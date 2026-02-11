Fiskus i ministerstwo wyjaśniają. To nieprawda

W ostatnich dniach jednym z najgłośniejszych tematów jest KSeF, czyli Krajowy System e-Faktur. Dla dużych firm zaczął on obowiązywać od 1 lutego, a już 1 kwietnia dołączą do niego również mniejsi przedsiębiorcy.

Głośno było o początkowych problemach z działaniem usługi czy możliwych nadużyciach. Jednak w przestrzeni publicznej pojawiło się też wiele nieścisłości i nieprawd. KAS i Ministerstwo Finansów postanowiły na to zareagować.

Fiskus reaguje na doniesienia

Krajowa Administracja Skarbowa i Ministerstwo Finansów odniosły się przede wszystkim do doniesień, z których wynikało, że dostęp do KSeF mają mieć między innymi zagraniczne firmy.

KSeF został zbudowany w resorcie finansów. Wszystkie faktury są przechowywane na serwerach resortu finansów. Infrastrukturą systemu również zarządza resort. czytamy w komunikacie.

Rząd zapewnia, że w ramach KSeF stosowane są liczne narzędzia, które mają dać o bezpieczeństwo całego systemu. Wszystkie usługi mają spełniać restrykcyjne normy i certyfikacje, co jest wymogiem dla systemów publicznych o strategicznym znaczeniu dla państwa.

Bezpieczeństwo informacji zawartych w fakturach gwarantuje m.in. szyfrowanie z wykorzystaniem tzw. klucza prywatnego, do którego dostęp ma wyłącznie resort finansów. Poza KSeF deszyfracja jest niemożliwa. dodaje Ministerstwo Finansów.

Resort przypomina, że KSeF, w takcie projektowania i produkcji, poddawany był licznym testom, w tym wydajnościowych, bezpieczeństwa oraz funkcjonalnym. System spełnia między innymi wymogi w zakresie ochrony danych.