Oprogramowanie

One UI 8.5 czyta w twoich myślach. Wyciek ujawnia nową funkcję

Samsung pracuje nad jedną z najbardziej obiecujących funkcji Galaxy AI w One UI 8.5. Now Nudge to narzędzie wykorzystujące sztuczną inteligencję do analizy zawartości ekranu w czasie rzeczywistym i proponowania użytecznych działań, zanim jeszcze o nie poprosimy.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 18:08
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
One UI 8.5 czyta w twoich myślach. Wyciek ujawnia nową funkcję

Samsung parę tygodni temu udostępnił betę One UI 8.5, którą mogą testować użytkownicy smartfonów z serii Galaxy S25. Wiadomo jednak, że część funkcji, jakie mają się pojawić w finalnym wydaniu, jest jeszcze opracowywana, a ich premiera nastąpi dopiero wraz z telefonami Galaxy S26. Jedną z takich nowości jest funkcja szybkich podpowiedzi kontekstowych o nazwie Now Nudge. Trudno powiedzieć, jak będzie to brzmiało po polsku, sens tego zwrotu można przetłumaczyć na „podpowiedzi w odpowiednim momencie”.

Dalsza część tekstu pod wideo

Funkcja Now Nudge jest dalszym rozwinięciem udogodnień znanych już z Galaxy AI. Ma działać w tle, śledząc kontekst tego, co robimy na telefonie. Gdy będziemy rozmawiać z kimś o spotkaniu, automatycznie wyświetli przycisk „Otwórz kalendarz” nad klawiaturą. Następnie przeanalizuje nasz harmonogram, sprawdzi dostępność i zasugeruje najbliższy wolny termin.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Ładowarka indukcyjna SAMSUNG Super Fast Wireless Charger Duo EP-P5400BWEGEU Biały Qi MagSafe
Ładowarka indukcyjna SAMSUNG Super Fast Wireless Charger Duo EP-P5400BWEGEU Biały Qi MagSafe
0 zł
349 zł - najniższa cena
Kup teraz 349 zł
Pasek SAMSUNG Sport Band do Galaxy Watch 8/8 Classic (szerokość paska 20mm) S/M Grafitowy
Pasek SAMSUNG Sport Band do Galaxy Watch 8/8 Classic (szerokość paska 20mm) S/M Grafitowy
0 zł
149.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 149.99 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy Z Fold 7 5G 12/512GB 8" 120Hz Granatowy SM-F966
Smartfon SAMSUNG Galaxy Z Fold 7 5G 12/512GB 8" 120Hz Granatowy SM-F966
0 zł
7999 zł - najniższa cena
Kup teraz 7999 zł
Advertisement

Kolejny przykład działania tej funkcji to wypełnianie formularzy online. Now Nudge rozpoznaje pola (imię, e-mail, telefon, adres) i automatycznie podpowiada nasze dane, eliminując potrzebę ręcznego przepisywania.

Pierwszą zapowiedź tej funkcji pokazał już w styczniu Tarun Vats na platformie X. Teraz napływają nowe informacje na ten temat.

Kolejny przeciek opublikowany przez użytkownika @thatjoshguy69 na platformie X ujawnia znacznie szerszy zakres możliwości Now Nudge. Funkcja ma też wspierać:

  • wynajem środków transportu,
  • rezerwacje lotów,
  • usługi rządowe,
  • usługi lokalizacyjne,
  • informacje medyczne,
  • połączenia telefoniczne,
  • seanse filmowe.

Lista nie jest kompletna – Samsung prawdopodobnie doda więcej kategorii przed stabilnym wydaniem One UI 8.5. Pewną niewiadomą pozostaje dostępność – nie jest jasne, czy funkcja Now Nudge została zarezerwowana dla nadchodzącej serii Galaxy S26, czy lub kiedy trafi również do starszych urządzeń wraz z aktualizacją One UI 8.5.

Samsung Galaxy S25
Samsung Galaxy S25 Ultra
Samsung Galaxy S25 FE
Image
telepolis
samsung sztuczna inteligencja One UI Galaxy AI One UI 8.5 Now Nudge
Zródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl / Telepolis.pl
Źródła tekstu: SamMobile