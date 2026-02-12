Media Expert i MSI pozamiatały. Te dodatki dostaniesz za darmo

Dobry laptop to jedno z najważniejszych narzędzi do pracy czy to biurowej, czy też kreatywnej. To jedno z tych urządzeń, na których nie warto oszczędzać. Lepiej postawić na sprawdzony i solidny model. Do takich z pewnością zalicza się przenośny komputer z serii MSI Prestige, który teraz dostępny jest w sklepie Media Expert w ramach promocji „MSI dodatki na start”.

Media Expert z promocją na laptopy MSI Prestige

W sklepie Media Expert dostępna jest ciekawa oferta na laptopy z serii MSI Prestige. Zasady są bardzo proste. Kupując model objęty promocją, otrzymasz dwa dodatki całkowicie za darmo:

NordVPN na rok za darmo – roczna ochrona danych i bezpieczne połączenie z Internetem.

– roczna ochrona danych i bezpieczne połączenie z Internetem. 1 rok dodatkowej gwarancji – dodatkowy rok ochrony gwarancyjnej laptopa.

Aby skorzystać z promocji, musisz w pierwszej kolejności kupić model MSI Prestige AI+, który objęty jest promocją. Ważne jest, aby zachować dowód zakupu, czyli paragon lub fakturę. Następnie musisz wypełnić specjalny formularz na stronie https://account.msi.com/pl/login. W nim należy podać swoje dane, a także załączyć wymagane materiały, w tym: wyciąć numer seryjny z opakowania i zrobić jego zdjęcie, a także dodać wspominany wcześniej dowód zakupu.

Ważne są też terminy: w przypadku rocznego abonamentu na NordVPN zgłoszenie należy złożyć do 27 marca 2026 roku. Na rok dodatkowej gwarancji jest czas do 27 kwietnia 2026 roku. W obu przypadkach należy też poczekać na pozytywną weryfikację zgłoszenia.

Laptopy w promocji

Promocją objęty jest m.in. model MSI Prestige 16 Flip AI+ D3MTG-067PL. To wysokiej klasy urządzenie , które powstało z myślą o wymagających użytkownikach, którzy szukają nie tylko mocnych podzespołów, ale też lekkiej konstrukcji i dobrych jakościowo ekranów. Urządzenie dostępne jest w rozmiarze 16 cali.

Laptop korzysta z bardzo wydajnego układu Intel Core Ultra 9. Cechuje się on szybkim działaniem, długim czasem pracy na baterii oraz wsparciem dla funkcji AI, które ułatwiają wiele zadań, np. poprawiają jakość wideospotkań lub robienie notatek w trakcie rozmowy. Jednocześnie ma obudowę wykonaną z wysokiej jakości materiałów przy zachowaniu niewielkiej wagi.

Model MSI Prestige 16 Flip AI+ D3MTG-067PL, to laptop wyposażony w procesor Intel Core Ultra 9-386H, 32 GB pamięci RAM LPDDR5X oraz aż 2 TB na szybkim dysku SSD NVMe 4.0. Jedną z jego największych zalet jest na 16-calowy, dotykowy ekran IPS o rozdzielczości 2880 × 1800 pikseli oraz odświeżaniu 120 Hz. Wyświetlacz cechuje się aż 100-procentowym pokrycie palety barw DCI-P3, czasem reakcji zaledwie 1 ms oraz licznymi certyfikatami, w tym VESA Certified DisplayHDR True Black 600. To gwarancja najwyższej jakości obrazu, która jest niezwykle ważna w pracy.

Poza tym laptop wyposażony jest w najnowsze Wi-Fi w standardzie 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be), Bluetooth 6.0 oraz liczby zestaw złączy: HDMI 2.1, dwa Thunderbolt 4 (z DisplayPort i Power Delivery) oraz dwa UBS 3.2 Gen 1. Z kolei baterii ma pojemność 81 Wh, a energię w niej można uzupełnić ładowarką w zestawie o mocy 65 W. Nie brakuje też czytnika linii papilarnych oraz podświetlanej klawiatury. Laptop ma wymiary 35,77 × 25,43 × 1,39 cm i wagę 1,66 kg.

Akcja promocyjna obowiązuje do 27 marca do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów. Regulamin promocji „NordVPN” znajdziecie TUTAJ, a regulamin akcji „1 rok dodatkowej gwarancji” jest TUTAJ.