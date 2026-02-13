Sprzęt

iPhone 17e na wideo. Wkrótce premiera

Apple szykuje się do premiery nowego "taniego" iPhone'a. Do sieci trafiły nieoficjalne informacje o nadchodzącym urządzeniu. Sprzęt może zadebiutować już za kilka dni.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 17:07
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
iPhone 17e na wideo. Wkrótce premiera

Wygląd ekranu i data premiery

Znany z przecieków technologicznych Jon Prosser opublikował nagranie wideo. Przedstawia ono rzekomy wygląd modelu iPhone 17e. Według doniesień, oficjalna zapowiedź urządzenia odbędzie się 19 lutego 2026 roku, czyli już za kilka dni. Smartfon ma obsługiwać bezprzewodowe ładowanie MagSafe.

Dalsza część tekstu pod wideo

Film udostępniony przez Prossera sugeruje obecność wycięcia Dynamic Island w ekranie, co zgadza się w niektórymi wcześniejszymi przeciekami. Wiele źródeł zakładało jednak zachowanie klasycznego notcha, znanego z modelu iPhone'a 16e. Nowy materiał wskazuje na zmianę tej decyzji przez producenta.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon APPLE iPhone 17 5G 256GB 6.3" 120Hz Szałwia
Smartfon APPLE iPhone 17 5G 256GB 6.3" 120Hz Szałwia
0 zł
3999 zł - najniższa cena
Kup teraz 3999 zł
Smartfon APPLE iPhone 17 Pro 5G 1TB 6.3" 120Hz Kosmiczny pomarańcz
Smartfon APPLE iPhone 17 Pro 5G 1TB 6.3" 120Hz Kosmiczny pomarańcz
0 zł
7799 zł - najniższa cena
Kup teraz 7799 zł
Smartfon APPLE iPhone 15 Pro (odnowiony, nieaktywowany) 5G 128GB 6.1" 120Hz Tytan biały (CPO) 2x eSIM
Smartfon APPLE iPhone 15 Pro (odnowiony, nieaktywowany) 5G 128GB 6.1" 120Hz Tytan biały (CPO) 2x eSIM
0 zł
4199.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 4199.99 zł
Advertisement

Apple iPhone 16e
36 opinii
Apple iPhone 16e

Apple iPhone 16e
36 opinii
Ekran 6.10" OLED
Pamięć RAM 8 GB
Procesor 4.04 GHz
Aparat 48 Mpix
Bateria 4005mAh
Pamięć wbudowana 512 GB
Zobacz więcej

Zobacz: Niech bieda hejtuje – ja go uwielbiam. Test iPhone 16e

Procesor i aparat fotograficzny

Projekt obudowy pozostanie bardzo zbliżony do starszej wersji. Producent zaoferuje jednak nowe warianty kolorystyczne. Z tyłu ponownie będzie pojedynczy aparat z matrycą o rozdzielczości 48 Mpix. Zastosowanie ekranu z Dynamic Island wiąże się z nowym, kwadratowym sensorem przedniego aparatu o rozdzielczości 18 Mpix.

iPhone 17e na wideo. Wkrótce premiera
iPhone 17e na wideo. Wkrótce premiera

Za wydajność sprzętu odpowiadać ma układ A19. Wyświetlacz o przekątnej 6,1 cala nadal oferuje odświeżanie na poziomie 60 Hz. Bateria dysponuje pojemnością 4000 mAh. Usprawnienia obejmują autorski modem C1X oraz nowy moduł sieci bezprzewodowej N1. Cena podstawowej wersji o pojemności 128 GB ma wynosić 599 dolarów (2126 zł). iPhone 16e 128 GB trafił w ubiegłym roku do Polski z ceną 2999 zł.

Zobacz: Apple ułatwia ucieczkę do Androida. Zainstaluj iOS 26.3

Apple iPhone 16e w Neonet
Apple iPhone 16e w RTV Euro AGD
Apple iPhone 16e w Empiku
Image
telepolis
#Apple tani iphone nowy smartfon apple budżetowy iPhone iphone 17e specyfikacja iphone 17e wygląd
Zródła zdjęć: fpt. / YouTube
Źródła tekstu: fpt. / YouTube, GSMArena