Azoth X RGB w Media Expert
Promocja tak dobra, że strach się bać. Resident Evil Requiem za darmo w Media Expert

To tylko kilka wybranych produktów, do których w Media Expert możecie zgarnąć klucz na Resident Evil Requiem. Jeśli chcecie przejrzeć pełną listę, to znajdziecie ją na stronie promocji w linku poniżej. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, jeśli wypatrzycie tam jakąś perełkę!

Resident Evil Requiem w prezencie ze sprzętem ASUS i ROG

Artykuł sponsorowany na zlecenie Media Expert

Image
telepolis
Asus media expert promocja Resident Evil Rog resident evil requiem
Zródła zdjęć: Lech Okoń / TELEPOLIS.PL, Capcom, Media Expert