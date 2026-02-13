iPhone 17e na wideo. Wkrótce premiera
Apple szykuje się do premiery nowego "taniego" iPhone'a. Do sieci trafiły nieoficjalne informacje o nadchodzącym urządzeniu. Sprzęt może zadebiutować już za kilka dni.
Wygląd ekranu i data premiery
Znany z przecieków technologicznych Jon Prosser opublikował nagranie wideo. Przedstawia ono rzekomy wygląd modelu iPhone 17e. Według doniesień, oficjalna zapowiedź urządzenia odbędzie się 19 lutego 2026 roku, czyli już za kilka dni. Smartfon ma obsługiwać bezprzewodowe ładowanie MagSafe.
Film udostępniony przez Prossera sugeruje obecność wycięcia Dynamic Island w ekranie, co zgadza się w niektórymi wcześniejszymi przeciekami. Wiele źródeł zakładało jednak zachowanie klasycznego notcha, znanego z modelu iPhone'a 16e. Nowy materiał wskazuje na zmianę tej decyzji przez producenta.
Procesor i aparat fotograficzny
Projekt obudowy pozostanie bardzo zbliżony do starszej wersji. Producent zaoferuje jednak nowe warianty kolorystyczne. Z tyłu ponownie będzie pojedynczy aparat z matrycą o rozdzielczości 48 Mpix. Zastosowanie ekranu z Dynamic Island wiąże się z nowym, kwadratowym sensorem przedniego aparatu o rozdzielczości 18 Mpix.
Za wydajność sprzętu odpowiadać ma układ A19. Wyświetlacz o przekątnej 6,1 cala nadal oferuje odświeżanie na poziomie 60 Hz. Bateria dysponuje pojemnością 4000 mAh. Usprawnienia obejmują autorski modem C1X oraz nowy moduł sieci bezprzewodowej N1. Cena podstawowej wersji o pojemności 128 GB ma wynosić 599 dolarów (2126 zł). iPhone 16e 128 GB trafił w ubiegłym roku do Polski z ceną 2999 zł.