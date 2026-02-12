W Media Expert taniej, niż w Action. Idealny sprzęt dla zabieganych

Jest to możliwe, ponieważ Air Fryer nagrzewa się błyskawicznie do zadanej temperatury, oraz wymaga niewielkiej ilości tłuszczu. Co więcej, zwykle więcej go usuwa z potrawy, niż wymaga do pieczenia, dzięki czemu dostajemy znacznie zdrowsze danie, niż z piekarnika, czy patelni.

Dalsza część tekstu pod wideo

Mimo to wciąż pozostaje ono soczyste. To dzięki temu, że szybki przepływ gorącego powietrza zamyka pory na powierzchni dania, pozwalając wilgoci utrzymać się wewnątrz, tworząc na zewnątrz chrupiącą skórkę. Metoda ta także znacznie szybciej podgrzewa posiłki. Jest więc szybko, zdrowo i smacznie.

EXTRALINK SJ-200

A w tym wypadku także tanio, ponieważ EXTRALINK SJ-200 możecie kupić w promocji za jedyne 99,99 zł. Air Fryer ten oferuje moc do 1000 W oraz zakres temperatur od 80 do 200 stopni Celsjusza. Jest to jednak niewielkie urządzenie dla singla, a nie coś, co pozwoli zadbać o posiłek dla całej rodziny, na co wskazuje obecność 2-litrowej misy.

Świetnie się za to sprawdzi w akademiku lub kawalerce, skracając czas przygotowywania posiłku do minimum. Wystarczy wrzucić kawałek surowego mięsa, po kilku minutach dodać mrożonych warzyw i po kolejnych kilkunastu cieszyć się zdrowym posiłkiem przy minimalnym zaangażowaniu.