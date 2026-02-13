iPhone 17e na wideo. Wkrótce premiera

Wygląd ekranu i data premiery

Znany z przecieków technologicznych Jon Prosser opublikował nagranie wideo. Przedstawia ono rzekomy wygląd modelu iPhone 17e. Według doniesień, oficjalna zapowiedź urządzenia odbędzie się 19 lutego 2026 roku, czyli już za kilka dni. Smartfon ma obsługiwać bezprzewodowe ładowanie MagSafe.

Film udostępniony przez Prossera sugeruje obecność wycięcia Dynamic Island w ekranie, co zgadza się w niektórymi wcześniejszymi przeciekami. Wiele źródeł zakładało jednak zachowanie klasycznego notcha, znanego z modelu iPhone'a 16e. Nowy materiał wskazuje na zmianę tej decyzji przez producenta.

Apple iPhone 16e 36 opinii Apple iPhone 16e 36 opinii Ekran 6.10" OLED Pamięć RAM 8 GB Procesor 4.04 GHz Aparat 48 Mpix Bateria 4005mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej

Procesor i aparat fotograficzny

Projekt obudowy pozostanie bardzo zbliżony do starszej wersji. Producent zaoferuje jednak nowe warianty kolorystyczne. Z tyłu ponownie będzie pojedynczy aparat z matrycą o rozdzielczości 48 Mpix. Zastosowanie ekranu z Dynamic Island wiąże się z nowym, kwadratowym sensorem przedniego aparatu o rozdzielczości 18 Mpix.