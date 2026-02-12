Już są Sony WF-1000XM6. Powrót legendy w wielkim stylu

WF-1000XM6 to nie tylko nowy design, to zupełnie nowe, lepsze wnętrze

Do słuchawek trafił nowy przetwornik, który wyróżnia unikatowa konstrukcja membrany. Jej kopułka i krawędź są wykonane z różnych materiałów. Miękka krawędź odtwarza głęboki, intensywny bas, a lekka, sztywna kopułka umożliwia czystą reprodukcję rozszerzonego pasma wysokich częstotliwości. Brzmienie poprawiają też specjalne wycięcia na krawędzi. Dzięki nim dźwięk staje się jeszcze bardziej klarowny i przyjemny w odbiorze.

Dalsza część tekstu pod wideo

Za najwyższą jakość dźwięku w słuchawkach WF-1000XM6 odpowiadają dwa wydajne procesory, których połączenie zapewnia wyjątkową czystość, szczegółowość i precyzję. Poprawione parametry przetwornika C/A i wzmacniacza, uzyskane dzięki procesorowi QN3e, gwarantują wyjątkową czystość odtwarzanego dźwięku. Co więcej, zintegrowany procesor V2 realizuje przetwarzanie 32-bitowe, a nie 24-bitowe jak poprzedni model, co przekłada się na wyższą rozdzielczość i bogatszy dźwięk.

Słuchawki WF-1000XM6 są ponadto zgodne z technologiami Hi-Res Audio Wireless, DSEE Extreme i 360 Reality Audio. Mają 10-pasmowy korektor graficzny, który można regulować w aplikacji Sony | Sound Connect, system śledzenia ruchów głowy i funkcję muzyki w tle.

Profesjonalne, studyjne strojenie to tutaj nie są jakieś żarty

Słuchawki Sony z serii 1000X są projektowane tak, by w pełni oddawały potencjał każdego utworu, niezależnie od gatunku. Aby osiągnąć najwyższą jakość dźwięku i wiernie przekazywać zamysł twórców, firma Sony nawiązała bliską współpracę z renomowanymi studiami muzycznymi.

W zespole tym znaleźli się Randy Merrill (Sterling Sound), który współpracował ze światowej sławy artystami, w tym Edem Sheeranem, Chris Gehringer (Sterling Sound), znany ze współpracy z Rihanną i Lady Gagą, Mike Piacentini (Battery Studios), który wykonywał mastering utworów Boba Dylana, oraz Michael Romanowski (Coast Mastering), mający w swoim dorobku nagrania Alicii Keys i ścieżki dźwiękowe do części 4, 5 i 6 słynnych „Gwiezdnych Wojen”.

Dodatkowy mikrofon przynosi o 25% skuteczniejsze ANC

Słuchawki WF-1000XM6 precyzyjnie przechwytują głos. W każdą z nich wbudowane są dwa mikrofony zewnętrzne oraz 2 mikrofony wewnętrzne o czujnik przewodnictwa kostnego, wykorzystywane przez zaawansowany algorytm redukcji zakłóceń, który kształtuje wiązkę sygnału z użyciem sztucznej inteligencji. Pozwala to wyizolować głos użytkownika nawet w hałasie lub w gwarze innych rozmów, a w rezultacie zapewnić jego dobrą słyszalność w trakcie każdego połączenia.

W porównaniu z poprzednim modelem o 11% zmniejszyła się obudowa, dzięki czemu słuchawki rzadziej kolidują ze skomplikowanymi kształtami ucha i nie powodują dyskomfortu nawet podczas długotrwałego użytkowania.

Nowy system wentylacji zwiększa przepływ powietrza wewnątrz urządzenia, znacznie osłabiając słyszalność kroków, żucia itp.

Zmiany objęły także etui na słuchawki. Dzięki ulepszonym materiałom jest ono łatwiejsze do otwarcia, nawet jedną ręką. Łatwiej też wyjmuje się z niego same słuchawki, które zostały osadzone płycej.

Zastosowanie zaawansowanych algorytmów i udoskonalonych anten — o połowę większych niż w poprzednim modelu — zaowocowało większą stabilnością połączenia. Wreszcie korzystanie z Hi-Res audio nie jest zarezerwowane jedynie do kanapy, lecz możemy swobodnie korzystać z niskostratnych kodeków nawet w zatłoczonych miejscach. Gdyby jednak pojawiły się jakieś zakłócenia, doszła obsługa Bluetooth LE Audio z bardzo małymi opóźnieniami, które idealnie sprawdzą się też w grach.

Aha - jest też oczywiście AI - ale to w sumie teraz standard w każdych słuchawkach. Sony komunikuje go jako wsparcie dla Google Gemini.

8 godzin pracy na pojedynczym ładowaniu

Całkowicie naładowane słuchawki działają nawet przez 8 godzin, a w połączeniu z etui z funkcją ładowania — do 24 godzin. Słuchawki naładujemy zarówno z użyciem przewodu USB-C jak i bezprzewodowo dzięki implementacji technologii Qi.

Słuchawki WF-1000XM6 będą do nabycia w wersjach czarnej i platynowosrebrnej jeszcze w tym miesiącu (okolice 18 lutego), w cenie 1299 zł. Dodatkowo firma zaprezentowała nauszne słuchawki WH-1000XM6 w wersji „piaskowy róż”- te również trafią do sprzedaży jeszcze w lutym.