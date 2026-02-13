One UI 8.5 czyta w twoich myślach. Wyciek ujawnia nową funkcję

Samsung parę tygodni temu udostępnił betę One UI 8.5, którą mogą testować użytkownicy smartfonów z serii Galaxy S25. Wiadomo jednak, że część funkcji, jakie mają się pojawić w finalnym wydaniu, jest jeszcze opracowywana, a ich premiera nastąpi dopiero wraz z telefonami Galaxy S26. Jedną z takich nowości jest funkcja szybkich podpowiedzi kontekstowych o nazwie Now Nudge. Trudno powiedzieć, jak będzie to brzmiało po polsku, sens tego zwrotu można przetłumaczyć na „podpowiedzi w odpowiednim momencie”.

Funkcja Now Nudge jest dalszym rozwinięciem udogodnień znanych już z Galaxy AI. Ma działać w tle, śledząc kontekst tego, co robimy na telefonie. Gdy będziemy rozmawiać z kimś o spotkaniu, automatycznie wyświetli przycisk „Otwórz kalendarz” nad klawiaturą. Następnie przeanalizuje nasz harmonogram, sprawdzi dostępność i zasugeruje najbliższy wolny termin.

Kolejny przykład działania tej funkcji to wypełnianie formularzy online. Now Nudge rozpoznaje pola (imię, e-mail, telefon, adres) i automatycznie podpowiada nasze dane, eliminując potrzebę ręcznego przepisywania.

Pierwszą zapowiedź tej funkcji pokazał już w styczniu Tarun Vats na platformie X. Teraz napływają nowe informacje na ten temat.

One UI 8.5 new feature: Nudge now understands what’s on your screen and suggests helpful actions to get things done faster. pic.twitter.com/8JmmO4C7wM — Tarun Vats (@tarunvats33) January 10, 2026

Kolejny przeciek opublikowany przez użytkownika @thatjoshguy69 na platformie X ujawnia znacznie szerszy zakres możliwości Now Nudge. Funkcja ma też wspierać:

wynajem środków transportu,

rezerwacje lotów,

usługi rządowe,

usługi lokalizacyjne,

informacje medyczne,

połączenia telefoniczne,

seanse filmowe.